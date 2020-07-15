АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Борнмут», «Тоттенхэм» – «Ньюкасл». Кейн забил 200-й гол в клубной карьере

Давид Сильва поучаствовал в обоих голах «Манчестер Сити» и помог команде победить «Борнмут». За первый тайм испанец ошибся в одной передаче из 47.
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил 200-й гол на клубном уровне (провел 350 матчей).
Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур
Бернли – Вулверхэмптон – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Хименес, 76; 1:1 – Вуд, 90+6 (с пенальти).
Манчестер Сити – Борнмут – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Сильва, 6; 2:0 – Жезус, 39; 2:1 – Брукс, 88.
Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Сон, 27; 1:1 – Ритчи, 56; 1:2 – Кейн, 60; 1:3 – Кейн, 90.
Источник: Бомбардир.ру