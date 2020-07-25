Журналист Егоров: «Кикнадзе звонил Кокорину. Он позитивно отнесся к варианту с «Локомотивом»

Журналист Сергей Егоров сообщил о старте переговоров между «Локомотивом» и нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

«Несколько дней назад Александру звонил гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе. С другими представителями «железнодорожников» футболист не общался. Разговор состоялся конструктивный – Кокорин не отверг этот вариант, отнесся позитивно.

В понедельник у «Локо» должен состояться трансферный комитет, на котором может быть сформулировано предложение. Вероятно – 2,4 [миллиона] в год плюс бонусы, которые позволят достичь отметки в 10 [миллионов] за три года.

Но «Локо» медлит, к понедельнику все может быть уже решено. В понимании болельщиков второе место – это все равно Семин, Кикнадзе нужен сильный ход, который бы дал позитив и надежду на то, что в ЛЧ в этот раз все будет лучше, чем в предыдущие два розыгрыша (10 поражений в 12 матчах)», – написал Егоров в своем телеграм-канале.