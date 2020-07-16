Журналист Короткин: «Кикнадзе и Николича уволят, если «Локо» не займет второе место»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и главный тренер команды Марко Николич могут покинуть клуб по итогам сезона, пишет шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Кикнадзе и Ко отправят в отставку, если не займут второе место. Сегодня матч жизни и смерти для руководства «Локомотива».

Как мне говорят надежные источники, в случае поражения от ЦСКА и дальнейшего непопадания в Лигу чемпионов напрямую вся пирамида руководства «Локо» начиная с Василия Кикнадзе с высокой вероятностью будет отправлена в отставку. Это гендиректор Кикнадзе, отвечающий за селекцию скаут Андрей Лосюк, мелкая группа приближенных и Марко Николич.

Назначение Николича, в принципе, изначально вызывало вопросы у Олега Белозерова и Анатолия Мещерякова. То есть, за провал и потерю огромных денег от ЛЧ (более 20 миллионов евро) ответит и сам серб, и те, кто привeл его в клуб.

Кандидаты на место гендиректора уже обсуждаются в РЖД. Но конкретику мы пока рассказывать не будем, потому что в случае финиша на 2-м месте топ-менеджмент без вопросов продолжит работу», – сообщил Короткин.