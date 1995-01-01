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    Metaratings: агенты предложили 36-летнего Жиркова «Краснодару»

    Футболист «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Краснодаре». Агенты игрока предложили его краснодарцам, сообщает Metaratings. Те готовы подписать представителя сборной России.

    Сам Жирков готов перейти в другой российский клуб из топ-4 РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истекает по окончании сезона.

    • Также Жирковым интересуется «Локомотив».
    • В нынешнем сезоне 36-летний Жирков провел 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.
    • Игрок выступает на профессиональном уровне с 2001 года.

    Источник: Metaratings

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