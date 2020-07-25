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    Влашич признан лучшим игроком РПЛ в июле

    Российская Премьер-лига назвала лучшего игрока турнира по итогам июля.

    Этого звания удостоился полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

    В этом месяце хорват забил три гола и сделал один ассист в пяти матчах.

    Помимо Влашича на награду претендовали Сердар Азмун («Зенит»), Фeдор Чалов (ЦСКА), Маркус Берг («Краснодар») и Евгений Луценко («Арсенал»).

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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