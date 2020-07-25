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  • Малком, Дзюба и Азмун – в старте «Зенита» на финал Кубка России; у «Химок» с первых минут выйдут Полярус и Дядюн

Малком, Дзюба и Азмун – в старте «Зенита» на финал Кубка России; у «Химок» с первых минут выйдут Полярус и Дядюн

25 июля 2020, 16:13
18

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Химок» на финальный матч Кубка России.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Оздоев, Барриос, Малком, Дзюба, Азмун.

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов, Мартусевич, Полярус, Боженов, Трошечкин, Корян, Дядюн.

Источник: Официальный твиттер «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Химки
Комментарии (18)
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Vyborgvitos67
1595683483
Уверен что , Динамо за нас сегодня болеет.
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Кронштадт65
1595684296
Даёшь кубок УДАЧИ нам
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алдан2014
1595685946
Болеем за Химки,и честный футбол
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Литейный04
1595688606
щас Дзюба химкинских выиграет три раза не вынимая, гыгы
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NewLife
1595688642
Что этот гей-клуб хочет достичь в Европе ?
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житель СПб
1595690237
Судейство в "пользу Зенита"?! 55 минута - 88 номер сбивает нападающего сзади, штрафной - а где желтая? Правильно, ее нет, т.к. это было бы удаление (2-я желтая)! И очень грубая игра Химок на протяжении всего матча. Целый ряд обязательных желтых не показаны.
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JTherry
1595692070
"ручной судья" Москалев ожидаемо поставил "левый пенальти" за якобы снос Малкома))) даже у Химок выиграть честно не может эта "голубая" дырка от бублика!!! позорище!!!!
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