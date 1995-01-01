Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Мещеряков – об увольнении Кикнадзе и Николича в случае непопадания «Локо» в ЛЧ: «Это бред!»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг слухи, согласно которым генеральный директор Василий Кикнадзе и главный тренер Марко Николич могут покинуть клуб в случае непопадания команды в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

    «Это бред! Хочу всем напомнить афоризмы из Черномырдина: «У кого руки чешутся, чешите в другом месте», – сказал Мещеряков.

    • Николич возглавил «Локомотив» 1 июня после ухода Юрия Семина.
    • Команда после возобновления сезона не упускала второе место, однако четыре ничьи подряд позволили конкурентам вплотную приблизиться к москвичам.

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:38
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1707

      Genz 1 час назад

      Слухи распространяет Вася Уткин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +814

      PAREVG. 1 час назад

      Это не бред, если Белозеров прикажет, ты их сам отправишь в отставку.
      И вообще, когда - никогда это произойдет, так зачем долго ждать???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +998

      vsespartak01 > PAREVG. 3 минуты назад

      уже не прикажет!локо в лч!с чем их и поздравляем!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77833
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru