Дюков – о финале Кубка России: «Получился очень хороший праздник»

Президент РФС Александр Дюков оценил финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0). Единственный мяч с пенальти забил Артем Дзюба.
– Эта игра действительно заслуживает называться финальной. Была интрига, и «Химкам» совсем немного не хватило, чтобы перевести игру в дополнительное время. Это молодая, быстрая, бегущая команда, которая пытается играть в современный футбол. Думаю, что всем представителям Премьер-лиги будет непросто против этой «Химок»
– Вы довольны организацией турнира?
– Безусловно, не хватает зрителей, но мы пытались это компенсировать через онлайн-формат. Я хочу поблагодарить Екатеринбург, жителей города, губернатора Евгения Куйвашева, которые очень много сделали, чтобы создать атмосферу гостеприимства. И помогли нам провести финальный матч на очень высоком организационном уровне. Мне кажется, получился очень хороший праздник сегодня.
- «Зенит» второй раз в истории оформил золотой дубль.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
- 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом».