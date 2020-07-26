Семак: «В начале сезона говорили, что между «Зенитом» и «Локомотивом», «Краснодаром» нет большой разницы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от завершившегося сезона. Петербургский клуб выиграл чемпионат и Кубок России.

– В конце прошлого сезона вы сказали, что этот сезон станет значительно сложнее предыдущего. При этом «Зенит» оформил золотой дубль. В чем команда так прибавила, что стала с огромным отрывом самой сильной в России?

– Это видимость той работы. Еще в начале сезона те же другие тренеры, главные тренеры команд Премьер-лиги – все говорили, что большого отрыва в разнице нет между «Зенитом» и между «Локомотивом», «Краснодаром» по составу, по игре.

Но вот мы промежуток времени – это ноябрь, наверное, – в ноябре мы сделали определенный задел и здорово, конечно, выступили после перерыва, связанного с коронавирусом. Вот те два отрезка, которые мы провели очень уверенно, что позволило в чемпионате выиграть.

А в Кубке России все матчи были сложные: и игра в Красноярске, и матч в Грозном, естественно, и финал. Конечно, нам приходилось непросто, но я думаю, что ребята заслужили победу. Абсолютно справедливо.

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