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    Газизов – после разгрома «Ахмата»: «Три красивых гола – это ответ на судейство»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0). В первом тайме у хозяев отменили гол и пенальти после просмотра видео.

    «Отличные эмоции. Судейство? Три красивых гола с игры — это ответ. Это показывает, что можно и надо играть, играть в атаку. Ребята — молодцы. На положительных эмоциях подходим к игре с «Зенитом». Сейчас быстро восстановимся.

    За кого болею в борьбе за еврокубки — за «Спартак» или «Уфу»? Я работаю в «Спартаке», наша цель набрать в последнем туре три очка. Это мой ответ», – сказал Газизов.

    • Матч с «Зенитом» состоится 19 июля.
    • «Спартак» в таблице РПЛ идет восьмым.
    • «Зенит» оба матча в текущем сезоне РПЛ у «Спартака» выиграл.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1103

      NewLife 44 минуты назад

      Мне хотелось бы услышать непосредственно от судей, сидевших на варе, какие были основания отменять гол Понсе.

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      Рейтинг: +990

      Алехсбургер. 49 минут назад

      Быстро ромбик во лбу загорелся...

      0
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      Рейтинг: +2118

      afw13 56 минут назад

      красиво сказал, всё по делу.

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