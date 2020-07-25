Кубок России. «Зенит» обыграл «Химки» благодаря голу Дзюбы с пенальти и взял трофей

«Зенит» в финале Кубка России оказался сильнее «Химок». Победный гол с пенальти забил форвард Артем Дзюба.

Помимо Кубка, «Зенит» в этом сезоне взял и чемпионат России. «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.

Кубок России. Финал

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Дзюба, 83 (с пенальти).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Смольников, 90+3), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос (Дриусси, 76), Кузяев, Оздоев (Жирков, 76), Барриос, Малком (Шатов, 89), Дзюба, Азмун (Сутормин, 89).

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов (Кухарчук, 65), Мартусевич, Полярус (Конате, 88), Боженов, Трошечкин, Корян (Алиев, 81), Дядюн (Барков, 65).

Предупреждения: Азмун, 37; Ракицкий, 64 – Дядюн, 35; Боженов, 39; Барков, 90; Кухарчук, 90+2.

Результаты Кубка России