Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок России. «Зенит» обыграл «Химки» благодаря голу Дзюбы с пенальти и взял трофей

Кубок России. «Зенит» обыграл «Химки» благодаря голу Дзюбы с пенальти и взял трофей

25 июля 2020, 18:54
194

«Зенит» в финале Кубка России оказался сильнее «Химок». Победный гол с пенальти забил форвард Артем Дзюба.

Помимо Кубка, «Зенит» в этом сезоне взял и чемпионат России. «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.

Кубок России. Финал

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Дзюба, 83 (с пенальти).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Смольников, 90+3), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос (Дриусси, 76), Кузяев, Оздоев (Жирков, 76), Барриос, Малком (Шатов, 89), Дзюба, Азмун (Сутормин, 89).

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов (Кухарчук, 65), Мартусевич, Полярус (Конате, 88), Боженов, Трошечкин, Корян (Алиев, 81), Дядюн (Барков, 65).

Предупреждения: Азмун, 37; Ракицкий, 64 – Дядюн, 35; Боженов, 39; Барков, 90; Кухарчук, 90+2.

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Химки Дзюба Артем
Комментарии (194)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
морозз
1595692683
Парни ничего говорить не буду, позор голубых продолжается ! С такими судьями Зенит бы взял и ЛЧ и Марс и Юпитер!
Ответить
Просто-333
1595692906
Поздравляю Химки с достойной игрой! Зениту по такой игре в ЛЧ и близко делать нечего. Ну и Динамо с выходом в еврокубки...
Ответить
TOL47
1595692995
чихать на всех, кубок наш! удачи Зениту и улучшения игры!
Ответить
Zenit_Zenit
1595693060
Зенит - золотой!!! И теперь - навсегда!!! Парни - с победой над всеми!!!
Ответить
волчарик
1595693069
C победой! И опять без скорости в пол ноги,скучно.
Ответить
upiter622
1595693094
Что обЫдно да?)))))))))))) ЗЕНИТ С ПОБЕДОЙ!
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1595693469
Мда, какой же скучный "футбол". На это смотреть просто невозможно. Какое же дно наш футбол, если с такой игрой, отрыв от ВТОРОГО места 15 очков, какое же дно тогда остальные. Я не понимаю, что случилось за 10 лет, ведь середина и конец 00-х с горящими глазами все играли, открытый, атакующий футбол, 2 раза КУЕФА брали, супер кубок Европы, полуфинал ЧЕ. А сейчас смотришь и просто тошно становится. И с такой "игрой" становятся чемпионами. Наш футбол явно болен, и больны им все команды. Химкам удачи в дальнейших матчах, показали, что достойны премьер лиги. P.S.: Почитал комменты, вы в край что ли отшибленные? По судейству вопросов нет, пенальти чистый, добавили вместо 4-х минут 5:30. Судья не свистел до последнего. Такое ощущение, что вам лишь бы побрызгать слюной. Идите болейте за свои клубы, что вы лезете на чужие ветки? Не ваш клуб играл, ничего такого особенного в матче не было. Тупо хейтеры, взгляните объективно, ваши клубы такое же дно как и наш. Наш футбол болен, и его надо лечить, а вместо этого грызётесь как собаки между друг другом. Надо менять руководство РПЛ, менять подход к управлению и т.д., и только мы, люди любящие футбол можем это сделать, однако вместо этого вы заходите и поливаете дерьмом другие команды, одумайтесь. Некоторые даже умудряются город оскорблять, либо вы малолетние дурочки, либо если вы взрослые, то у вас явно проблемы с головой
Ответить
Kollljan
1595695156
Судье нечего предъявить. Он провёл свою работу на отлично! Пенальти стопудовый. Зенит с победой! Химкам в следующем сезоне - рвать Спартак!
Ответить
латунный
1595696691
липовый чемпион липовый обладатель кубка.позорная команда россии .спартак ангелы посравнению с этим гамном
Ответить
Dizgen
1595699803
Позорный чемпион!!!!!
Ответить
Главные новости
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
5
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
19
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
Все новости
Все новости
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
Вчера, 20:57
Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года
Вчера, 09:39
4
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
Вчера, 08:29
1
ФотоЛучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
2
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче
21 августа
1
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
21 августа
18
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
21 августа
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
20 августа
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
20 августа
4
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
20 августа
1
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
20 августа
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
20 августа
19
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
20 августа
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
19 августа
1
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
19 августа
18
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
19 августа
14
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
19 августа
5
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
19 августа
5
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
19 августа
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
19 августа
57
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
19 августа
Тренер «Крыльев» оценил результат матча с «Зенитом»
19 августа
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19 августа
2
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
19 августа
39
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Спартак»: 19 августа 2026
19 августа
3
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 19 августа 2026
19 августа
8
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
19 августа
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+