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    «Локомотив» собирается подписать Жиркова

    По информации Sport24, «Локомотив» по окончании сезона планирует подписать контракт с защитником «Зенита» Юрием Жирковым.

    Соглашение Жиркова с «Зенитом» истекает летом.

    • В нынешнем сезоне 36-летний Жирков провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
    • Игрок выступает на профессиональном уровне с 2001 года.
    • В «Зените» Жирков играет с 2016 года.

    «Чемпионат»: «Зенит» планирует продлить контракт с Жирковым

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2951

      TOMSON 2 минуты назад

      Дай бог здоровья Юре. Рад что он ещё не наигрался. В свои 36 единственный в сборной кто стабильно обыгрывает 1 в 1 соперников любого уровня.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1117

      Tsigan 1 час назад

      Кажется Онопко свободный агент сейчас.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3057

      serppion 1 час назад

      Юрий большой, интересный игрок. Он и сейчас в свои годы лучше многих молодых. Все может: разыграть, протащить, вдарить. Не то, что нынешнее большинство - бей, беги. Здоровья Юрию! Пусть играет!

      1
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      Рейтинг: +10258

      silver29 > serppion 47 минут назад

      ... завалить в штрафной

      1
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      Рейтинг: +6547

      paracetamol 1 час назад

      Вообще, Юра и в Зените атмосферы не портит. Скорее освежает!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10716

      Garrincha58 1 час назад

      скоро напишут за ним гоняется пол Европы

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +980

      _Marqella_ 1 час назад

      Сомнительно это....))

      3
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      Рейтинг: +24480

      zra78 2 часа назад

      О ,отличненько,ещё один молодой воспитанник...:)

      5
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      Рейтинг: +2768

      KPCCSPB 2 часа назад

      Жиркова на пару лет хватит ещё, там функционал вообще один из лучших. Но в Локо точно нет, в Зените завершит.

      1
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      Рейтинг: +788

      моэм 2 часа назад

      Похоже на вброс...не идиоты же в Локо.

      1
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      Рейтинг: +8611

      derrik2000 > моэм 2 часа назад

      Локомотив и ранее очень часто "удивлял" своими "внутрироссийскими трансферами".
      Почему бы и в очередной раз не "удивить"?? ))))

      0
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      Рейтинг: +676

      O-Z 2 часа назад

      Даже бесплатно не надо. Лучше Фарфана продлили бы.

      1
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      Рейтинг: +2239

      Cleaner > O-Z 1 час назад

      Аргументируй.

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