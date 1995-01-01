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    UPL24: 18-летний игрок «Бунедкора» Жалолиддинов перейдет в «Локомотив» за 350 тысяч

    «Локомотив» близок к приобретению вингера «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова.

    По информации UPL24, клубы договорились о трансфере футболиста за 350 тысяч евро.

    Сам 18-летний игрок заключит с «Локо» контракт до 2025 года.

    Жалолиддинов также имел предложение от «Бешикташа», но решил продолжить карьеру в России.

    Источник: UPL24

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +856

      PAREVG. 1 час назад

      18 лет, вряд-ли для основы, если не талант как Хвича, а в дубль или Казанка, может и не проявится больше никогда...
      Могли и не печатать такую новость.

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      Рейтинг: +885

      LOKOfanatik19 > PAREVG. 40 минут назад

      Уфа Урунова купила тоже ха такие деньги и возраст + - , хорошо показывает себя в Уфе... Могут тоже купить, если предсезонку не потянет, отдадут в аренду для опыта, да даже в ту же уфу, там игроки расцветают.

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      Рейтинг: +856

      PAREVG. > LOKOfanatik19 3 минуты назад

      Урунов не разу не показатель, во первых он заиграл первый сезон, во вторых, (без обид болельщиков) в Уфе, и в третьих, если его продадут в клуб рангом повыше, не факт что заиграет.
      Такое было и не раз, правда было и наоборот, пример Азмуна прямое доказательство. Это лотерея, как и женитьба, вроде все хорошо, а потом бац, и ты узнаешь что билет не выиграл...

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