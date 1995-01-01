UPL24: 18-летний игрок «Бунедкора» Жалолиддинов перейдет в «Локомотив» за 350 тысяч

«Локомотив» близок к приобретению вингера «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова.

По информации UPL24, клубы договорились о трансфере футболиста за 350 тысяч евро.

Сам 18-летний игрок заключит с «Локо» контракт до 2025 года.

Жалолиддинов также имел предложение от «Бешикташа», но решил продолжить карьеру в России.