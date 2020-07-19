Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» третий год подряд сыграет в групповом раунде ЛЧ

«Локомотив» третий год подряд сыграет в групповом раунде ЛЧ

19 июля 2020, 23:07
12

В перенесенном матче 23-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл дома «Динамо» со счетом 0:2.

Южане лишились шансов догнать в турнирной таблице «Локомотив». Москвичи обеспечили себе второе место, и гарантировано сыграют в следующем сезоне в групповом раунде Лиги чемпионов.

Для «Локомотива» этот выход в групповую стадию ЛЧ стал третьим подряд. Клуб поздравил своих болельщиков в твиттер-аккаунте РПЛ, так как аккаунт «Локо» временно не работает из-за сбоев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Динамо
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vsespartak01
1595189648
локо с выходом в групповой этап!удачи и побед!
Ответить
Вальдемар IV
1595194103
а галицкий как рад за девок
Ответить
житель СПб
1595196765
Ну что, Локомотив можно поздравить! Хотя надо признать, у них самый высокий коэффициент удачи среди ведущих клубов Лиги.
Ответить
isakkobelini
1595223843
Будет ли она эта Лига Чемпионов....
Ответить
fhnv
1595226447
Если состав этот сохранится ,то из группы выйдут
Ответить
фанат джигурды
1595232125
С такой игрой- трепещи антирекорд Спартака.
Ответить
Too Much
1595234460
Удачи, надеюсь опыт в предыдущих компаниях вам поможет
Ответить
PAREVG.
1595248252
И благополучно вылетит оттуда. Игры нет, случайная победа, до этого 4 ничьих, если не ошибки Краснодара и Ростова сейчас бы боролись за 4 - 5 место... В следующем сезоне, предстоит борьба за 7- 8 место. Какая ЛЧ, с таким руководством, тренером и составом... Идите во дворе, тряпичный мячик попинайте, а в ЛЧ, без вариантов, последнее место и позорное соотношение забитых и пропущенных.
Ответить
zigbert
1595256024
Локомотив с выходом в групповой этап ЛЧ! Главное сейчас не растерять хороших игроков. Удачи!
Ответить
Главные новости
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
1
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
9
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
5
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Все новости
Все новости
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
5
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
6
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+