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    Самедов: «Этот сезон «Спартаку» надо забыть»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал игру московской команды в этом сезоне.

    «Этот сезон надо забыть. Скоро начнется новый, главное, чтобы (неудачи) не продолжились там. Понимал, что в кубковом матче «Зенит» будет явным фаворитом, но надеялся, что «Спартак» сможет выйти в финал. Это Кубок России – одна игра может сложиться по-разному, и независимо от того, какое место «Спартак» занимает в чемпионате, он мог побороться», – сказал Самедов.

    • После 29 туров «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ. Клуб вылетел из Кубка России.
    • С 2011 по 2018 год Самедов провел за сборную 53 матча, забил семь голов.
    • На клубном уровне игрок больше всего матчей провел за «Локомотив».
    • Главное достижение в карьере Самедова – победа со «Спартаком» в РПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17663

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Как это забыть??? Из песни слова не выкинешь. Проблемы не решаются - состав, тренер и т.д.

      0
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      Рейтинг: +439

      Alejandrrro 25 минут назад

      Если этот сезон забыть, то через пару лет Спартак ждут увлекательные игры в ФНЛ

      -1
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