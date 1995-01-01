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    Журналист Короткин: «Кикнадзе и Николича уволят, если «Локо» не займет второе место»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и главный тренер команды Марко Николич могут покинуть клуб по итогам сезона, пишет шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «Кикнадзе и Ко отправят в отставку, если не займут второе место. Сегодня матч жизни и смерти для руководства «Локомотива».

    Как мне говорят надежные источники, в случае поражения от ЦСКА и дальнейшего непопадания в Лигу чемпионов напрямую вся пирамида руководства «Локо» начиная с Василия Кикнадзе с высокой вероятностью будет отправлена в отставку. Это гендиректор Кикнадзе, отвечающий за селекцию скаут Андрей Лосюк, мелкая группа приближенных и Марко Николич.

    Назначение Николича, в принципе, изначально вызывало вопросы у Олега Белозерова и Анатолия Мещерякова. То есть, за провал и потерю огромных денег от ЛЧ (более 20 миллионов евро) ответит и сам серб, и те, кто привeл его в клуб.

    Кандидаты на место гендиректора уже обсуждаются в РЖД. Но конкретику мы пока рассказывать не будем, потому что в случае финиша на 2-м месте топ-менеджмент без вопросов продолжит работу», – сообщил Короткин.

    • Встреча «Локомотива» и ЦСКА пройдет сегодня на «РЖД Арене». Начало в 20:30 по московскому времени.
    • Николич возглавил «Локомотив» 1 июня после ухода Семина.
    • ЦСКА идет в РПЛ на четвертом месте с 47 очками, «Локо» второй с 51 очком.

    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 15:06
    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +4153

      alarm 9 минут назад

      стыдно за спартак!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1275

      Sviro 46 минут назад

      Дураку даже понятно, что, если Локо займёт второе место, то это явно не николича заслуга, а результат работы Сёмина.. Дзе на это шёл, я имею в виду потерю высокого места. Так что статейка ни о чём. Увольнение Палыча в такой момент, когда он должен получить медаль, но получит её другой - это подлость самой низкой пробы. Для меня лично дзе, как человек - ничто. Кстати, локо может и выиграть сегодня - дзе пообещает ахуренные премиальные за победу и забегают мальчиши....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4409

      Борат 1 час назад

      Ну значит сегодня все за коней !
      Гыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      Зентролль > Борат 1 минуту назад

      И не только сегодня...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2507

      KPCCSPB 1 час назад

      Да уж, сами виноваты, сами и расхлебают. Больно долго это мусолится, Палыча не вернут же, если уволят серба.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Паровоз 88 > KPCCSPB 1 час назад

      ГЛАВНОЕ - УБРАТЬ КИКНАДЗЕ СОБАКУ!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10614

      Garrincha58 1 час назад

      займёт! Краснодар согласен на третье

      0
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      ...
      Рейтинг: +793

      PAREVG. > Garrincha58 1 час назад

      У меня такое подозрение, что 3 команды, Локо, ЦСКА и Краснодар не хотят на 2 место, и играют в поддавки.
      Вот только причину понять не могу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3423

      морозз 1 час назад

      Вот и посмотрим у кого больше сторонников...у Кикнадзе или Сёмина с болельщиками! И всё это конечно наносит непоправимый урон имиджу клуба и его развитию! Кто бы не победил, все всё равно проиграют!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4366

      Alekxei Z. 1 час назад

      Чьей жизни и смерти ? Глупейшее заявление.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      isakkobelini 1 час назад

      Такое ощущение , что Белозерову вообще плевать на клуб и вообще футбол.

      1
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      Рейтинг: +793

      PAREVG. > isakkobelini 1 час назад

      Белозеров глава РЖД, и лично спортивными клубами не занимается, что ему глава совдира скажет, то и знает.
      Поэтому, все вопросы у него к Мещерякову, а тот, соответственно, отвечает за грызуна и его банду.
      И если что, их всех просто сольет.

      2
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      Рейтинг: +1707

      Чермындыр 1 час назад

      Да ладно, даже поражение в сегодняшней игре не ставит крест на 2 месте Локомотива

      1
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      Рейтинг: +40265

      portero 1 час назад

      о как ..а им еще мертвый Краснодар помогает.
      вся надежда на ЦСКА.

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