Мещеряков – об увольнении Кикнадзе и Николича в случае непопадания «Локо» в ЛЧ: «Это бред!»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг слухи, согласно которым генеральный директор Василий Кикнадзе и главный тренер Марко Николич могут покинуть клуб в случае непопадания команды в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

«Это бред! Хочу всем напомнить афоризмы из Черномырдина: «У кого руки чешутся, чешите в другом месте», – сказал Мещеряков.