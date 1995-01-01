Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    «Чемпионат»: «Локомотив» заплатит за Жалолиддинова более миллиона»

    Появились подробности трансфера полузащитника «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова в «Локомотив».

    По информации «Чемпионата», москвичи отдадут за футболиста чуть более миллиона евро. Из них 100 тысяч будут заплачены за разрыв контракта с «Бунeдкором», остальные деньги выплатят агентам игрока.

    После подписания контракта с «Локо» Жалолиддинов пробудет до конца года в своем нынешнем клубе на правах аренды.

    • Полузащитник в этом сезоне забил один гол и сделал один ассист в восьми матчах чемпионата Узбекистана.
    • «Локомотив» за тур до финиша РПЛ идет в таблице вторым.

    Агент Жалолиддинова Белоус: «Да, узбекистанец будет в «Локомотиве». Этот футболист сильнее Жоау Мариу и будет определять игру команды»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:25
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +603

      Олег1204 1 час назад

      Ох уж эти азиатские роналды и месси

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      PAREVG. 1 час назад

      Ну вот и пошли распилы. Деятельность грызуна видна сразу, Вчера писали про 350000, сегодня уже более миллиона.
      За сутки цена выросла в 3 раза, вперед грызун, тюрьма за мошенничество, вполне возможна.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77924
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru