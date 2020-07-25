Главные новости дня. «Милан» вступит в переговоры по Алексею Миранчуку, «Зенит» во второй раз в истории оформил золотой дубль

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2020 21:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5225

      alp 2 минуты назад

      первой новостью поставлен милан... бомбардиир, мать твою неужели ты думаешь тебя читают в Италии? вот вы лохи дебилоидные ))

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      Рейтинг: +3636

      морозз 1 час назад

      Самый позорный дубль в истории Российского футбола...с помощью огромного бабла народного Газпрома и той же ошеломительной помощью корпуса судей! Пипец!

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