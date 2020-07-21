«Локомотив» собирается подписать Жиркова

Дай бог здоровья Юре. Рад что он ещё не наигрался. В свои 36 единственный в сборной кто стабильно обыгрывает 1 в 1 соперников любого уровня.
По информации Sport24, «Локомотив» по окончании сезона планирует подписать контракт с защитником «Зенита» Юрием Жирковым.
Соглашение Жиркова с «Зенитом» истекает летом.
- В нынешнем сезоне 36-летний Жирков провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
- Игрок выступает на профессиональном уровне с 2001 года.
- В «Зените» Жирков играет с 2016 года.
«Чемпионат»: «Зенит» планирует продлить контракт с Жирковым