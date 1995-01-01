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    Малком, Дзюба и Азмун – в старте «Зенита» на финал Кубка России; у «Химок» с первых минут выйдут Полярус и Дядюн

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Химок» на финальный матч Кубка России.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Оздоев, Барриос, Малком, Дзюба, Азмун.

    «Химки»: Лантратов, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов, Мартусевич, Полярус, Боженов, Трошечкин, Корян, Дядюн.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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