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  • Семак – лучший тренер РПЛ в июле. Он получает эту награду второй месяц подряд

Семак – лучший тренер РПЛ в июле. Он получает эту награду второй месяц подряд

25 июля 2020, 11:17
4

Российская Премьер-лига назвала лучшего тренера турнира по итогам июля.

Этого звания удостоился Сергей Семак из «Зенита».

В этом месяце петербургская команда набрала 13 очков в пяти матчах.

«Зенит» победил «Краснодар», «Сочи», «Оренбург» и «Ростов», а также сыграл вничью с «Ахматом».

Помимо Семака, взявшего награду второй раз подряд, на нее претендовали Марко Николич («Локомотив»), Леонид Слуцкий («Рубин»), Виктор Гончаренко (ЦСКА) и Сергей Подпалый («Арсенал»).

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Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (4)
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"supermax"
1595666078
зачем они так носят маски...не только семак...все такие правильные, маски напяливают....а носы открыты....
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моэм
1595667027
Очень уважаю Семака, "стоял на ушах" , когда он с Уфой побеждал...НО этот приз скорее заслужил Дюков из Газпрома...нам же остаётся только сожалеть , что так и не поняли сумел бы или нет Семак-тренер победить Спартак , да и другие команды без помощи Дюкова...ведь на середняках спотыкались клубы и поименитее...Семак , если он честный человек , просто обязан отдать приз тому , кто больше заслужил его - Дюкову.
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