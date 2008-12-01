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    Мещеряков о фанатах «Локо»: «Они должны болеть за клуб. У некоторых людей есть совесть, а у других ее нет»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал об отношении к болельщикам клуба.

    • Фанаты «Локо» призывают уйти в отставку генерального директора Василия Кикнадзе.
    • Они недовольны уходом Юрия Семина с поста главного тренера команды.

    «Как отношусь к акциям болельщиков? Скажу так: они должны болеть за клуб.

    Отдельные люди думают, что никто ничего не знает о движущих силах, но все все знают. Просто у некоторых людей есть совесть, а у других ее нет», – сказал Мещеряков.

    Мещеряков – об увольнении Кикнадзе и Николича в случае непопадания «Локо» в ЛЧ: «Это бред!»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:27
    Комментарии12
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      Рейтинг: +429

      xkixerx 28 минут назад

      Как вы точно про совесть подметили господин Мещеряков..... "Просто у некоторых людей есть совесть, а у других ее нет"

      1
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      Рейтинг: +15662

      bset 39 минут назад

      Расскажите, как еще болельщикам свое недовольство выражать, если руководство творит такую чушь? Сглотнуть и дальше болеть, как ни в чем не бывало? Это вам надо к питерским болельщикам, которые проглотили ситуацию с Кокориным. А болельщики Локо молчать не привыкли.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2512

      KPCCSPB > bset 32 минуты назад

      Ахаха, Гинер имеет коней столько лет, отмывая бабки через клуб, на свои долги по стройкам. Болелы хоть раз что-то сказали? За то глоров Зенита лишь бы затронуть

      0
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      Рейтинг: +195

      Саладин 47 минут назад

      Это когда я так ему задолжал? Должен!! Клуб не должен был мнение болельщиков учитывать, когда Палыча убрали? Ещё про совесть говорит, вообще у человека совести нет.

      1
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      Рейтинг: +1607

      Boeung777 1 час назад

      Кто бы говорил про совесть. У болельщиков априори бескорыстная любовь к команде, а все гендиры и президенты ходят на работу за прибылью.

      4
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      Рейтинг: +52

      isakkobelini 1 час назад

      Шел бы ты на ...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2512

      KPCCSPB 1 час назад

      Ну, если подумать, в чем-то он прав. Болелы должны клуб поддерживать, а особенно, в тяжёлые времена. Ну, не уволили бы сейчас Палыча, через пару лет бы ушёл, и тогда была бы перестройка, и был бы тот же спад, поэтому, руководство решило строить новую команду, пока та попала в ЛЧ. Да, некрасиво отнеслись к Палычу, но они должны болеть за клуб, а не усугублять.

      -2
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      Рейтинг: +10166

      silver29 2 часа назад

      Хочется напомнить всяким мещеряковым, что болельщики болеют за клуб, а не за чинуш возомнивших себя всем и вся походя приватизировавшим клуб, футбол существует для болельщиков, и вся эта камарилья сидит в своих креслах пока есть интерес к клубу со стороны болельщиков. Это кстати относится и к руководству Спартака.

      7
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      Рейтинг: +300

      TERMIK2142 > silver29 1 час назад

      Да что Спартак убивает Федун, что Мещеряков и ко Локомотив. Оч обидно. На нас болел всем насрать увы(((

      3
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      Рейтинг: +1268

      Niko 2 часа назад

      Очередной обнаглевший чиновник, который забыл кто кому что должен

      6
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      Рейтинг: +47

      FCLM_FCRM 2 часа назад

      Что у Мещерякова, что у Кика совести нет ни грамма

      3
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      Рейтинг: +1016

      vsespartak01 > FCLM_FCRM 1 час назад

      где была совесть у них что то выросло!

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