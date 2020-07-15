Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов – после разгрома «Ахмата»: «Три красивых гола – это ответ на судейство»

Газизов – после разгрома «Ахмата»: «Три красивых гола – это ответ на судейство»

15 июля 2020, 20:51
10

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0). В первом тайме у хозяев отменили гол и пенальти после просмотра видео.

«Отличные эмоции. Судейство? Три красивых гола с игры — это ответ. Это показывает, что можно и надо играть, играть в атаку. Ребята — молодцы. На положительных эмоциях подходим к игре с «Зенитом». Сейчас быстро восстановимся.

За кого болею в борьбе за еврокубки — за «Спартак» или «Уфу»? Я работаю в «Спартаке», наша цель набрать в последнем туре три очка. Это мой ответ», – сказал Газизов.

  • Матч с «Зенитом» состоится 19 июля.
  • «Спартак» в таблице РПЛ идет восьмым.
  • «Зенит» оба матча в текущем сезоне РПЛ у «Спартака» выиграл.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Газизов Шамиль
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мага 13
1594836568
красиво сказал, всё по делу.
Ответить
Алехсбургер.
1594836966
Быстро ромбик во лбу загорелся...
Ответить
NewLife
1594837281
Мне хотелось бы услышать непосредственно от судей, сидевших на варе, какие были основания отменять гол Понсе.
Ответить
Kollljan
1594872328
Вы хотите сказать, что ваше 8-9 место в турнирной таблице - это вина судей? Весь сезон вас судьи "убивали"?
Ответить
isakkobelini
1594903113
Достали ныть уже со своим судейством.
Ответить
Каратель помойников
1594904886
Да похеру этим судьям их девиз "брал,беру и буду брать".КБ играли хорошо, молодцы,ну и тут судьи пытались гонорар отработать,но сначала Зобнин,а потом Соболев и Тиль лишили судей доп.заработка....
Ответить
Главные новости
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
2
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
15
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Все новости
Все новости
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
15
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
5
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
5
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
7
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
8
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+