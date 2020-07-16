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Судьи
Главный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Материалы

Рубин - Ростов

16.07.2020, Четверг, 18:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 29 тур Рубин - Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
7 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Ростов 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
16 марта, суббота 16:30 Рубин 0:2 Ростов
6 тур
31 августа, пятница 19:30 Ростов 1:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
21 апреля, суббота 16:30 Рубин 1:1 Ростов
13 тур
15 октября, воскресенье 16:30 Ростов 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
14 мая, воскресенье 19:00 Ростов 4:2 Рубин
14 тур
18 ноября, пятница 19:30 Рубин 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
4 декабря, пятница 19:00 Ростов 1:0 Рубин
4 тур
10 августа, понедельник 18:00 Рубин 0:3 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 14:15 Рубин 2:0 Ростов
7 тур
13 сентября, суббота 21:00 Ростов 1:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Рубин 1:2 Ростов
15 тур
3 ноября, воскресенье 15:45 Ростов 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Рубин 1:1 Ростов
10 тур
30 сентября, воскресенье 18:30 Ростов 0:4 Рубин
Россия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
11 апреля, среда 18:00 Рубин 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
28 октября, пятница 17:00 Рубин 1:1 Ростов
14 тур
18 июня, суббота 21:00 Ростов 1:3 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
24 тур
16 октября, суббота 18:30 Рубин 2:1 Ростов
10 тур
10 мая, понедельник 18:30 Ростов 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Ростов 1:2 Рубин
12 тур
13 июня, суббота 15:00 Рубин 0:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
19 августа, воскресенье 20:30 Ростов 1:1 Рубин
7 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Рубин 0:0 Ростов
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 7 марта, среда 13:30 Рубин 0:1 Ростов
1/8 финала
ответный матч		 4 марта, воскресенье 15:00 Ростов 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
20 августа, воскресенье 00:00 Ростов 2:1 Рубин
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Рубин 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
27 августа, суббота 18:00 Ростов 0:1 Рубин
6 тур
23 апреля, суббота 16:00 Рубин 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Ростов 1:0 Рубин
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Рубин 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
26 июля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Рубин
13 тур
19 июня, четверг 00:00 Рубин 5:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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