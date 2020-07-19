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    «Локомотив» третий год подряд сыграет в групповом раунде ЛЧ

    В перенесенном матче 23-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл дома «Динамо» со счетом 0:2.

    Южане лишились шансов догнать в турнирной таблице «Локомотив». Москвичи обеспечили себе второе место, и гарантировано сыграют в следующем сезоне в групповом раунде Лиги чемпионов.

    Для «Локомотива» этот выход в групповую стадию ЛЧ стал третьим подряд. Клуб поздравил своих болельщиков в твиттер-аккаунте РПЛ, так как аккаунт «Локо» временно не работает из-за сбоев.

    Источник: Твиттер РПЛ

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    19.07.2020 23:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +111

      loko1982 44 минуты назад

      Сейчас Кикнадзе распетушится, будет говорить какие он правильные кадровые решения принял.

      0
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      Рейтинг: +1200

      vsespartak01 1 час назад

      локо с выходом в групповой этап!удачи и побед!

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