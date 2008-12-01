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    Генич: «Химки» и лига знают, что клуб никуда не выйдет. Решение принято. Юран прекрасно это знает; его слова про подготовку к РПЛ – вбросы»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, ранее игравший за «Химки», рассказал о ситуации в клубе. Он, по информации журналиста, не будет играть в РПЛ в следующем сезоне.

    «Насколько я знаю, «Химки» не собираются в РПЛ. Решение принято чуть ли не на верхнем уровне. Они знают, что никуда не выйдут, и лига знает. Пока официально никому не сообщают.

    Сергей Юран продолжает делать свою игру и продолжает вбросы осуществлять – мол, по его информации, «Химки» будут играть в РПЛ. Думаю, он прекрасно знает, что никакой РПЛ не будет», – сказал Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Финансово помочь «Химкам», чтобы они выступали в РПЛ, может «Спартак».
    • Главный тренер химчан Сергей Юран заверил, что команда готовится к РПЛ.
    • В прошлом сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4243

      alarm 25 минут назад

      что, и хрячьё позорное даже не поможет? им же 6 очков нужны! позор!

      0
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      Рейтинг: +3931

      Hektor 84 1 час назад

      Юран со странностями или на колесах сидит

      0
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