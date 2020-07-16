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  • Журналист Короткин: «Кикнадзе и Николича уволят, если «Локо» не займет второе место»

Журналист Короткин: «Кикнадзе и Николича уволят, если «Локо» не займет второе место»

16 июля 2020, 15:06
18

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и главный тренер команды Марко Николич могут покинуть клуб по итогам сезона, пишет шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Кикнадзе и Ко отправят в отставку, если не займут второе место. Сегодня матч жизни и смерти для руководства «Локомотива».

Как мне говорят надежные источники, в случае поражения от ЦСКА и дальнейшего непопадания в Лигу чемпионов напрямую вся пирамида руководства «Локо» начиная с Василия Кикнадзе с высокой вероятностью будет отправлена в отставку. Это гендиректор Кикнадзе, отвечающий за селекцию скаут Андрей Лосюк, мелкая группа приближенных и Марко Николич.

Назначение Николича, в принципе, изначально вызывало вопросы у Олега Белозерова и Анатолия Мещерякова. То есть, за провал и потерю огромных денег от ЛЧ (более 20 миллионов евро) ответит и сам серб, и те, кто привeл его в клуб.

Кандидаты на место гендиректора уже обсуждаются в РЖД. Но конкретику мы пока рассказывать не будем, потому что в случае финиша на 2-м месте топ-менеджмент без вопросов продолжит работу», – сообщил Короткин.

  • Встреча «Локомотива» и ЦСКА пройдет сегодня на «РЖД Арене». Начало в 20:30 по московскому времени.
  • Николич возглавил «Локомотив» 1 июня после ухода Семина.
  • ЦСКА идет в РПЛ на четвертом месте с 47 очками, «Локо» второй с 51 очком.

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко Кикнадзе Василий
Комментарии (18)
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Добрый Бобер
1594901683
Во у футболистов сейчас дилемма...
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zra78
1594902064
#цскавперёд
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PAREVG.
1594902403
Все болельщики Локо, сегодня за ЦСКА. Вернее против грызуна....
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portero
1594902428
о как ..а им еще мертвый Краснодар помогает. вся надежда на ЦСКА.
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Чермындыр
1594902513
Да ладно, даже поражение в сегодняшней игре не ставит крест на 2 месте Локомотива
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isakkobelini
1594902650
Такое ощущение , что Белозерову вообще плевать на клуб и вообще футбол.
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морозз
1594904091
Вот и посмотрим у кого больше сторонников...у Кикнадзе или Сёмина с болельщиками! И всё это конечно наносит непоправимый урон имиджу клуба и его развитию! Кто бы не победил, все всё равно проиграют!
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Sviro
1594906362
Дураку даже понятно, что, если Локо займёт второе место, то это явно не николича заслуга, а результат работы Сёмина.. Дзе на это шёл, я имею в виду потерю высокого места. Так что статейка ни о чём. Увольнение Палыча в такой момент, когда он должен получить медаль, но получит её другой - это подлость самой низкой пробы. Для меня лично дзе, как человек - ничто. Кстати, локо может и выиграть сегодня - дзе пообещает ахуренные премиальные за победу и забегают мальчиши....
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Ганнибал Лектор
1594915796
Больше похоже на вброс, чем на реальность. Как-то сомнительна отставка серба, через 1,5 месяца после назначения. Да и грузин... ну слишком наивно полагать, что бигбоссы не в теме всех его махинаций
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sobaka120982
1594923641
Так при палыче 2 место было железное
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