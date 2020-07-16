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Football Italia: «Интер» готов продать Эриксена этим летом

16 июля 2020, 09:54
12

Полузащитник Кристиан Эриксен может покинуть «Интер» спустя полгода после перехода, сообщает Football Italia.

По информации источника, миланский клуб готов продать хавбека уже этим летом за 60 миллионов евро.

Датчанин не входит в планы главного тренера «Интера» Антонио Конте, который изначально хотел купить Артуро Видаля из «Барселоны».

  • Контракт Эриксена с клубом рассчитан до 2024 года.
  • В январе «Интер» заплатил за него «Тоттенхэму» 20 миллионов евро.
  • В составе итальянской команды игрок забил три гола и сделал три ассиста в 16 матчах.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер Эриксен Кристиан
Комментарии (12)
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Cules2013
1594883658
прикольно...бред какой-то
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Garrincha58
1594884834
Комментарий удален.
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Garrincha58
1594884858
зря ушёл из Тоттенхэма
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моэм
1594886182
То что ушёл от Шпор понятно , уже 28 лет , но нет ни одного еврокубка который он по игре вполне заслуживал … но почему в Интер?...а не в Барсу , куда его звали и где гарантии подержать в руках кубок ЛЧ намного выше?...правда без гарантий играть в основе , но в топ клубах такой гарантии нет ни у кого , даже у звёзд … неужели испугался конкуренции?...тогда сидел бы на попе ровно в Лондоне...по любому удачи ему.
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Жорик кекс обжорик
1594886194
Артуро уже 33 года, и кому он нужен? пусть после барселоны идет в млс или китай, а Эриксену дайте раскрыться в интере, он еще се6я покажет... ведь не зря к нему Зизу присматривался и хотел его в реал.
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isakkobelini
1594887005
В Италии не все могут заиграть, там совершенно другой футбол, в отличии от Англии.
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серега кашин
1594892779
за 60 точно не продадут
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Gothic_Spirit
1594935409
вопрос: зачем покупали тогда?
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Hektor 84
1594960916
Вранье
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