Главные новости дня. «Милан» вступит в переговоры по Алексею Миранчуку, «Зенит» во второй раз в истории оформил золотой дубль

Набабкин близок к уходу из ЦСКА.

Семак – лучший тренер РПЛ в июле. Он получает эту награду второй месяц подряд.

Влашич признан лучшим игроком РПЛ в июле.

Хави заразился коронавирусом.

Арустамян: «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время они вступят в официальные переговоры»

Журналист Егоров: «Кикнадзе звонил Кокорину. Он позитивно отнесся к варианту с «Локомотивом».

Sport Mediaset: «Интер» намерен подписать Месси в следующем году.

Кубок России. «Зенит» обыграл «Химки» благодаря голу Дзюбы с пенальти и взял трофей.

«Динамо» впервые за пять лет сыграет в еврокубках.

«Зенит» уронил кубок России во время празднования и частично его разбил.