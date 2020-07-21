Metaratings: агенты предложили 36-летнего Жиркова «Краснодару»

Футболист «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Краснодаре». Агенты игрока предложили его краснодарцам, сообщает Metaratings. Те готовы подписать представителя сборной России.

Сам Жирков готов перейти в другой российский клуб из топ-4 РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истекает по окончании сезона.