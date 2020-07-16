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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Материалы

Уфа - Динамо

16.07.2020, Четверг, 18:00 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 29 тур Уфа - Динамо
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
9 тур
16 сентября, понедельник 20:00 Динамо 0:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
3 марта, воскресенье 11:30 Уфа 1:2 Динамо
4 тур
20 августа, понедельник 19:30 Динамо 3:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
4 марта, воскресенье 14:00 Уфа 1:1 Динамо
7 тур
20 августа, воскресенье 17:30 Динамо 1:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
19 марта, суббота 14:30 Уфа 0:1 Динамо
7 тур
29 августа, суббота 14:00 Динамо 2:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
8 марта, воскресенье 16:00 Динамо 3:1 Уфа
3 тур
13 августа, среда 15:00 Уфа 0:2 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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