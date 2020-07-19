Кубок России. «Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал

В полуфинале Кубка России «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» – 2:1. Все голы были забиты в первом тайме – у победителей отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев, у гостей – Александр Соболев.

В финале турнира петербуржцы сыграют с «Химками», которые сегодня выиграли у «Урала» (3:1).

Кубок России. 1/2 финала

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 24 (с пенальти); 1:1 – Соболев, 45+1; 2:1 – Кузяев, 45+3.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Осорио, 76), Сантос (Оздоев, 62), Ракицкий, Иванович, Барриос, Жирков, Кузяев (Сутормин, 90), Азмун (Дриусси, 90), Дзюба, Малком.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов (Рассказов, 53), Айртон, Бакаев, Умяров (Тиль, 70), Крал, Соболев, Ларссон (Мирзов, 87).

Предупреждения: Сантос, 3; Барриос, 17; Ракицкий, 27; Кузяев, 81; Оздоев, 89 – Гапонов, 23; Соболев, 39; Айртон, 75; Джикия, 81; Жиго, 90+1.

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