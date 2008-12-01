Генич: «Химки» и лига знают, что клуб никуда не выйдет. Решение принято. Юран прекрасно это знает; его слова про подготовку к РПЛ – вбросы»

что, и хрячьё позорное даже не поможет? им же 6 очков нужны! позор!
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, ранее игравший за «Химки», рассказал о ситуации в клубе. Он, по информации журналиста, не будет играть в РПЛ в следующем сезоне.
«Насколько я знаю, «Химки» не собираются в РПЛ. Решение принято чуть ли не на верхнем уровне. Они знают, что никуда не выйдут, и лига знает. Пока официально никому не сообщают.
Сергей Юран продолжает делать свою игру и продолжает вбросы осуществлять – мол, по его информации, «Химки» будут играть в РПЛ. Думаю, он прекрасно знает, что никакой РПЛ не будет», – сказал Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».
- Финансово помочь «Химкам», чтобы они выступали в РПЛ, может «Спартак».
- Главный тренер химчан Сергей Юран заверил, что команда готовится к РПЛ.
- В прошлом сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми.