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    «Бирмингем» вывел из обращения номер 17-летнего Беллингема, проданного «Боруссии»

    22-го номера в обращении «Бирмингема» больше нет. Руководство в качестве благодарности вывело его после ухода в дортмундскую «Боруссию» 17-летнего Джуда Беллингема.

    На этой неделе Беллингем провел последний матч за англичан. Он заплакал после финального свистка.

    • Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 23 миллиона евро.
    • Беллингем – самый молодой игрок в истории «Бирмингема».
    • «Боруссия» осенью сыграет в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BirminghamLive

    СМИ о жизни Бирмингема. Аудитория в твиттере - более 297 тысяч подписчиков.

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    23.07.2020 23:43
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