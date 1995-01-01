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    РПЛ. «Динамо» минимально победило «Уфу», «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью

    Завершились еще два матча 29-го тура российской Премьер-лиги.

    «Динамо» на выезде одолело «Уфу» благодаря голу с пенальти, который на 79-й минуте реализовал полузащитник Жоаозиньо.

    «Рубин» и «Ростов» получили девять желтых карточек на двоих, а что касается голов, то не забили ни одного – нулевая ничья в Казани.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Уфа – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: Жоаозиньо (с пенальти), 79.

    «Уфа»: Чернов, Круговой, Сухов, Табидзе, Аликин, Урунов, Голубев, Тилль (Вомбергар, 76), Безденежных, Емельянов, Бизяк.

    «Динамо»: Шунин, Ордец, Морозов, Скопинцев (Карапузов, 46), Рыков, Жоаозиньо, Нойштедтер, Хильемарк (Школик, 46), Игбун (Каборе, 83), Комличенко (Грулев, 70), Панченко (Н`Жи, 62).

    Предупреждения: Емельянов, 55; Аликин, 72 – нет.

    Рубин (Казань) – Ростов – 0:0 (0:0)

    «Рубин»: Дюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Сантос, Макаров (Бакаев, 46), Йевтич (Давиташвили, 64), Коновалов, Кварацхелия, Абильгор (Тарасов, 64), Игнатьев (Марков, 64).

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Осипенко, Саплинов (Ведерников, 79), Ионов (Прошляков, 90+1), Попов, Байрамян (Долгов, 79), Глебов, Мамаев (Логашов, 61), Шомуродов.

    Предупреждения: Чернов, 18; Попов, 24; Байрамян, 38; Глебов, 45+1; Долгов, 81 – Самошников, 52; Тарасов, 67; Пабло, 81; Уремович, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6454

      paracetamol 53 секунды назад

      Не много-ли раз Дырнамо побеждало с пенальти?

      0
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      Рейтинг: +1383

      kazak161 59 секунд назад

      С чемпионатом все ясно!Вирус?Кто то только не я!Да и ни кто то ль к то же!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +56

      kan85 7 минут назад

      Хвича снова тащит татар, повезло Ростову

      0
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      Рейтинг: +8961

      Skull_Boy 9 минут назад

      А сдвиги у Рубина заметны и гораздо лучше сегодня смотрелись, чем их соперник

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