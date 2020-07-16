Football Italia: «Интер» готов продать Эриксена этим летом

Полузащитник Кристиан Эриксен может покинуть «Интер» спустя полгода после перехода, сообщает Football Italia.

По информации источника, миланский клуб готов продать хавбека уже этим летом за 60 миллионов евро.

Датчанин не входит в планы главного тренера «Интера» Антонио Конте, который изначально хотел купить Артуро Видаля из «Барселоны».