Влашич признан лучшим игроком РПЛ в июле

Российская Премьер-лига назвала лучшего игрока турнира по итогам июля.
Этого звания удостоился полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
В этом месяце хорват забил три гола и сделал один ассист в пяти матчах.
Помимо Влашича на награду претендовали Сердар Азмун («Зенит»), Фeдор Чалов (ЦСКА), Маркус Берг («Краснодар») и Евгений Луценко («Арсенал»).
Никола Влашич стал лучшим игроком #ТинькоффРПЛ в июлеЗа игрока ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ отдали свой голос за Сердара Азмуна#ИгрокМесяца #ЦСКА pic.twitter.com/71CQRn3ZVJ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020