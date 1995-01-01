Новиков: «Поздравляю всех с возвращением «Динамо» в еврокубки. Впереди много работы»

Новиков молодец - вытянул команду
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги сезона для московской команды.
«По итогам сезона-2019/20: динамовская молодежка — чемпионы первенства, главная команда — в Лиге Европы.
Большое спасибо команде за самоотверженную работу, руководству клуба за доверие и содействие, болельщикам за поддержку в любой ситуации. Только вместе, большой динамовской семьей, мы смогли добиться результата. Всех поздравляю с возвращением в еврокубки!
Впереди много работы», – написал Новиков в инстаграме.
«Динамо» впервые за пять лет сыграет в еврокубках