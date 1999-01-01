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    Семин может возглавить «Урал»

    Президент «Урала» Григорий Иванов хочет пригласить Юрия Семина на пост главного тренера команды.

    В ближайшее время руководство клуба планирует провести предварительные переговоры со специалистом.

    Списка конкретных кандидатов у «Урала» пока нет, поскольку решение об отставке Дмитрия Парфенова возникло внезапно после поражения от «Химок» в Кубке России.

    • Парфенов возглавляет «Урал» с мая 2018 года.
    • Семин находится без работы после ухода из «Локомотива».
    • «Урал» занимает в РПЛ 11-е место с 35 очками.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1714

      Genz 4 минуты назад

      Семин за зарплату Парфёнова не согласится. Он стоил всегда 2 миллиона в год. Опять слухи от селюка

      0
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      Рейтинг: +870

      PAREVG. 5 минут назад

      Скоро, поле игры в Ленинграде, может освободится место главного тренера Зенита или Спартака, и сразу напишут что Семин может их возглавить...

      0
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      Рейтинг: +1788

      neim 19 минут назад

      Сёмин всё может, но это совсем не означает, что он кинется в "омут" с головой. На кой ему эта бодяга ? Там и столичные клубы не побрезгуют его пригласить ...

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      Рейтинг: +125

      alll-333 38 минут назад

      а почему бы и нет?

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      Рейтинг: +108

      Зентролль 39 минут назад

      Семин, надеюсь еще тряхнет стариной....

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      Рейтинг: +17623

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Палыч крутой мужик, он может возглавить не только Урал, а всё Зауралье.

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      Рейтинг: +217

      Хейтер Аларм 58 минут назад

      Ну этот Иванов, конечно, самодур... Увольнять тренера на эмоциях непрофессионально! Урал идет в середине таблицы, а что должен в топ 5 входить что ли? У них состав на 2ую восьмерку, в атаке играет глубокий пенсионер - Погребняк, ну да, слили кубок, слили клубу ФНЛ, но для команды уровня Урала быть в полуфинале - уже успех. И никаких успехов с Семиным не светит, если глобального усиления состава не будет! Середина таблицы - предел Урала на данный момент

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