РПЛ. «Динамо» минимально победило «Уфу», «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью

Завершились еще два матча 29-го тура российской Премьер-лиги.

«Динамо» на выезде одолело «Уфу» благодаря голу с пенальти, который на 79-й минуте реализовал полузащитник Жоаозиньо.

«Рубин» и «Ростов» получили девять желтых карточек на двоих, а что касается голов, то не забили ни одного – нулевая ничья в Казани.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Уфа – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Жоаозиньо (с пенальти), 79.

«Уфа»: Чернов, Круговой, Сухов, Табидзе, Аликин, Урунов, Голубев, Тилль (Вомбергар, 76), Безденежных, Емельянов, Бизяк.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Морозов, Скопинцев (Карапузов, 46), Рыков, Жоаозиньо, Нойштедтер, Хильемарк (Школик, 46), Игбун (Каборе, 83), Комличенко (Грулев, 70), Панченко (Н`Жи, 62).

Предупреждения: Емельянов, 55; Аликин, 72 – нет.

Рубин (Казань) – Ростов – 0:0 (0:0)

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Сантос, Макаров (Бакаев, 46), Йевтич (Давиташвили, 64), Коновалов, Кварацхелия, Абильгор (Тарасов, 64), Игнатьев (Марков, 64).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Осипенко, Саплинов (Ведерников, 79), Ионов (Прошляков, 90+1), Попов, Байрамян (Долгов, 79), Глебов, Мамаев (Логашов, 61), Шомуродов.

Предупреждения: Чернов, 18; Попов, 24; Байрамян, 38; Глебов, 45+1; Долгов, 81 – Самошников, 52; Тарасов, 67; Пабло, 81; Уремович, 85.

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