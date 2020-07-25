Семак – лучший тренер РПЛ в июле. Он получает эту награду второй месяц подряд

Российская Премьер-лига назвала лучшего тренера турнира по итогам июля.
Этого звания удостоился Сергей Семак из «Зенита».
В этом месяце петербургская команда набрала 13 очков в пяти матчах.
«Зенит» победил «Краснодар», «Сочи», «Оренбург» и «Ростов», а также сыграл вничью с «Ахматом».
Помимо Семака, взявшего награду второй раз подряд, на нее претендовали Марко Николич («Локомотив»), Леонид Слуцкий («Рубин»), Виктор Гончаренко (ЦСКА) и Сергей Подпалый («Арсенал»).
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Источник: Официальный твиттер РПЛ