Журналист Короткин: «Ломакин был готов войти в «Химки» с финансированием, но под РПЛ. В самом клубе выход в РПЛ устраивает далеко не всех»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о ситуации в «Химках». Клуб не будет выходить в РПЛ.
«Решения о выходе/невыходе пока еще нет. Нас все кормят завтраками. Ситуация в «Химках» следующая. Сергей Ломакин, известный бизнесмен, любящий футбол, готов был войти в клуб с хорошим, достойным финансированием, с желанием увеличить его кратно. Чтобы команда играла в РПЛ. Его условие – игра в РПЛ.
В самом клубе, как это ни странно, такой сценарий устраивает далеко не всех. Вполне возможно, что есть договоренности с клубами или клубом, находящимися в нижней части таблицы РПЛ. Им это нужно, чтобы обезопасить себя от вылета. Поэтому в «Химках» кота за одно место тянут.
ФНЛ Ломакину неинтересна», – рассказал инсайдер.
- Финансово помочь «Химкам», чтобы они выступали в РПЛ, может «Спартак».
- Главный тренер химчан Сергей Юран заверил, что команда готовится к РПЛ.
- В прошлом сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.