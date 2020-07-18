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  • Агент Жалолиддинова Белоус: «Да, узбекистанец будет в «Локомотиве». Этот футболист сильнее Жоау Мариу и будет определять игру команды»

Агент Жалолиддинова Белоус: «Да, узбекистанец будет в «Локомотиве». Этот футболист сильнее Жоау Мариу и будет определять игру команды»

18 июля 2020, 17:54
19

Юрий Белоус, агент полузащитника из Узбекистана Жасура Жалолиддинова, подтвердил скорый трансфер игрока в «Локомотив». По мнению представителя, футболист будет определяющим для москвичей.

— СМИ сообщают, что «Локомотив» договорился с «Бунeдкором» по Жалолиддинову. Это действительно так?

— Да, это соответствует истине. Это самый талантливый футболист своего возраста (2002 год рождения), он входит в пятерку лучших футболистов Азии. По экспертной оценке The Guardian он входит в список 60 лучших футболистов в мире в своем возрасте. Это очень хороший футболист. Шикарный.

— Жалолиддинов — это больше футболист для «Казанки» или уже для основного состава «Локо»?

— Этот футболист, на мой взгляд, будет посильнее Жоау Мариу.

— Даже так?

— Да. И я уверен, что этот футболист будет определять в ближайшие несколько лет игру «Локомотива».

  • Контракт будет рассчитан до 2025 года.
  • Сумма трансфера составит 350 тысяч евро.
  • «Локомотив» за тур до финиша РПЛ идет в таблице вторым.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Локомотив Мариу Жоау
Комментарии (19)
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PAREVG.
1595086851
Определять игру Локомотива, так он диспетчер??? Тогда сравнение с Марио неверное, роль диспетчера в Локо выполняют Гжегош и брат Алексей, а Марио просто свободный художник. без конкретной привязки на поле...
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vmonomah17
1595088429
Второй Маминов?
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Афонасий
1595088500
Узбекистанский боксёр Шохжахон Эргашев, я уверен, будет ещё сильнее, чем Жоау Мариу. Надо было с ним договариваться))
Ответить
ruded
1595088515
хорошая новость, что клубы РПЛ стали работать на рынке ближнего зарубежья. Однозначно, там есть потенциальные звезды.
Ответить
Skull_Boy
1595088738
Прямо настолько сильней, что Монако, Челси, Ла Масия и Ко его просрали, а он достался Локо
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DOCTOR PENALTY
1595089781
У Локо теперь есть Жало, ждём первого укуса в жопу Газпрома!
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Рубинище
1595090687
Как будто на базаре. Мариу необходим Локо на ЛЧ. А молодое дарование ничем в еврокубках пока не поможет. Кикнадзе грош цена если профукает португальца, тем боле перед лигой чемпионов
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Garrincha58
1595093237
самое ценное от этого трансфера, что он молод и заплатили мало и он не легионер,а дальше игра покажет
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wobaekat
1595098421
Ибричич 2.0
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кошмарик
1595098543
восточный базар... раннее утро.. Купите очена силного игрока входит в 60-ку лючших игракоф мира.. для тебя,брат, со скидкой отдам..
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