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  • Журналист Короткин: «Ни для кого не секрет, что жена Федуна Салихова участвует в политике «Спартака»

Журналист Короткин: «Ни для кого не секрет, что жена Федуна Салихова участвует в политике «Спартака»

23 июля 2020, 20:42
11

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о роли в «Спартаке» жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. В частности, она курирует благотворительный фонд.

«Что делала на совете директоров супруга Федуна? Зарема приехала обсуждать вопросы развития фонда «Спартак» – детям». Она курирует этот проект.

Да, ни для кого не секрет, что Зарема участвует в формировании политики «Спартака», включая иные направления», – сказал инсайдер.

  • Телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» сообщал, что Салихова – дальняя родственника генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
  • Салихова брала титул «Мисс Улыбка» в Уфе.
  • «Спартак» финишировал в РПЛ седьмым.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (11)
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paracetamol
1595529476
Она и покупает Тилей с Кралами.
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АКС-74У
1595531005
Это из фонда «Спартак» – детям" Спартак башляет Химкам 250 миллионов?
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ivany4
1595531289
Более дебильной логики не встречал. Приехала обсуждать вопросы развития фонда «Спартак – детям». Она курирует этот проект. Логично. Делаем вывод. Она участвует в формировании политики Спартака, включая иные направления. Как? Каким образом?? Какие направления??? Раскрой секрет такой важной завесы!!!
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Garrincha58
1595534330
там клан башкиров в Лукойле мы и так знаем короткевич америку не открыл
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NewLife
1595535476
Это тот фраер, что запускает постоянно фейки про Спартак. Если это на сей раз верная информация, то прекрасно: чем сплоченнее коллектив, тем лучше.
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Микояновский мясокомбинат
1595535657
Зарема Салихова — горячие фото для Playboy. Да, ни для кого не секрет, что Зарема участвует в формировании политики «Спартака», включая иные направления....Playboy ей в помощь...)))Так ещё и к детям лезет...
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NewLife
1595537393
Бомбардир, пожалуйста не пишите слово "журналист" перед фамилией Короткин.
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Рубинище
1595572860
Понятно тогда, почему такие трансферы.
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zigbert
1595605215
Не понятно только что хотел этим сказать Короткин? Человек занимается своим делом.
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