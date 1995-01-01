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    Новиков: «Поздравляю всех с возвращением «Динамо» в еврокубки. Впереди много работы»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги сезона для московской команды.

    «По итогам сезона-2019/20: динамовская молодежка — чемпионы первенства, главная команда — в Лиге Европы.

    Большое спасибо команде за самоотверженную работу, руководству клуба за доверие и содействие, болельщикам за поддержку в любой ситуации. Только вместе, большой динамовской семьей, мы смогли добиться результата. Всех поздравляю с возвращением в еврокубки!

    Впереди много работы», – написал Новиков в инстаграме.

    «Динамо» впервые за пять лет сыграет в еврокубках

    text

    Публикация от text (@kirill.novikov.official) 25 Июл 2020 в 1:14 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Кирилла Новикова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +786

      vmonomah17 29 минут назад

      Новиков молодец - вытянул команду

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