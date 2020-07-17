Мещеряков о фанатах «Локо»: «Они должны болеть за клуб. У некоторых людей есть совесть, а у других ее нет»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал об отношении к болельщикам клуба.

Фанаты «Локо» призывают уйти в отставку генерального директора Василия Кикнадзе .

. Они недовольны уходом Юрия Семина с поста главного тренера команды.

«Как отношусь к акциям болельщиков? Скажу так: они должны болеть за клуб.

Отдельные люди думают, что никто ничего не знает о движущих силах, но все все знают. Просто у некоторых людей есть совесть, а у других ее нет», – сказал Мещеряков.

Мещеряков – об увольнении Кикнадзе и Николича в случае непопадания «Локо» в ЛЧ: «Это бред!»