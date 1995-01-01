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    Хави заразился коронавирусом

    У главного тренера «Аль-Садда» Хави диагностирован коронавирус.

    «Несколько дней назад я сдал положительный тест на COVID-19. К счастью, я хорошо себя чувствую, но мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса. Когда мне разрешат, я буду счастлив вернуться к своим обязанностям», – цитирует испанского специалиста официальный твиттер клуба.

    • Хави большую часть футбольной карьеры провел в «Барселоне».
    • В Катар экс-полузащитник перебрался в 2015 году, с 2019-го – начал тренерскую карьеру.
    • Всего в мире коронавирусом заразились почти 16 миллионов человек.

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    Источник: Твиттер «Аль-Садда»

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