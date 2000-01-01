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    Журналист Егоров: «Кикнадзе звонил Кокорину. Он позитивно отнесся к варианту с «Локомотивом»

    Журналист Сергей Егоров сообщил о старте переговоров между «Локомотивом» и нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    «Несколько дней назад Александру звонил гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе. С другими представителями «железнодорожников» футболист не общался. Разговор состоялся конструктивный – Кокорин не отверг этот вариант, отнесся позитивно.

    В понедельник у «Локо» должен состояться трансферный комитет, на котором может быть сформулировано предложение. Вероятно – 2,4 [миллиона] в год плюс бонусы, которые позволят достичь отметки в 10 [миллионов] за три года.

    Но «Локо» медлит, к понедельнику все может быть уже решено. В понимании болельщиков второе место – это все равно Семин, Кикнадзе нужен сильный ход, который бы дал позитив и надежду на то, что в ЛЧ в этот раз все будет лучше, чем в предыдущие два розыгрыша (10 поражений в 12 матчах)», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает на следующей неделе.
    • С февраля форвард выступал на правах аренды за «Сочи».
    • В его активе семь голов и два ассиста в десяти матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2626

      житель СПб 34 минуты назад

      Важный вопрос. И достаточно агрессивная позиция Локомотива - готового вырывать игроков у других команд. Впрочем - Зенит сам виноват. Посмотрим - чем закончится.

      0
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      Рейтинг: +433

      Armani nn 1 час назад

      Позитивно это как?Поржал?))

      0
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      Рейтинг: +8758

      derrik2000 2 часа назад

      "Несколько дней назад Александру звонил гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе."

      Судя по всему, разговор был такой:
      " - Алло, меня слышно? Контракт на три года с зарплатой три миллиона евро в год.
      -Алло, я согласен! Кто это звонит?
      - Саша, это Вася Кикнадзе из Локомотива!"

      ))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1595

      Mister_Tomsk > derrik2000 1 час назад

      ахаххахахаххах , в точку))))) ахаххахахах) лайкну))

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