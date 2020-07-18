Агент Жалолиддинова Белоус: «Да, узбекистанец будет в «Локомотиве». Этот футболист сильнее Жоау Мариу и будет определять игру команды»

Юрий Белоус, агент полузащитника из Узбекистана Жасура Жалолиддинова, подтвердил скорый трансфер игрока в «Локомотив». По мнению представителя, футболист будет определяющим для москвичей.
— СМИ сообщают, что «Локомотив» договорился с «Бунeдкором» по Жалолиддинову. Это действительно так?
— Да, это соответствует истине. Это самый талантливый футболист своего возраста (2002 год рождения), он входит в пятерку лучших футболистов Азии. По экспертной оценке The Guardian он входит в список 60 лучших футболистов в мире в своем возрасте. Это очень хороший футболист. Шикарный.
— Жалолиддинов — это больше футболист для «Казанки» или уже для основного состава «Локо»?
— Этот футболист, на мой взгляд, будет посильнее Жоау Мариу.
— Даже так?
— Да. И я уверен, что этот футболист будет определять в ближайшие несколько лет игру «Локомотива».
- Контракт будет рассчитан до 2025 года.
- Сумма трансфера составит 350 тысяч евро.
- «Локомотив» за тур до финиша РПЛ идет в таблице вторым.