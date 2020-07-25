Хави заразился коронавирусом

У главного тренера «Аль-Садда» Хави диагностирован коронавирус.

«Несколько дней назад я сдал положительный тест на COVID-19. К счастью, я хорошо себя чувствую, но мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса. Когда мне разрешат, я буду счастлив вернуться к своим обязанностям», – цитирует испанского специалиста официальный твиттер клуба.