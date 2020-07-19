«Чемпионат»: «Локомотив» заплатит за Жалолиддинова более миллиона»

Появились подробности трансфера полузащитника «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова в «Локомотив».

По информации «Чемпионата», москвичи отдадут за футболиста чуть более миллиона евро. Из них 100 тысяч будут заплачены за разрыв контракта с «Бунeдкором», остальные деньги выплатят агентам игрока.

После подписания контракта с «Локо» Жалолиддинов пробудет до конца года в своем нынешнем клубе на правах аренды.

Полузащитник в этом сезоне забил один гол и сделал один ассист в восьми матчах чемпионата Узбекистана.

«Локомотив» за тур до финиша РПЛ идет в таблице вторым.

Агент Жалолиддинова Белоус: «Да, узбекистанец будет в «Локомотиве». Этот футболист сильнее Жоау Мариу и будет определять игру команды»