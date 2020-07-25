Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дюков – о финале Кубка России: «Получился очень хороший праздник»

Дюков – о финале Кубка России: «Получился очень хороший праздник»

25 июля 2020, 22:17
10

Президент РФС Александр Дюков оценил финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0). Единственный мяч с пенальти забил Артем Дзюба.

– Эта игра действительно заслуживает называться финальной. Была интрига, и «Химкам» совсем немного не хватило, чтобы перевести игру в дополнительное время. Это молодая, быстрая, бегущая команда, которая пытается играть в современный футбол. Думаю, что всем представителям Премьер-лиги будет непросто против этой «Химок»

– Вы довольны организацией турнира?

– Безусловно, не хватает зрителей, но мы пытались это компенсировать через онлайн-формат. Я хочу поблагодарить Екатеринбург, жителей города, губернатора Евгения Куйвашева, которые очень много сделали, чтобы создать атмосферу гостеприимства. И помогли нам провести финальный матч на очень высоком организационном уровне. Мне кажется, получился очень хороший праздник сегодня.

  • «Зенит» второй раз в истории оформил золотой дубль.
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
  • 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом».

Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Химки Дюков Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1595705297
Поздравления Зениту!
Ответить
NewLife
1595708838
Стыдно за гомо троллей. Не стесняются фоткаться на авы, не вытерев сперму с усов.
Ответить
Axe111
1595713818
АХАХАХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХАХ это реально антифутбол!!!!! НЕ НАЧИНАЙТЕ ЕОВЫЙ СЕЗОН ПЖЛ
Ответить
Zenit2312
1595714533
Дурака кусок ,какую то уйню рассказывает!!!! В Госдуму иди там гондольерам пиз....оль!!!! утырок.,.....
Ответить
Томик
1595719245
Праздник то хороший получился, но зачем было на него "Химки" приглашать и ехать в Екатеринбург? Надо было сразу после празднования золота вынести кубок России и отметить. И денег бы сэкономили.
Ответить
Томик
1595719359
#АктоНеПокупалСудей? Ну может другие не так оптом и не так часто? А впрочем - это мелочи. Главное - радость самой большой аудитории болельщиков в мире принесли. Молодцы!
Ответить
Соарес
1595742007
Дело сделано ,теперь можешь смело идти а раздевалку к зени ,укреплять связи
Ответить
Мага 13
1595745787
ага, праздник, цирк шапито блин)
Ответить
Главные новости
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
5
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
19
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
Все новости
Все новости
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
Вчера, 20:57
Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года
Вчера, 09:39
4
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
Вчера, 08:29
1
ФотоЛучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
2
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче
21 августа
1
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
21 августа
18
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
21 августа
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
20 августа
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
20 августа
4
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
20 августа
1
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
20 августа
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
20 августа
19
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
20 августа
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
19 августа
1
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
19 августа
18
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
19 августа
14
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
19 августа
5
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
19 августа
5
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
19 августа
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
19 августа
57
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
19 августа
Тренер «Крыльев» оценил результат матча с «Зенитом»
19 августа
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19 августа
2
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
19 августа
39
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Спартак»: 19 августа 2026
19 августа
3
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 19 августа 2026
19 августа
8
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
19 августа
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+