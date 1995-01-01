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    Журналист Короткин: «Ни для кого не секрет, что жена Федуна Салихова участвует в политике «Спартака»

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о роли в «Спартаке» жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. В частности, она курирует благотворительный фонд.

    «Что делала на совете директоров супруга Федуна? Зарема приехала обсуждать вопросы развития фонда «Спартак» – детям». Она курирует этот проект.

    Да, ни для кого не секрет, что Зарема участвует в формировании политики «Спартака», включая иные направления», – сказал инсайдер.

    • Телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» сообщал, что Салихова – дальняя родственника генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
    • Салихова брала титул «Мисс Улыбка» в Уфе.
    • «Спартак» финишировал в РПЛ седьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1079

      Semenycch 23 секунды назад

      У, это совсем плохо! Когда безмозглая баба лезет в мужские дела, это не к добру!

      0
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      Рейтинг: +4481

      alarm 4 минуты назад

      стыдно за федунятник!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4481

      alarm 5 минут назад

      жена федуна из сериала чёрное зеркало?)

      0
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      Рейтинг: +4496

      Борат 27 минут назад

      Позор хрякам !
      Гыгы

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