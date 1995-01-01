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    Кубок России. «Зенит» обыграл «Химки» благодаря голу Дзюбы с пенальти и взял трофей

    «Зенит» в финале Кубка России оказался сильнее «Химок». Победный гол с пенальти забил форвард Артем Дзюба.

    Помимо Кубка, «Зенит» в этом сезоне взял и чемпионат России. «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.

    Кубок России. Финал

    Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Дзюба, 83 (с пенальти).

    «Зенит»: Кержаков, Караваев (Смольников, 90+3), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос (Дриусси, 76), Кузяев, Оздоев (Жирков, 76), Барриос, Малком (Шатов, 89), Дзюба, Азмун (Сутормин, 89).

    «Химки»: Лантратов, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов (Кухарчук, 65), Мартусевич, Полярус (Конате, 88), Боженов, Трошечкин, Корян (Алиев, 81), Дядюн (Барков, 65).

    Предупреждения: Азмун, 37; Ракицкий, 64 – Дядюн, 35; Боженов, 39; Барков, 90; Кухарчук, 90+2.

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии243
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      Рейтинг: +547

      Dizgen 54 секунды назад

      Позорный чемпион!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +877

      Psih86 12 минут назад

      Игру не смотрел, захожу на сайт смотрю один ноль, думаю наверное Дзюба с пеналя.... Смотрю реально так :)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7741

      ilichkadr > Psih86 8 минут назад

      Видать пророк...

      0
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      ...
      Рейтинг: +277

      Спартак гуно знают все > Psih86 7 минут назад

      А я захожу, смотрю, нет клубов из мАсквы.
      А потом думаю, и откуда им там взяться, полное дно.
      =)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +277

      Спартак гуно знают все > Psih86 6 минут назад

      Химики подмАсковье.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +436

      GreyDM 13 минут назад

      как будто 164 финала кубка манголии посмотрел...

      4
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      Рейтинг: +196

      Зентролль 14 минут назад

      Благодаря голу, забитого Дзюбой с пенальти, Зенит взял трофей, который разбил все тот же Дзюба...

      3
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      Рейтинг: +1961

      neveldomha 18 минут назад

      Не повезло Химкам. Будь на месте Зенита Спартак, сейчас бы держали кубок в своих руках. А так, не по зубам трофей. К сожалению Зенит, как и в матче со Спартаком был не свеж и слишком много транжирил. Пендаль на усмотрение, хотя и ошибка защитника очевидна.

      2
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      Рейтинг: +2366

      Cleaner > neveldomha 14 минут назад

      Защитник совершенно ОЧЕВИДНО не трогал нападающего. Чистая СИМУЛЯЦИЯ Зенитовца Малкома.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7741

      ilichkadr > neveldomha 9 минут назад

      Если говорить по чесноку, то Спартак сегодня держал бы в руках вместо кубка от осла уши. Пусть лучше Химки поиграют в Европе, денег заработают. Уверен, что будут биться. Очень хорошая команда, уделали Урал на раз два.

      1
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      Рейтинг: +49

      Veselovskyi 22 минуты назад

      опять пенальти)))))))))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +277

      Спартак гуно знают все > Veselovskyi 17 минут назад

      Опять нытики.
      =)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2366

      Cleaner 24 минуты назад

      Позорный чемпион опозорился и в Кубке России. Липовый пенальти. Зенит, ты так и в Лиге Чемпионов ПЕШКОМ играть будешь и судей "заряжать". Там такая игра не прокатит.

      4
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      Рейтинг: +7741

      ilichkadr > Cleaner 22 минуты назад

      Опять злоупотребление алкоголем?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +277

      Спартак гуно знают все > ilichkadr 15 минут назад

      И наркотиками.
      Нажруться ху.и.ты и несут чушь!
      =))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3570

      Виталий Орехов 24 минуты назад

      Зенит и болел с победой! Удачи в ЛЧ!!!
      P.S. Химки в ЛЧ не играют...

      0
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      Рейтинг: +1880

      латунный 52 минуты назад

      липовый чемпион липовый обладатель кубка.позорная команда россии .спартак ангелы посравнению с этим гамном

      10
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      Рейтинг: +3105

      knikos > латунный 28 минут назад

      Спам - хрюкающие лузеры , как в России , так и в Европе . Стыдно за отрапиженный осенью Спам ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7741

      ilichkadr > латунный 24 минуты назад

      Чудик, ты забыл Газпром упомянуть. Ну, всё же Газпром купил: чемпионство, кубок, судей и далее по списку, в т.ч. и народную команду вместе с Федуном.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1880

      латунный > ilichkadr 20 минут назад

      а почему ты валю терешкову забыл она ведь ваша

      4
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      ...
      Рейтинг: +1880

      латунный > ilichkadr 19 минут назад

      как закончится ер и бомжам будет писец

      4
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      ...
      Рейтинг: +7741

      ilichkadr > латунный 16 минут назад

      Эт с какого перепугу она стала нашей? Она, как известно, народная. Это для неё памперс придумали. Поэтому не надо Ляля....

      2
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      Рейтинг: +7741

      ilichkadr > латунный 5 минут назад

      Переведи..,по?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1186

      Semenycch 57 минут назад

      Питерские болельщики, помните, когда Зенит до этого года сделал золотой дубль? В 2010 году, при учителе и друге Сергея Богдановича Спаллетти! В тот год в финале Кубка Зенит выиграл у Сибири 1:0 и гол с пенальти забил Широков.

      6
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      Рейтинг: +352

      Вонючая столица > Semenycch 56 минут назад

      Не путай педали. Сельмаг - бездарь. Двойное проникновение вам очередной раз сделали купленные свистуны

      1
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      Рейтинг: +1186

      Semenycch > Вонючая столица 55 минут назад

      Пшел на ......., Мерзкий.

      6
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      Рейтинг: +352

      Вонючая столица > Semenycch 53 минуты назад

      Взрыдни, пахучий

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