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Кубок России. «Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал

19 июля 2020, 20:26
416

В полуфинале Кубка России «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» – 2:1. Все голы были забиты в первом тайме – у победителей отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев, у гостей – Александр Соболев.

В финале турнира петербуржцы сыграют с «Химками», которые сегодня выиграли у «Урала» (3:1).

Кубок России. 1/2 финала

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 24 (с пенальти); 1:1 – Соболев, 45+1; 2:1 – Кузяев, 45+3.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Осорио, 76), Сантос (Оздоев, 62), Ракицкий, Иванович, Барриос, Жирков, Кузяев (Сутормин, 90), Азмун (Дриусси, 90), Дзюба, Малком.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов (Рассказов, 53), Айртон, Бакаев, Умяров (Тиль, 70), Крал, Соболев, Ларссон (Мирзов, 87).

Предупреждения: Сантос, 3; Барриос, 17; Ракицкий, 27; Кузяев, 81; Оздоев, 89 – Гапонов, 23; Соболев, 39; Айртон, 75; Джикия, 81; Жиго, 90+1.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (416)
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Томик
1595179855
Ну что, опять в одну сторону. Ну не включена опция VAR у "Спартака" в этом году. Ни разу не посмотрели, опять. Что сказать - пи.до.ра.сы. Других слов невозможно найти. Два пенальти не поставил. Х.ер с ним - не поставил, хотя бы посмотрели бы. Ничего нового. Как не стыдно радоваться таким победам. Ну Семак уважение потерял ещё после заработанного им пенальти в ворота "Спартака" много лет назад. Поэтому - радуйся, Серёнька.
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VVM1964
1595179859
Спасибо Спартак - Вы бились как могли , но на сегодня всё же Зенит посильнее ( оставлю вопросы по судье ВАР , на его совести ) . Опыта не хватает молодежи , усилится некем , не хватило Зобнина и Понсе , много необязательных ошибок , но оптимизм у меня есть .
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Из Твери Леха
1595180153
Какой-то странный этот Вар. Жирков за майку тащил Соболева в 1-ом тайме, может и не было там пеналя, но почему Вар не просматривал? Пеналь на Азмуне и отменный гол Жиго - справедливо. Аиртон там тоже упал, почему опять не смотрели? Да и Оздоева на красную могли посмотреть. Неоднозначный этот Вар. Но так или иначе Зенит все равно по игре лучше выглядел, моментов было прилично, а вот реализация слабая.
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NewLife
1595180191
Синит победил заслуженно, хотя и не без помощи судьи и купленного вара (зажаты два пенальти в пользу Спартака). Во всех гей клубах Питера - праздник.
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docndoc
1595180239
Плакаться никто и не собирается. Результат вполне ожидаем. Неожиданно хорошо сыграл Спартак, заставивший Зенит жаться к воротам во втором тайме. Игра красно-белых меня приятно удивила. Про судейство говорить вообще нечего: сами всё видели... WAR придумали, чтобы исправлять судейские ошибки. Теперь надо придумать что-то, чтобы исправлять "ошибки" WAR.. Разочарования от игры я не получил, а спартаковцы молодцы вселяют- таки надежды..
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oyabun
1595180289
Поздравляю ЗенитVAR c победой! Команду пора переименовывать именно так. Иначе непонятны судейские решения. Забивает Спартак и VAR кучу времени тратит чтобы найти миллиметровый оффсайд Жиго. Согласен! Гапонов совсем неочевидно фолит в своей штрафной - ничего, у Зенита есть карманный VAR. Времени не жалко - против Спартака же. Снова пенальти справедливый. А теперь, вопрос Знатокам. Почему ослеп ВАР и судья, когда Жирков в своей штрафной потянув за майку уронил Соболева? Почему никто не стал рассматривать когда игрок Зенита толкнул Айртона рукой в штрафной Зенита? 2 пенальти! Чистых. Но ВАР с судьей с сине-бело-голубой повязкой на глазах.
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ivany4
1595180362
Обсуждать тут нечего. Даже заряженные комментаторы начали удивляться. Газпром напоследок решил купить дубль. Хочешь загубить компанию и облажать страну - пусти в управление Миллера. Хочешь загубить футбол - пусти в управление ставленников газпрома. Коль Вилков помочь не может, Иванов всегда поможет! - Истина не требующая доказательств!!! Тедеско на правильном пути! Команда вырисовывается. Осталось подтянуть физику и психологическую устойчивость. Что бы играть против такого судейства.
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Hektor 84
1595180512
Желаю в финале Химкам победы!!!
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Kleverok
1595181707
МЯСО СОСАТЬ!!! НА СВОЕМ МЕСТЕ ВЫСЕРЫ !!! А МЯСНЫЕ ПЕТУШКИ !!!!
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oyabun
1595183782
Изначально когда вводили ВАР был за него, думал будет больше справедливости в играх. Но и тут всю страну надурили, как с обнулением. "Все животные равны, но некоторые равнее других.."(с)
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