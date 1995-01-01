Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Football Italia: «Интер» готов продать Эриксена этим летом

    Полузащитник Кристиан Эриксен может покинуть «Интер» спустя полгода после перехода, сообщает Football Italia.

    По информации источника, миланский клуб готов продать хавбека уже этим летом за 60 миллионов евро.

    Датчанин не входит в планы главного тренера «Интера» Антонио Конте, который изначально хотел купить Артуро Видаля из «Барселоны».

    • Контракт Эриксена с клубом рассчитан до 2024 года.
    • В январе «Интер» заплатил за него «Тоттенхэму» 20 миллионов евро.
    • В составе итальянской команды игрок забил три гола и сделал три ассиста в 16 матчах.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:54
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10600

      Garrincha58 5 минут назад

      зря ушёл из Тоттенхэма

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2484

      KPCCSPB 22 минуты назад

      М-да, ещё недавно был лучшим..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10298

      Cules2013 25 минут назад

      прикольно...бред какой-то

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77833
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru