Журналист Короткин: «Ни для кого не секрет, что жена Федуна Салихова участвует в политике «Спартака»

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о роли в «Спартаке» жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. В частности, она курирует благотворительный фонд.
«Что делала на совете директоров супруга Федуна? Зарема приехала обсуждать вопросы развития фонда «Спартак» – детям». Она курирует этот проект.
Да, ни для кого не секрет, что Зарема участвует в формировании политики «Спартака», включая иные направления», – сказал инсайдер.
- Телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» сообщал, что Салихова – дальняя родственника генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
- Салихова брала титул «Мисс Улыбка» в Уфе.
- «Спартак» финишировал в РПЛ седьмым.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»