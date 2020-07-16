Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мещеряков – об увольнении Кикнадзе и Николича в случае непопадания «Локо» в ЛЧ: «Это бред!»

Мещеряков – об увольнении Кикнадзе и Николича в случае непопадания «Локо» в ЛЧ: «Это бред!»

16 июля 2020, 20:38
3

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг слухи, согласно которым генеральный директор Василий Кикнадзе и главный тренер Марко Николич могут покинуть клуб в случае непопадания команды в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

«Это бред! Хочу всем напомнить афоризмы из Черномырдина: «У кого руки чешутся, чешите в другом месте», – сказал Мещеряков.

  • Николич возглавил «Локомотив» 1 июня после ухода Юрия Семина.
  • Команда после возобновления сезона не упускала второе место, однако четыре ничьи подряд позволили конкурентам вплотную приблизиться к москвичам.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко Кикнадзе Василий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAREVG.
1594923182
Это не бред, если Белозеров прикажет, ты их сам отправишь в отставку. И вообще, когда - никогда это произойдет, так зачем долго ждать???
Ответить
balam
1594983045
Кикнадза постоянно башку чешет.к чему это
Ответить
Главные новости
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
3
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Все новости
Все новости
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
5
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
5
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
7
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
8
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+