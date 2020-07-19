Журналист Короткин: «Ломакин был готов войти в «Химки» с финансированием, но под РПЛ. В самом клубе выход в РПЛ устраивает далеко не всех»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о ситуации в «Химках». Клуб не будет выходить в РПЛ.

«Решения о выходе/невыходе пока еще нет. Нас все кормят завтраками. Ситуация в «Химках» следующая. Сергей Ломакин, известный бизнесмен, любящий футбол, готов был войти в клуб с хорошим, достойным финансированием, с желанием увеличить его кратно. Чтобы команда играла в РПЛ. Его условие – игра в РПЛ.

В самом клубе, как это ни странно, такой сценарий устраивает далеко не всех. Вполне возможно, что есть договоренности с клубами или клубом, находящимися в нижней части таблицы РПЛ. Им это нужно, чтобы обезопасить себя от вылета. Поэтому в «Химках» кота за одно место тянут.

ФНЛ Ломакину неинтересна», – рассказал инсайдер.