Газизов – после разгрома «Ахмата»: «Три красивых гола – это ответ на судейство»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0). В первом тайме у хозяев отменили гол и пенальти после просмотра видео.

«Отличные эмоции. Судейство? Три красивых гола с игры — это ответ. Это показывает, что можно и надо играть, играть в атаку. Ребята — молодцы. На положительных эмоциях подходим к игре с «Зенитом». Сейчас быстро восстановимся.

За кого болею в борьбе за еврокубки — за «Спартак» или «Уфу»? Я работаю в «Спартаке», наша цель набрать в последнем туре три очка. Это мой ответ», – сказал Газизов.