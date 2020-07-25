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  • Журналист Егоров: «Кикнадзе звонил Кокорину. Он позитивно отнесся к варианту с «Локомотивом»

Журналист Егоров: «Кикнадзе звонил Кокорину. Он позитивно отнесся к варианту с «Локомотивом»

25 июля 2020, 14:41
7

Журналист Сергей Егоров сообщил о старте переговоров между «Локомотивом» и нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

«Несколько дней назад Александру звонил гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе. С другими представителями «железнодорожников» футболист не общался. Разговор состоялся конструктивный – Кокорин не отверг этот вариант, отнесся позитивно.

В понедельник у «Локо» должен состояться трансферный комитет, на котором может быть сформулировано предложение. Вероятно – 2,4 [миллиона] в год плюс бонусы, которые позволят достичь отметки в 10 [миллионов] за три года.

Но «Локо» медлит, к понедельнику все может быть уже решено. В понимании болельщиков второе место – это все равно Семин, Кикнадзе нужен сильный ход, который бы дал позитив и надежду на то, что в ЛЧ в этот раз все будет лучше, чем в предыдущие два розыгрыша (10 поражений в 12 матчах)», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

  • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает на следующей неделе.
  • С февраля форвард выступал на правах аренды за «Сочи».
  • В его активе семь голов и два ассиста в десяти матчах.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (7)
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derrik2000
1595678877
"Несколько дней назад Александру звонил гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе." Судя по всему, разговор был такой: " - Алло, меня слышно? Контракт на три года с зарплатой три миллиона евро в год. -Алло, я согласен! Кто это звонит? - Саша, это Вася Кикнадзе из Локомотива!" ))))))))))))))))))))))))
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Armani nn
1595681964
Позитивно это как?Поржал?))
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житель СПб
1595684187
Важный вопрос. И достаточно агрессивная позиция Локомотива - готового вырывать игроков у других команд. Впрочем - Зенит сам виноват. Посмотрим - чем закончится.
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Вальдемар IV
1595689558
мамаева бы еще туда, и отлично развалят там изнутри их
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