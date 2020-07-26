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  • Семак: «В начале сезона говорили, что между «Зенитом» и «Локомотивом», «Краснодаром» нет большой разницы»

Семак: «В начале сезона говорили, что между «Зенитом» и «Локомотивом», «Краснодаром» нет большой разницы»

26 июля 2020, 10:56
51

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от завершившегося сезона. Петербургский клуб выиграл чемпионат и Кубок России.

– В конце прошлого сезона вы сказали, что этот сезон станет значительно сложнее предыдущего. При этом «Зенит» оформил золотой дубль. В чем команда так прибавила, что стала с огромным отрывом самой сильной в России?

– Это видимость той работы. Еще в начале сезона те же другие тренеры, главные тренеры команд Премьер-лиги – все говорили, что большого отрыва в разнице нет между «Зенитом» и между «Локомотивом», «Краснодаром» по составу, по игре.

Но вот мы промежуток времени – это ноябрь, наверное, – в ноябре мы сделали определенный задел и здорово, конечно, выступили после перерыва, связанного с коронавирусом. Вот те два отрезка, которые мы провели очень уверенно, что позволило в чемпионате выиграть.

А в Кубке России все матчи были сложные: и игра в Красноярске, и матч в Грозном, естественно, и финал. Конечно, нам приходилось непросто, но я думаю, что ребята заслужили победу. Абсолютно справедливо.

Кубок России. «Зенит» обыграл «Химки» благодаря голу Дзюбы с пенальти и взял трофей

Источник: Ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Семак Сергей
Комментарии (51)
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ALEX ML
1595751052
Спасибо газпрому и судейскому корпусу, а так ничем не отличаетесь
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Мага 13
1595751857
разница только в генеральном спонсоре)
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Волька
1595753644
симак и его команда гомосеки вот в чем отличие.
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Валерий1965
1595759567
Согласен) Зенит значительно сильнее конкурентов в чемпе! А лига чемпионов... Постораемся.... А всем, кто тявкает - так ваши спартаки совсем туда не попали...
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морозз
1595761978
Так бы и было Семак Семакович, если бы Миллер с Дюковым не подтащили судейский коррумпированный корпус и не стали в каждом матче пробивать кучу пенальти! Был уважаемый конь, а стал не уважаемым бомжом...пипец!
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paracetamol
1595764179
Зенит - другой уровень. Евроуровень. Остальные склоками занимаются.
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BRO_football
1595764856
Это не Зенит прибавил, а другие клубы убавили. В этом и вся РПЛ.
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Mister_Tomsk
1595765286
ахахах) то то я видел по играм в ЛЧ!!!! вы судьям прибавили, вот и результат!
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АндрейФКСМ
1595767795
Это зенит купил все матчи и кубок страны. А в Европе позор будет страшный с их игрой
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Hektor 84
1595778336
Еще одного понесло! Сережа дуру не гони! Газпром купил два титула, чтоб не опозориться перед страной с такими вливаниями. В случае неудач вас засмеяли бы и закидали ссаными тряпками.
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