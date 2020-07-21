Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Самедов: «Этот сезон «Спартаку» надо забыть»

21 июля 2020, 13:43
9

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал игру московской команды в этом сезоне.

«Этот сезон надо забыть. Скоро начнется новый, главное, чтобы (неудачи) не продолжились там. Понимал, что в кубковом матче «Зенит» будет явным фаворитом, но надеялся, что «Спартак» сможет выйти в финал. Это Кубок России – одна игра может сложиться по-разному, и независимо от того, какое место «Спартак» занимает в чемпионате, он мог побороться», – сказал Самедов.

  • После 29 туров «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ. Клуб вылетел из Кубка России.
  • С 2011 по 2018 год Самедов провел за сборную 53 матча, забил семь голов.
  • На клубном уровне игрок больше всего матчей провел за «Локомотив».
  • Главное достижение в карьере Самедова – победа со «Спартаком» в РПЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alejandrrro
1595328704
Если этот сезон забыть, то через пару лет Спартак ждут увлекательные игры в ФНЛ
Ответить
DOCTOR PENALTY
1595330127
Как это забыть??? Из песни слова не выкинешь. Проблемы не решаются - состав, тренер и т.д.
Ответить
NewLife
1595331133
Ты прав, Саня. Твоего характера нам не хватало на правом фланге, молодняк провалился.
Ответить
АКС-74У
1595332060
Не просто забыть, а использовать для давления на судей, чем сейчас Спартак и его болельщики усиленно и занимаются. В следующем сезоне начнем считать судейские ошибки в пользу Спартака.
Ответить
Vratarь
1595341923
Только этот?
Ответить
Главные новости
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
2
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
13
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
6
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
Все новости
Все новости
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
5
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
6
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+