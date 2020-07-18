Де Лигт может пропустить остаток сезона из-за травмы плеча

Защитнику «Ювентуса» Матейсу де Лигту нужна операция на плече, сообщает Football Italia.
По информации источника, проблема беспокоит 20-летнего футболиста с ноября, когда он вывихнул плечо в матче против «Аталанты».
Чтобы избавиться от болевых ощущений, голландцу необходимо хирургическое вмешательство, но в таком случае сезон для него будет досрочно завершен.
- Прошлым летом «Ювентус» купил де Лигта за 85,5 миллиона евро.
- Центрбек провел 35 матчей, забил три гола и сделал один ассист.
Источник: Football Italia