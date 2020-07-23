Журналист Короткин: «Ни для кого не секрет, что жена Федуна Салихова участвует в политике «Спартака»

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о роли в «Спартаке» жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. В частности, она курирует благотворительный фонд.

«Что делала на совете директоров супруга Федуна? Зарема приехала обсуждать вопросы развития фонда «Спартак» – детям». Она курирует этот проект.

Да, ни для кого не секрет, что Зарема участвует в формировании политики «Спартака», включая иные направления», – сказал инсайдер.