Гайч на следующей неделе должен прилететь в Москву и подписать контракт с ЦСКА

Появление новичка ЦСКА Адольфо Гайча в Москве ожидается на следующей неделе, пишет TyC Sports. Контракт еще не подписан, но сам игрок уже связал себя с российским клубом.

«Сан-Лоренсо», текущий правообладатель футболиста, принял предложение ЦСКА стоимостью 8,5 миллиона евро.