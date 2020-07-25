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    Семак – лучший тренер РПЛ в июле. Он получает эту награду второй месяц подряд

    Российская Премьер-лига назвала лучшего тренера турнира по итогам июля.

    Этого звания удостоился Сергей Семак из «Зенита».

    В этом месяце петербургская команда набрала 13 очков в пяти матчах.

    «Зенит» победил «Краснодар», «Сочи», «Оренбург» и «Ростов», а также сыграл вничью с «Ахматом».

    Помимо Семака, взявшего награду второй раз подряд, на нее претендовали Марко Николич («Локомотив»), Леонид Слуцкий («Рубин»), Виктор Гончаренко (ЦСКА) и Сергей Подпалый («Арсенал»).

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +20957

      пьяныйхоровод 17 минут назад

      Игры с Краснодаром и Ростовом можно особенно выделить .

      0
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      Рейтинг: +799

      моэм 1 час назад

      Очень уважаю Семака, "стоял на ушах" , когда он с Уфой побеждал...НО этот приз скорее заслужил Дюков из Газпрома...нам же остаётся только сожалеть , что так и не поняли сумел бы или нет Семак-тренер победить Спартак , да и другие команды без помощи Дюкова...ведь на середняках спотыкались клубы и поименитее...Семак , если он честный человек , просто обязан отдать приз тому , кто больше заслужил его - Дюкову.

      -1
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      Рейтинг: +77

      Maga Ingush > моэм 34 минуты назад

      Обычные слова в адрес выигравших) ничего нового в принципе, забейте вы на футбол, че вы его смотрите вообще? если тот кто выиграл по-любому подкупил судью. В футболе разве нет сильные команды? Команды с хорошим бюджетом(плевать откуда этот бюджет, нам с вами этих денег все равно не раздадут) хорошие тренеры, если все решают подкуп судей, забейте просто на футбол, и смотрите бразильские сереалы

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      Рейтинг: +2988

      "supermax" 1 час назад

      зачем они так носят маски...не только семак...все такие правильные, маски напяливают....а носы открыты....

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      Рейтинг: +333

      alarm_иг 1 час назад

      А судей чего обделили? И им тоже дайте приз. А лучше два...

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