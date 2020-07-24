Гайч на следующей неделе должен прилететь в Москву и подписать контракт с ЦСКА

Появление новичка ЦСКА Адольфо Гайча в Москве ожидается на следующей неделе, пишет TyC Sports. Контракт еще не подписан, но сам игрок уже связал себя с российским клубом.
«Сан-Лоренсо», текущий правообладатель футболиста, принял предложение ЦСКА стоимостью 8,5 миллиона евро.
- По информации журналиста Николо Скиры, ЦСКА купил форварда за 8,5 миллиона евро. Кроме того, «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от суммы будущей перепродажи игрока.
- «Чемпионат» сообщает, что сам Гайч будет зарабатывать в московском клубе 900 тысяч евро в год плюс 200 тысяч каждый июль и другие бонусы.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Источник: TyC Sports