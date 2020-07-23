«Бирмингем» вывел из обращения номер 17-летнего Беллингема, проданного «Боруссии»

22-го номера в обращении «Бирмингема» больше нет. Руководство в качестве благодарности вывело его после ухода в дортмундскую «Боруссию» 17-летнего Джуда Беллингема.
На этой неделе Беллингем провел последний матч за англичан. Он заплакал после финального свистка.
- Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 23 миллиона евро.
- Беллингем – самый молодой игрок в истории «Бирмингема».
- «Боруссия» осенью сыграет в группе Лиги чемпионов.
Источник: BirminghamLive
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