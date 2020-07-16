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  • РПЛ. «Динамо» минимально победило «Уфу», «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью

РПЛ. «Динамо» минимально победило «Уфу», «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью

16 июля 2020, 19:58
42

Завершились еще два матча 29-го тура российской Премьер-лиги.

«Динамо» на выезде одолело «Уфу» благодаря голу с пенальти, который на 79-й минуте реализовал полузащитник Жоаозиньо.

«Рубин» и «Ростов» получили девять желтых карточек на двоих, а что касается голов, то не забили ни одного – нулевая ничья в Казани.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Уфа – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Жоаозиньо (с пенальти), 79.

«Уфа»: Чернов, Круговой, Сухов, Табидзе, Аликин, Урунов, Голубев, Тилль (Вомбергар, 76), Безденежных, Емельянов, Бизяк.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Морозов, Скопинцев (Карапузов, 46), Рыков, Жоаозиньо, Нойштедтер, Хильемарк (Школик, 46), Игбун (Каборе, 83), Комличенко (Грулев, 70), Панченко (Н`Жи, 62).

Предупреждения: Емельянов, 55; Аликин, 72 – нет.

Рубин (Казань) – Ростов – 0:0 (0:0)

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Сантос, Макаров (Бакаев, 46), Йевтич (Давиташвили, 64), Коновалов, Кварацхелия, Абильгор (Тарасов, 64), Игнатьев (Марков, 64).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Осипенко, Саплинов (Ведерников, 79), Ионов (Прошляков, 90+1), Попов, Байрамян (Долгов, 79), Глебов, Мамаев (Логашов, 61), Шомуродов.

Предупреждения: Чернов, 18; Попов, 24; Байрамян, 38; Глебов, 45+1; Долгов, 81 – Самошников, 52; Тарасов, 67; Пабло, 81; Уремович, 85.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Уфа Динамо Рубин Ростов
Комментарии (42)
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Skull_Boy
1594918806
А сдвиги у Рубина заметны и гораздо лучше сегодня смотрелись, чем их соперник
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kan85
1594918922
Хвича снова тащит татар, повезло Ростову
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tushkanlz
1594919769
«Рубин» и «Ростов» - Спасибо командам за игру. Жаль, без голов пришлось, но смотрел с интересом. Ростовчанам ,по- моему,в конце «физики» не хватало . В старании никого не упрекнёшь . Хвича Кварацхелия временами просто великолепен.
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knikos
1594919797
Думается мне , что в следующем сезоне Рубин повыше цели себе поставит. Играет интересно , атакует хорошо. Вот только грузинские ребята без ворот любят играть . Красиво , не спорю , но результат-то тоже нужен . Слуцкий молодец ! Ну , давайте "рубиновые" , пора вам уже Москву отодвигать .
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kazak161
1594919862
Ростов с очередной и плохой игрой!!!!!!!!!!!!!!
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_Marqella_
1594921150
Этот Рубин мне напомнал ЦСКА времён Слуцкого, очень хороши были, Ростов мертвяк, отскочил...))
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GoLenaStop
1594922225
Ростсельмаш на своём месте. Если проявит себя в ЛЕ и сможет снова поднять рейтинг страны - это будет здорово. А остальные, кто не попал в пятерку, - пожалуйста, дышите!
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kazak161
1594925279
Маша,Ростову уже ни чего и не надо! Маша!Ты девка красивая!
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моэм
1594929574
Динамо забивает Сочи , Крыльям , Уфе … НО ТОЛЬКО С ПЕНАЛЬТИ … с игры забить не могут , да им можно и не напрягаться что то забить с игры … для Динамо , наши самые честные судьи а мире , хоть из пальца , но высосут победный пенальти , а то и два , если понадобится...да здравствует Роспотребнадзор - РПЛ!!!!...наш чемп - это смесь из продажных судей, беспредела Газпрома и ментов, Прядкна - страуса - президента , спрятавшего голову в песок , Роспотребнадзора ,определяющего составы на игру ...ребята , наш чемпионат - это какой то отстойный позорный блудняк.
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моэм
1594930025
По поводу Ростова...наличный состав выдохся ...а скамейка в смысле усиления пуста … а отсутствие Ерёменко и Норманна - это потеря 30% мощи , потеря которую просто нечем восполнить...многие , а некоторые злорадно стали кидать камни в огород Ростова Карпина...я не стану.
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