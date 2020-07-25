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    Дюков – о финале Кубка России: «Получился очень хороший праздник»

    Президент РФС Александр Дюков оценил финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0). Единственный мяч с пенальти забил Артем Дзюба.

    – Эта игра действительно заслуживает называться финальной. Была интрига, и «Химкам» совсем немного не хватило, чтобы перевести игру в дополнительное время. Это молодая, быстрая, бегущая команда, которая пытается играть в современный футбол. Думаю, что всем представителям Премьер-лиги будет непросто против этой «Химок»

    – Вы довольны организацией турнира?

    – Безусловно, не хватает зрителей, но мы пытались это компенсировать через онлайн-формат. Я хочу поблагодарить Екатеринбург, жителей города, губернатора Евгения Куйвашева, которые очень много сделали, чтобы создать атмосферу гостеприимства. И помогли нам провести финальный матч на очень высоком организационном уровне. Мне кажется, получился очень хороший праздник сегодня.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    25.07.2020 22:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1688

      NewLife 45 минут назад

      Стыдно за гомо троллей. Не стесняются фоткаться на авы, не вытерев сперму с усов.

      0
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      Рейтинг: +4544

      Борат 1 час назад

      Стыдно за пищевик !
      Не команда а полное гумно !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +2706

      житель СПб 1 час назад

      Поздравления Зениту!

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