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    Пострадавший от молнии 16-летний вратарь: «Отрубился и проснулся в больнице. Тот день не помню»

    16-летний вратарь «Знамени Труда» Иван Заборовский, в которого ударила молния во время тренировки, рассказал об инциденте.

    «Этот день, честно говоря, не помню. Отрубился и проснулся только в больнице. Мне все рассказали, как все было, кто меня спас, и показали видео. У меня только легкие повреждены чуть-чуть, одышка есть, врачи сказали, что все восстановится. А еще у меня лопнула барабанная перепонка, ухо одно не слышит, но это тоже восстановится все. Врачи сказали взять паузу на две недели, лекарства пить и потихоньку возвращаться к футболу. Очень сильно благодарен тренеру, если бы не он, последствия были бы очень плохие», – сказал Заборовский в интервью телеграм-каналу Baza.

    • Инцидент произошел 4 июля.
    • Футболист находился в искусственной коме.
    • Клуб «Знамя Труда» выступает в ПФЛ зоне «Запад». По итогам досрочно завершeнного сезона команда финишировала на 11-м месте.

    Источник: телегра-канал Baza

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