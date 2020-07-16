Мещеряков – об увольнении Кикнадзе и Николича в случае непопадания «Локо» в ЛЧ: «Это бред!»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг слухи, согласно которым генеральный директор Василий Кикнадзе и главный тренер Марко Николич могут покинуть клуб в случае непопадания команды в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.
«Это бред! Хочу всем напомнить афоризмы из Черномырдина: «У кого руки чешутся, чешите в другом месте», – сказал Мещеряков.
- Николич возглавил «Локомотив» 1 июня после ухода Юрия Семина.
- Команда после возобновления сезона не упускала второе место, однако четыре ничьи подряд позволили конкурентам вплотную приблизиться к москвичам.
Источник: «РБ-Спорт»