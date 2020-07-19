Семин может возглавить «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов хочет пригласить Юрия Семина на пост главного тренера команды.
В ближайшее время руководство клуба планирует провести предварительные переговоры со специалистом.
Списка конкретных кандидатов у «Урала» пока нет, поскольку решение об отставке Дмитрия Парфенова возникло внезапно после поражения от «Химок» в Кубке России.
- Парфенов возглавляет «Урал» с мая 2018 года.
- Семин находится без работы после ухода из «Локомотива».
- «Урал» занимает в РПЛ 11-е место с 35 очками.
Источник: Metaratings
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