Семин может возглавить «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов хочет пригласить Юрия Семина на пост главного тренера команды.

В ближайшее время руководство клуба планирует провести предварительные переговоры со специалистом.

Списка конкретных кандидатов у «Урала» пока нет, поскольку решение об отставке Дмитрия Парфенова возникло внезапно после поражения от «Химок» в Кубке России.