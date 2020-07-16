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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Динамо
Уфа - Динамо: обзор матча 16 июля 2020
Уфа
16.07.2020, четверг, 18:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
79'
Жоаозиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Динамо
83'
Замена
Ш. Каборе
️️️️
С. Игбун
79'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жоаозиньо
Замена
А. Вомбергар
️️️️
О. Тилль
76'
Желтая карточка
П. Аликин
72'
70'
Замена
В. Грулев
️️️️
Н. Комличенко
62'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
Д. Емельянов
55'
46'
Замена
И. Школик
️️️️
О. Хильемарк
46'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Д. Скопинцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Уфа
61
Игорь Мальцев
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
6
Никита Белоусов
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-4-1-1
40
Чернов
3
Круговой
5
Табидзе
3
Аликин
33
Сухов
87
Безденежных
50
Голубев
99
Емельянов
18
Тилль
11
Урунов
77
Бизяк
4-1-2-3
1
Шунин
18
Морозов
18
Ордец
44
Рыков
7
Скопинцев
33
Нойштедтер
7
Хильемарк
22
Жоаозиньо
8
Панченко
44
Игбун
27
Комличенко
18
Тилль
29
Вомбергар
29
Вомбергар
18
Тилль
27
Комличенко
27
Грулев
27
Грулев
27
Комличенко
8
Панченко
9
Н'Жи
9
Н'Жи
8
Панченко
7
Скопинцев
17
Карапузов
17
Карапузов
7
Скопинцев
44
Игбун
77
Каборе
77
Каборе
44
Игбун
7
Хильемарк
20
Школик
20
Школик
7
Хильемарк
Остались в запасе
Уфа
Динамо
99
Николай Гиоргобиани
АП
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
61
Игорь Мальцев
ВР
6
Никита Белоусов
ОП
16
Юрий Шафинский
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
39
Максим Данилин
ЦФ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
61
Игорь Мальцев
ВР
6
Никита Белоусов
ОП
16
Юрий Шафинский
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Данилин
ЦФ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Уфа - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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