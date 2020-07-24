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    Гайч на следующей неделе должен прилететь в Москву и подписать контракт с ЦСКА

    Появление новичка ЦСКА Адольфо Гайча в Москве ожидается на следующей неделе, пишет TyC Sports. Контракт еще не подписан, но сам игрок уже связал себя с российским клубом.

    «Сан-Лоренсо», текущий правообладатель футболиста, принял предложение ЦСКА стоимостью 8,5 миллиона евро.

    • По информации журналиста Николо Скиры, ЦСКА купил форварда за 8,5 миллиона евро. Кроме того, «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от суммы будущей перепродажи игрока.
    • «Чемпионат» сообщает, что сам Гайч будет зарабатывать в московском клубе 900 тысяч евро в год плюс 200 тысяч каждый июль и другие бонусы.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TyC Sports

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    Сегодня, 22:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +467

      AleSan4es 11 минут назад

      Пошла 3 недедя, и 3 понедельник как мы егр ждем) как бы как вагнер в Алмату не улетел

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      Рейтинг: +2065

      shurik45 22 минуты назад

      Дай Бог чтоб прижился.

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