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    Кубок России. «Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал

    В полуфинале Кубка России «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» – 2:1. Все голы были забиты в первом тайме – у победителей отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев, у гостей – Александр Соболев.

    В финале турнира петербуржцы сыграют с «Химками», которые сегодня выиграли у «Урала» (3:1).

    Кубок России. 1/2 финала

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дзюба, 24 (с пенальти); 1:1 – Соболев, 45+1; 2:1 – Кузяев, 45+3.

    Зенит: Кержаков, Караваев (Осорио, 76), Сантос (Оздоев, 62), Ракицкий, Иванович, Барриос, Жирков, Кузяев (Сутормин, 90), Азмун (Дриусси, 90), Дзюба, Малком.

    Спартак: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов (Рассказов, 53), Айртон, Бакаев, Умяров (Тиль, 70), Крал, Соболев, Ларссон (Мирзов, 87).

    Предупреждения: Сантос, 3; Барриос, 17; Ракицкий, 27; Кузяев, 81; Оздоев, 89 – Гапонов, 23; Соболев, 39; Айртон, 75; Джикия, 81; Жиго, 90+1.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:26
    Комментарии288
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      Рейтинг: +22953

      oyabun 5 минут назад

      Изначально когда вводили ВАР был за него, думал будет больше справедливости в играх. Но и тут всю страну надурили, как с обнулением. "Все животные равны, но некоторые равнее других.."(с)

      3
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      Рейтинг: +1238

      Иван Петров 1986 9 минут назад

      Теперь нужно не футбол смотреть, а ВАР. Наш футбол он точно добъет.

      1
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      Рейтинг: +3129

      playsh 9 минут назад

      Спартачи,не переживайте.Вы же видели,ребята играли как за маму родную,честно,характер у команды есть.Надо потерпеть.

      5
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      Рейтинг: +8412

      derrik2000 > playsh 5 минут назад

      Подавляющее большинство игрочил в КБ форме, которые сегодня играли, как ты выразился, "как за маму родную", пусть за неё пылят где-нибудь в ФНЛ.
      За другие команды.

      0
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      Рейтинг: +3129

      playsh > derrik2000 1 минуту назад

      Специалист,это не тебе решать,а руководству клуба,где и кому пылить.А тебе следует болеть за клуб или не болеть.

      0
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      Рейтинг: +8412

      derrik2000 > playsh 31 секунду назад

      А вот это уже не твоё дело, КАК и ЗА КОГО мне болеть.
      Я поболе и, скорее всего, намного поболе твоего за Спартак БОЛЕЮ, а НЕ ФАНАТЕЮ.

      0
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      Рейтинг: +1147

      seth343 > derrik2000 18 секунд назад

      Зря ты так, играли до последнего,на сколько хватало сил, много молодых, у них вся карьера впереди...

      0
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      Рейтинг: +1777

      bzfar 14 минут назад

      Ждём оценку VAR судейским корпусом...

      2
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      Рейтинг: +604

      Пастырь > bzfar 11 минут назад

      а толку, опять извинятся и все. А результат на табло.

      1
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      ...
      Рейтинг: +22953

      oyabun > Пастырь 9 минут назад

      Это еще если извинятся. А то просто могут сделать вид что ничего такого и не было.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3292

      Каратель > Пастырь 8 минут назад

      Кто будет извиняться? Скажут что судейство было честным и безупречным.и всё.турбин на двух матчах неплохо поднялся, сначала проводниц в лч вытащил,теперь тут всой гешафт снял.предприниматель)

      0
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      Рейтинг: +8412

      derrik2000 > oyabun 6 минут назад

      Положа руку на сердце: игрочилы Спартака сегодня наиграли на победу или хотя бы на ничью?
      По моему мнению, и близко НЕТ.

      1
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      Рейтинг: +3813

      BarStep 15 минут назад

      Всех болел Зенита с выходом в финал Кубка! Я конечно доволен результатом., но во что и главное как стали играть во втором тайме - это не в какие ворота.. Малком потерялся, Дзюба встал, Караваев исчез, Азмун через немогу эпизодами и так практически по каждому.. Хорошо не додумались Ерохина с Шатовым выпустить ко всему этому

      5
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      Рейтинг: +908

      Гавроша > BarStep 11 минут назад

      Не сумел семак как следует настроить команду, а то бы свиньям пяточок закатили!!!

      0
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      Рейтинг: +3813

      BarStep > Гавроша 4 минуты назад

      Не сумел или просто не способен? Вопрос!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4284

      TOL47 > BarStep 30 секунд назад

      вопросы к Семаку, почему не выпустил Осорио и Дриусси раньше, Азмун умер, Санос на карте и в защите никакой, Соболев рвет наверху оборону, делай очевидные замены, еще повезло что так проскочило.
      Диусси и в защите отработает и в атаку убежит, Осорио закрыл бы Соболева, быстрый прыгучий.

      0
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      Рейтинг: +44

      Nevskiy_Granit 16 минут назад

      Вар и вар, ничего необычного. Только бы стандартизировать надо более точно, когда смотреть, а когда нет. Упал кто-то в штрафной? Просмотр в любом случае, хоть он споткнулся. Тогда и споров не будет. И при ж.к. тоже бы добавить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +487

      balam 22 минуты назад

      предлагаю ввести для VAR карательный орган.верховным органом-карателем назначить Артемку

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4418

      САДЫЧОК 22 минуты назад

      ВАР - должен находиться в Германии , Италии , Англии и т.д.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3813

      BarStep > САДЫЧОК 13 минут назад

      Зачем? Там панацея чтоль?

      0
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      Рейтинг: +1218

      AHTUNGBOL 22 минуты назад

      Не знаю, я смотрел матч как нейтральный зритель, все заплюсованные комментарии Спартаковских болельщиков, про купленный ВАР, вызывают только улыбку, сейчас мужская борьба не приветствуется в москве? Любое касание или борьба, должен быть свисток?? Хватит ныть товарищи и слушать неадекватного Чердака, он реально бесит своим визгом, всем недовольным предлагаю пристально пересмотреть хотя бы туров 6 начала чемпионата с участием Спартака и выдохнуть, будьте мужчинами!!!

      5
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      Рейтинг: +908

      Гавроша > AHTUNGBOL 16 минут назад

      Они хотят, чтобы их 30 туров так же тянули. А черданцев такой же как они - откровенно за спартак глорит!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +604

      Пастырь > AHTUNGBOL 15 минут назад

      Если ты реально НЕЙТРАЛЬНЫЙ зритель, то должен понять почему недовольство ВАР, заметь не судьей а ВАР. Даже НЕЙТРАЙЛЬНОМУ зрителю было бы понятно, если бы судье сказали посмотреть спорный эпизод, так ведь НЕТ

      1
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      ...
      Рейтинг: +1218

      AHTUNGBOL > Пастырь 12 минут назад

      Посмотри первые 6 туров, потом напишешь и про ВАР и про НЕЙТРАЛЬНЫХ...

      -1
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      Рейтинг: +604

      Пастырь > AHTUNGBOL 10 минут назад

      а ты можешь про этот матч ответить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1218

      AHTUNGBOL > Пастырь 9 минут назад

      Ошибаются во все стороны, но никто так не плачет как фанаты Спартака и их владелец, Федун, нет, чтобы признать свои ошибки, о назначении Цорна и непонятных трансферах, замыливает уши своим фанатам каждый тур про судейство...

      2
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      Рейтинг: +604

      Пастырь > AHTUNGBOL 5 минут назад

      Просто скажи что Зенит заслуженно победил. Ты ведь так считаешь.
      Мы любим свои команды за красивую игру( каждый по своему), если проиграли по делу ЦСКА, то это факт. Но сегодня игра была равная (это мое мнение), но результат решил ВАР

      1
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      Рейтинг: +1218

      AHTUNGBOL > Пастырь 3 минуты назад

      Что ты хочешь услышать? Ты все равно услышишь или увидишь только то, что хочешь увидеть или услышать..., я же вижу, что Зенит выиграл у Спартака по делу, у них сейчас нету реальных конкурентов в чемпионате и это очень плохо, но это не их вина, это вина владельцев Локомотива, которые творят непонятно что, это вина Федуна, я уже написал выше, это вина Гинера и т.д., но не Зенита, это наоборот, проблема для Питера и всего футбола в России, ибо неважно, кто выходит в ЕК там вечно видна разница в уровне чемпионатов...

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      Рейтинг: +1330

      волчарик 24 минуты назад

      Отдельно про вар,уже начинаю ненавидеть.Любой просмотренный матч,любых команд,оставляет душок.Наверное футбол стал другим и это надо как то принять.

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