Дюков – о финале Кубка России: «Получился очень хороший праздник»

Президент РФС Александр Дюков оценил финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0). Единственный мяч с пенальти забил Артем Дзюба.

– Эта игра действительно заслуживает называться финальной. Была интрига, и «Химкам» совсем немного не хватило, чтобы перевести игру в дополнительное время. Это молодая, быстрая, бегущая команда, которая пытается играть в современный футбол. Думаю, что всем представителям Премьер-лиги будет непросто против этой «Химок»

– Вы довольны организацией турнира?

– Безусловно, не хватает зрителей, но мы пытались это компенсировать через онлайн-формат. Я хочу поблагодарить Екатеринбург, жителей города, губернатора Евгения Куйвашева, которые очень много сделали, чтобы создать атмосферу гостеприимства. И помогли нам провести финальный матч на очень высоком организационном уровне. Мне кажется, получился очень хороший праздник сегодня.