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    Семак: «В начале сезона говорили, что между «Зенитом» и «Локомотивом», «Краснодаром» нет большой разницы»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от завершившегося сезона. Петербургский клуб выиграл чемпионат и Кубок России.

    – В конце прошлого сезона вы сказали, что этот сезон станет значительно сложнее предыдущего. При этом «Зенит» оформил золотой дубль. В чем команда так прибавила, что стала с огромным отрывом самой сильной в России?

    – Это видимость той работы. Еще в начале сезона те же другие тренеры, главные тренеры команд Премьер-лиги – все говорили, что большого отрыва в разнице нет между «Зенитом» и между «Локомотивом», «Краснодаром» по составу, по игре.

    Но вот мы промежуток времени – это ноябрь, наверное, – в ноябре мы сделали определенный задел и здорово, конечно, выступили после перерыва, связанного с коронавирусом. Вот те два отрезка, которые мы провели очень уверенно, что позволило в чемпионате выиграть.

    А в Кубке России все матчи были сложные: и игра в Красноярске, и матч в Грозном, естественно, и финал. Конечно, нам приходилось непросто, но я думаю, что ребята заслужили победу. Абсолютно справедливо.

    Кубок России. «Зенит» обыграл «Химки» благодаря голу Дзюбы с пенальти и взял трофей

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    Источник: Ютуб-канал «Зенита»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1349

      волчарик 45 минут назад

      Навеяло комментариями-какая боль,какой облом,из бедной столицы уехал газпром.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2377

      Cleaner 54 минуты назад

      Между «Зенитом» и «Локомотивом», «Краснодаром» огромная РАЗНИЦА. В Зенит вбухивают громадные деньжищи, которых НЕТ у других клубов. Так же Зениту оказывается колоссальная КАБИНЕТНАЯ поддержка.

      1
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      Рейтинг: +1210

      Semenycch 1 час назад

      Сергей Богданович совершенно прав!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Размажем всех и в следующем сезоне.
      Типо в дерьмо вляпались, в Спартак, и пытаемся от него избавиться.
      =)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15839

      bset 1 час назад

      В плане работы с судьями разница колоссальная, бюджет намного больше. А по качеству действительно разницы никакой. Это мы и увидим в еврокубках.

      6
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      Рейтинг: +3063

      "supermax" > bset 56 минут назад

      Им не объяснишь, у них глаза зассаны, жопы смазаны, они чемпионы, празднуют как хотят

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2377

      Cleaner > bset 52 минуты назад

      ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21009

      пьяныйхоровод > bset 49 минут назад

      В плане работы с судьями разница такая что "работу с судьями" Зенит не ведёт .

      1
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      Рейтинг: -43

      Волька 1 час назад

      симак и его команда гомосеки вот в чем отличие.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +247

      alarm_иг 1 час назад

      Админресурс - наше все. Гыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +331

      Спартак гуно знают все > alarm_иг 1 час назад

      Ваше - это точно!
      =)))

      1
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      Рейтинг: +4726

      alarm 1 час назад

      остальные уже не конкуренты, а через год кто-то будет визжать уже в фнл)

      -2
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      Рейтинг: +749

      SEREGA 64 > alarm 1 час назад

      ГНИДА ЗЕНИТОВСКОЕ ТЕБЯ ТОЧНО В В ДУБЛО БУДУТ ДОЛБИТЬ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4726

      alarm > SEREGA 64 1 час назад

      гы-гы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3063

      "supermax" > SEREGA 64 1 час назад

      Не обижайся на о.с.л.о.е.б.а....его только могила исправит))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +331

      Спартак гуно знают все > "supermax" 46 секунд назад

      Ты собрался умирать?
      =)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2397

      afw13 1 час назад

      разница только в генеральном спонсоре)

      4
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      Рейтинг: +1441

      ALEX ML 2 часа назад

      Спасибо газпрому и судейскому корпусу, а так ничем не отличаетесь

      8
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      Рейтинг: +1210

      Semenycch > ALEX ML 1 час назад

      Поподробнее расскажи на фактах о судейском корпусе, завистливый!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21009

      пьяныйхоровод > Semenycch 1 час назад

      За свинками повторить - ума хватает . А подумать на тему "почему ,отчего и как" мозг уже не тянет .

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