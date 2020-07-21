Самедов: «Этот сезон «Спартаку» надо забыть»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал игру московской команды в этом сезоне.
«Этот сезон надо забыть. Скоро начнется новый, главное, чтобы (неудачи) не продолжились там. Понимал, что в кубковом матче «Зенит» будет явным фаворитом, но надеялся, что «Спартак» сможет выйти в финал. Это Кубок России – одна игра может сложиться по-разному, и независимо от того, какое место «Спартак» занимает в чемпионате, он мог побороться», – сказал Самедов.
- После 29 туров «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ. Клуб вылетел из Кубка России.
- С 2011 по 2018 год Самедов провел за сборную 53 матча, забил семь голов.
- На клубном уровне игрок больше всего матчей провел за «Локомотив».
- Главное достижение в карьере Самедова – победа со «Спартаком» в РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»