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  • Новиков: «Поздравляю всех с возвращением «Динамо» в еврокубки. Впереди много работы»

Новиков: «Поздравляю всех с возвращением «Динамо» в еврокубки. Впереди много работы»

26 июля 2020, 09:12
15

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги сезона для московской команды.

«По итогам сезона-2019/20: динамовская молодежка — чемпионы первенства, главная команда — в Лиге Европы.

Большое спасибо команде за самоотверженную работу, руководству клуба за доверие и содействие, болельщикам за поддержку в любой ситуации. Только вместе, большой динамовской семьей, мы смогли добиться результата. Всех поздравляю с возвращением в еврокубки!

Впереди много работы», – написал Новиков в инстаграме.

«Динамо» впервые за пять лет сыграет в еврокубках

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Кирилла Новикова
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vmonomah17
1595744528
Новиков молодец - вытянул команду
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razoryy
1595749932
Спасибо Зениту скажите
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Garrincha58
1595754701
много работы не будет в первой же игре квалификации и вылетите
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spam2009
1595756458
Впереди много работы по вылету в 1 квалификационном раунде
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paracetamol
1595764753
Не обкакайтесь как свиньи!
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Ruryu
1595767284
Попали,молодцы! Есть игра или нет,уже поздно судить-результат на табло! Кто мешал,Спартаку и другим занять места в ЕК? Сами обос...ись! И по поводу тёх,кто пророчит провал в первой же игре-вы,вообще уже никогда не сможете сыграть в таком матче,так что,лучше порадуйтесь за других!
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portero
1595770444
Надеемся что в группу пробьются, а там чтоб себя чуток показали...
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vsespartak01
1595772126
динамо с выходом в еврокубок!постарайтесь пройти в группу!а комментаторам здешним:не надо уподобляться всяким бомжарским алармоборатам!тьфу на них!
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zigbert
1595778563
С выходом в еврокубки Динамо! Удачных вам игр!
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Просто-333
1595814528
Наши типа "болельщики" нашли новую жертву, чтобы ушат грязи вылить. Как же вы далеки от футбола. Сидите как те бабки у подъезда и каждого проходящего... И выражения: мусарня, бомжи, свиньи. А Динамо молодцы, с выходом в евро!!!
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