Агент Жалолиддинова Белоус: «Да, узбекистанец будет в «Локомотиве». Этот футболист сильнее Жоау Мариу и будет определять игру команды»

Юрий Белоус, агент полузащитника из Узбекистана Жасура Жалолиддинова, подтвердил скорый трансфер игрока в «Локомотив». По мнению представителя, футболист будет определяющим для москвичей.

— СМИ сообщают, что «Локомотив» договорился с «Бунeдкором» по Жалолиддинову. Это действительно так?

— Да, это соответствует истине. Это самый талантливый футболист своего возраста (2002 год рождения), он входит в пятерку лучших футболистов Азии. По экспертной оценке The Guardian он входит в список 60 лучших футболистов в мире в своем возрасте. Это очень хороший футболист. Шикарный.

— Жалолиддинов — это больше футболист для «Казанки» или уже для основного состава «Локо»?

— Этот футболист, на мой взгляд, будет посильнее Жоау Мариу.

— Даже так?

— Да. И я уверен, что этот футболист будет определять в ближайшие несколько лет игру «Локомотива».