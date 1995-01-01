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    Агент Жалолиддинова Белоус: «Да, узбекистанец будет в «Локомотиве». Этот футболист сильнее Жоау Мариу и будет определять игру команды»

    Юрий Белоус, агент полузащитника из Узбекистана Жасура Жалолиддинова, подтвердил скорый трансфер игрока в «Локомотив». По мнению представителя, футболист будет определяющим для москвичей.

    — СМИ сообщают, что «Локомотив» договорился с «Бунeдкором» по Жалолиддинову. Это действительно так?

    — Да, это соответствует истине. Это самый талантливый футболист своего возраста (2002 год рождения), он входит в пятерку лучших футболистов Азии. По экспертной оценке The Guardian он входит в список 60 лучших футболистов в мире в своем возрасте. Это очень хороший футболист. Шикарный.

    — Жалолиддинов — это больше футболист для «Казанки» или уже для основного состава «Локо»?

    — Этот футболист, на мой взгляд, будет посильнее Жоау Мариу.

    — Даже так?

    — Да. И я уверен, что этот футболист будет определять в ближайшие несколько лет игру «Локомотива».

    • Контракт будет рассчитан до 2025 года.
    • Сумма трансфера составит 350 тысяч евро.
    • «Локомотив» за тур до финиша РПЛ идет в таблице вторым.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии15
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      Рейтинг: +17589

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      У Локо теперь есть Жало, ждём первого укуса в жопу Газпрома!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11898

      vladimir-7 23 минуты назад

      Каждый агент представляет своего игрока, как на рынке продавец расхваливает свой товар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1528

      Бомбардиръ 27 минут назад

      Агент вовсю расхваливает свой товар, как это делают на узбекском базаре.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9003

      Skull_Boy 29 минут назад

      Прямо настолько сильней, что Монако, Челси, Ла Масия и Ко его просрали, а он достался Локо

      0
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      Рейтинг: +946

      ruded 32 минуты назад

      хорошая новость, что клубы РПЛ стали работать на рынке ближнего зарубежья. Однозначно, там есть потенциальные звезды.

      1
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      Рейтинг: +291

      vsolon > ruded 11 минут назад

      просто у клубов нет денег поэтому и стали работать на зтом рынке

      0
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      Рейтинг: +55

      Афонасий 33 минуты назад

      Узбекистанский боксёр Шохжахон Эргашев, я уверен, будет ещё сильнее, чем Жоау Мариу. Надо было с ним договариваться))

      1
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      Рейтинг: +104

      loko1982 > Афонасий 15 минут назад

      "У меня в школе было 2 сильных математика - я и физрук!"))

      0
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      Рейтинг: +778

      vmonomah17 34 минуты назад

      Второй Маминов?

      0
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      Рейтинг: +857

      PAREVG. 1 час назад

      Определять игру Локомотива, так он диспетчер???
      Тогда сравнение с Марио неверное, роль диспетчера в Локо выполняют Гжегош и брат Алексей, а Марио просто свободный художник. без конкретной привязки на поле...

      1
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      Рейтинг: +84

      Зентролль > PAREVG. 24 минуты назад

      Он правый вингер. Иногда играет на левом, если потребуется...Чемпионат Узбекистана слабее РПЛ, там легче себя проявить. Здесь ему потребуется адаптация. За основу он сразу не потянет 100%.

      0
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      Рейтинг: +1833

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Белоус - талантливый менеджер. Умеет дорого продать

      0
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      Рейтинг: +750

      моэм 1 час назад

      Этот Жасур лучше чем Жоао Мариу ?...тогда следуя этой логике и Бунедкор лучше Интера...кино и немцы.

      0
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      Рейтинг: +5563

      JTherry > моэм 1 час назад

      точнее - кино и узбеки))

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      Рейтинг: +480

      balam > моэм 22 минуты назад

      еще Касымов,Пятницкий,Кечинов.к ним тоже вопросы?

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