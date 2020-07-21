Metaratings: агенты предложили 36-летнего Жиркова «Краснодару»

Футболист «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Краснодаре». Агенты игрока предложили его краснодарцам, сообщает Metaratings. Те готовы подписать представителя сборной России.
Сам Жирков готов перейти в другой российский клуб из топ-4 РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истекает по окончании сезона.
- Также Жирковым интересуется «Локомотив».
- В нынешнем сезоне 36-летний Жирков провел 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.
- Игрок выступает на профессиональном уровне с 2001 года.
Источник: Metaratings
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