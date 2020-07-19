«Локомотив» третий год подряд сыграет в групповом раунде ЛЧ

Сейчас Кикнадзе распетушится, будет говорить какие он правильные кадровые решения принял.
В перенесенном матче 23-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл дома «Динамо» со счетом 0:2.
Южане лишились шансов догнать в турнирной таблице «Локомотив». Москвичи обеспечили себе второе место, и гарантировано сыграют в следующем сезоне в групповом раунде Лиги чемпионов.
Для «Локомотива» этот выход в групповую стадию ЛЧ стал третьим подряд. Клуб поздравил своих болельщиков в твиттер-аккаунте РПЛ, так как аккаунт «Локо» временно не работает из-за сбоев.
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— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 19, 2020