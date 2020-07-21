Самедов: «Этот сезон «Спартаку» надо забыть»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал игру московской команды в этом сезоне.

«Этот сезон надо забыть. Скоро начнется новый, главное, чтобы (неудачи) не продолжились там. Понимал, что в кубковом матче «Зенит» будет явным фаворитом, но надеялся, что «Спартак» сможет выйти в финал. Это Кубок России – одна игра может сложиться по-разному, и независимо от того, какое место «Спартак» занимает в чемпионате, он мог побороться», – сказал Самедов.