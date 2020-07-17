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  • Мещеряков о фанатах «Локо»: «Они должны болеть за клуб. У некоторых людей есть совесть, а у других ее нет»

Мещеряков о фанатах «Локо»: «Они должны болеть за клуб. У некоторых людей есть совесть, а у других ее нет»

17 июля 2020, 08:27
14

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал об отношении к болельщикам клуба.

  • Фанаты «Локо» призывают уйти в отставку генерального директора Василия Кикнадзе.
  • Они недовольны уходом Юрия Семина с поста главного тренера команды.

«Как отношусь к акциям болельщиков? Скажу так: они должны болеть за клуб.

Отдельные люди думают, что никто ничего не знает о движущих силах, но все все знают. Просто у некоторых людей есть совесть, а у других ее нет», – сказал Мещеряков.

Мещеряков – об увольнении Кикнадзе и Николича в случае непопадания «Локо» в ЛЧ: «Это бред!»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (14)
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Korsar_03
1594963827
Что у Мещерякова, что у Кика совести нет ни грамма
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Niko
1594964104
Очередной обнаглевший чиновник, который забыл кто кому что должен
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isakkobelini
1594966289
Шел бы ты на ...
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Boeung777
1594966642
Кто бы говорил про совесть. У болельщиков априори бескорыстная любовь к команде, а все гендиры и президенты ходят на работу за прибылью.
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Саладин
1594970009
Это когда я так ему задолжал? Должен!! Клуб не должен был мнение болельщиков учитывать, когда Палыча убрали? Ещё про совесть говорит, вообще у человека совести нет.
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xkixerx
1594971106
Как вы точно про совесть подметили господин Мещеряков..... "Просто у некоторых людей есть совесть, а у других ее нет"
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paracetamol
1594977768
Да уж, снимать классного тренера, обеспечившего 13 трофеев за 3 года, вот где совести нет!
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paracetamol
1594978188
Мещеряков сказал, что рыба с головы гниет!
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Афонасий
1594979798
вот у вас то, г-н Мещеряков, совести и нет
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PAREVG.
1594987599
Мы болеем за клуб!!! За клуб без нынешнего руководства!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А про совесть: уж чья бы корова мычала...
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