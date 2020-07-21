Пострадавший от молнии 16-летний вратарь: «Отрубился и проснулся в больнице. Тот день не помню»

16-летний вратарь «Знамени Труда» Иван Заборовский, в которого ударила молния во время тренировки, рассказал об инциденте.

«Этот день, честно говоря, не помню. Отрубился и проснулся только в больнице. Мне все рассказали, как все было, кто меня спас, и показали видео. У меня только легкие повреждены чуть-чуть, одышка есть, врачи сказали, что все восстановится. А еще у меня лопнула барабанная перепонка, ухо одно не слышит, но это тоже восстановится все. Врачи сказали взять паузу на две недели, лекарства пить и потихоньку возвращаться к футболу. Очень сильно благодарен тренеру, если бы не он, последствия были бы очень плохие», – сказал Заборовский в интервью телеграм-каналу Baza.