Генич: «Химки» и лига знают, что клуб никуда не выйдет. Решение принято. Юран прекрасно это знает; его слова про подготовку к РПЛ – вбросы»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, ранее игравший за «Химки», рассказал о ситуации в клубе. Он, по информации журналиста, не будет играть в РПЛ в следующем сезоне.

«Насколько я знаю, «Химки» не собираются в РПЛ. Решение принято чуть ли не на верхнем уровне. Они знают, что никуда не выйдут, и лига знает. Пока официально никому не сообщают.

Сергей Юран продолжает делать свою игру и продолжает вбросы осуществлять – мол, по его информации, «Химки» будут играть в РПЛ. Думаю, он прекрасно знает, что никакой РПЛ не будет», – сказал Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».