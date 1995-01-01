UPL24: 18-летний игрок «Бунедкора» Жалолиддинов перейдет в «Локомотив» за 350 тысяч

18 лет, вряд-ли для основы, если не талант как Хвича, а в дубль или Казанка, может и не проявится больше никогда...
Могли и не печатать такую новость.
«Локомотив» близок к приобретению вингера «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова.
По информации UPL24, клубы договорились о трансфере футболиста за 350 тысяч евро.
Сам 18-летний игрок заключит с «Локо» контракт до 2025 года.
Жалолиддинов также имел предложение от «Бешикташа», но решил продолжить карьеру в России.
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