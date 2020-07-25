Малком, Дзюба и Азмун – в старте «Зенита» на финал Кубка России; у «Химок» с первых минут выйдут Полярус и Дядюн

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Химок» на финальный матч Кубка России.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Оздоев, Барриос, Малком, Дзюба, Азмун.
«Химки»: Лантратов, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов, Мартусевич, Полярус, Боженов, Трошечкин, Корян, Дядюн.
- Игра начнется в 17:00 по московскому времени.
- Матч пройдет на «Екатеринбург Арене».
- Встречу обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Источник: Официальный твиттер «Зенита»