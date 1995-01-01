Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Журналист Короткин: «Ломакин был готов войти в «Химки» с финансированием, но под РПЛ. В самом клубе выход в РПЛ устраивает далеко не всех»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о ситуации в «Химках». Клуб не будет выходить в РПЛ.

    «Решения о выходе/невыходе пока еще нет. Нас все кормят завтраками. Ситуация в «Химках» следующая. Сергей Ломакин, известный бизнесмен, любящий футбол, готов был войти в клуб с хорошим, достойным финансированием, с желанием увеличить его кратно. Чтобы команда играла в РПЛ. Его условие – игра в РПЛ.

    В самом клубе, как это ни странно, такой сценарий устраивает далеко не всех. Вполне возможно, что есть договоренности с клубами или клубом, находящимися в нижней части таблицы РПЛ. Им это нужно, чтобы обезопасить себя от вылета. Поэтому в «Химках» кота за одно место тянут.

    ФНЛ Ломакину неинтересна», – рассказал инсайдер.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:54
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4282

      alarm 2 часа назад

      стыдно за хрячьё, на этот раз даже не скрывают проплату фарм-клуба +6 очков, как с пятью другими клубами. позор!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4009

      Hektor 84 > alarm 2 часа назад

      Ну да как ваш синит +18 а то +24

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11910

      vladimir-7 2 часа назад

      Давно уже никто не доверяет Спорт-Экспрессу, потому, что это желтая
      пресса.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77924
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru