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Семин может возглавить «Урал»

19 июля 2020, 17:39
9

Президент «Урала» Григорий Иванов хочет пригласить Юрия Семина на пост главного тренера команды.

В ближайшее время руководство клуба планирует провести предварительные переговоры со специалистом.

Списка конкретных кандидатов у «Урала» пока нет, поскольку решение об отставке Дмитрия Парфенова возникло внезапно после поражения от «Химок» в Кубке России.

  • Парфенов возглавляет «Урал» с мая 2018 года.
  • Семин находится без работы после ухода из «Локомотива».
  • «Урал» занимает в РПЛ 11-е место с 35 очками.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Урал Семин Юрий Парфенов Дмитрий Иванов Григорий
Комментарии (9)
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Хейтер Аларм
1595169940
Ну этот Иванов, конечно, самодур... Увольнять тренера на эмоциях непрофессионально! Урал идет в середине таблицы, а что должен в топ 5 входить что ли? У них состав на 2ую восьмерку, в атаке играет глубокий пенсионер - Погребняк, ну да, слили кубок, слили клубу ФНЛ, но для команды уровня Урала быть в полуфинале - уже успех. И никаких успехов с Семиным не светит, если глобального усиления состава не будет! Середина таблицы - предел Урала на данный момент
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DOCTOR PENALTY
1595170508
Палыч крутой мужик, он может возглавить не только Урал, а всё Зауралье.
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Просто-333
1595171136
а почему бы и нет?
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PAREVG.
1595173134
Скоро, поле игры в Ленинграде, может освободится место главного тренера Зенита или Спартака, и сразу напишут что Семин может их возглавить...
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Ганнибал Лектор
1595178169
Надо возвращать Тарханова
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zigbert
1595254036
Хорошо если Семин согласится. А если придет какой нибудь неопытный. Любая смена тренера нежелательна. Но может еще Иванов оставит Парфенова?
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