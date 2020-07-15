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    РПЛ. «Спартак» всухую разгромил «Ахмат» и прервал пятиматчевую серию без побед

    «Спартак» оказался сильнее «Ахмата». Решающим оказался гол полузащитника Романа Зобнина, он пробил из-за пределов штрафной.

    Москвичи поднялись на восьмое место в таблице, а «Ахмат» обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Зобнин, 51; 2:0 – Соболев, 82; 3:0 – Тиль, 90+4.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов (Рассказов, 71). Жиго, Гапонов, Айртон (Мирзов, 58), Зобнин, Бакаев (Тиль, 71), Крал (Бакалюк, 89), Понсе, Ларссон (Соболев, 46).

    «Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич (Мбенг, 82), Богосавац, Иванов (Визеу, 61), Глушаков, Ильин (Роши, 57), Бериша (Харин, 58), Швец, Силва.

    Предупреждения: Тиль, 90 – Ненахов, 26; Нижич, 40.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии94
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    • ...
      Рейтинг: +77824

      zigbert 1 минуту назад

      Всех КБ с победой!!! Радует то что сегодня команда проявила характер.

      0
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      Рейтинг: +3972

      SPACE TRUCKIN 10 минут назад

      всех КБ - с победой! гол хороший Жиго и Соболев выдали...))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +784

      Mariner 16 минут назад

      Мдя, бывает и так, что фаворит проигрывает в чистую. Сколько сегодня букмекеры подняли...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1204

      Aston > Mariner 6 минут назад

      Мда,бывает же,что помойная синята так и не научилась пользоваться средствами контрацепции

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2893

      uBaH_ 33 минуты назад

      Всех КБ с победой! Резервуар днище конченное

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1200

      Иван Петров 1986 56 минут назад

      Снова разочаровал Мирзов. Остальные сыграли в свою силу. Понравились Жиго, Соболев, Зобнин. Бакаев или пока еще не в форме, или уже спекся. Ну а так сегодня нормально сыграли.

      5
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      Рейтинг: +8251

      derrik2000 > Иван Петров 1986 52 минуты назад

      Мирзов не "снова разочаровал", а смотрится в Спартаке со своего первого матча, как инородное тело.
      Отдать его обратно в Арсенал!
      Ну, или, на худой конец, в Реал или Баварию.
      )))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +1200

      Иван Петров 1986 > derrik2000 47 минут назад

      Лучше в барсу и подороже.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5018

      ivany4 > Иван Петров 1986 47 минут назад

      Мирзов играет всплесками, и пока не находит своего места на поле. А универсальности у него маловато. Данные есть, посмотрим что вырастит.

      3
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      Рейтинг: +1200

      Иван Петров 1986 > ivany4 33 минуты назад

      Он получает мяч и тащит его вперед, не видя никого вокруг.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5018

      ivany4 > Иван Петров 1986 23 минуты назад

      Все верно.
      Как ранний Бакаев.

      1
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      Рейтинг: +1200

      Иван Петров 1986 > ivany4 18 минут назад

      27 лет ему уже, рост проблематичен.

      1
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      Рейтинг: +5018

      ivany4 1 час назад

      КБ с победой и красивыми голами!!!
      Ахмат не тот.
      Но и Спартак играл в свою прежнюю игру. Тедеско гнет свою линию. Даже молодые защитники, начинают себя уверенно чувствовать впереди. Думаю дальше будет лучше, если не будут вмешиваться со стороны. Желательно, чтоб и болельщики понимали задумки тренера, а не кричали при первых неудачах о его смене, и т.п.
      Судьи как всегда в шутовском наряде.)))
      Да, сегодня у нас третий гол, с 18 миллионным отливом, после долгого перерыва.)

      5
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      Рейтинг: +3028

      Томик > ivany4 1 час назад

      Про гол с миллионным отрывом... Человек выходит на поле и понятно, что его учили играть в футбол и, мало того, он обучаем. Делает то, что надо и, надо же, ещё и забивает. Если бы ему предоставили столько игрового времени, сколько бестолковому Бакаеву(который к тому же совершенно не умеет обороняться и отнимать мяч - если только случайно), у нас бы и матчи с отливом были бы.

      2
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      Рейтинг: +8251

      derrik2000 > ivany4 54 минуты назад

      Ты так пафосно написал, как будто, ну, например, у Локомотива или, там, ЦСКА 3-0 выиграли после череды неудач...)))))))))))))
      Всего-то у кадыровского Ахмата, который всё равно останется в ПФЛ, как бы и кому бы он не проигрывал.

      1
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      Рейтинг: +5018

      ivany4 > Томик 49 минут назад

      Тед давал ему время. Потом посадил на скамейку.
      А вот сегодня его было видно с первых минут его появления на поле. Либо форму набрал, либо понял, что от него требуется. То что мастеровит, было видно и раньше. Сейчас играет с командой, а не отдельно от нее.
      Чтож мы все сразу черним. Бакаев после болезни, до нее делал все что надо. На лавке много формы не наберешь. А новое первенство начнется через месяц. Вот его усиленно и подтаскивают к следующему сезону.

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      Рейтинг: +5018

      ivany4 > derrik2000 42 минуты назад

      А в чем пафосность фразы: Ахмат не тот?
      Написал то что есть. имхо.
      Не гоню на тренера после неудач, и не поднимаю на щит после легких побед. Но стараюсь пронять ошибки, и поблагодарить за получившуюся игру.

      2
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      Рейтинг: +3028

      Томик > ivany4 36 минут назад

      Его всегда видно, но хрен знает куда смотрят. Нихрена Бакаев не делал того, что надо. Только случайно у него может что надо получиться. Я его сравниваю с неисправными часами - два раза в сутки они идеально точны. Правильно - на лавке много формы не наберёшь, поэтому Тиль должен играть. А мозг всё равно не получишь, сколько бы не провёл времени на поле. Сегодня опять - вся команда играет и только один горный хлопчик теряет мячи и обозначает борьбу. Смешно смотреть. Сколько лет он форму будет набирать? Я лично очень буду рад, если его подтащат к следующему сезону в какой-нибудь другой коллектив.

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      Рейтинг: +5018

      ivany4 > Томик 15 минут назад

      Бакаев пришел обычным бегунком.
      На команду практически не играл. Потом научили. Стало получаться, и вот болезнь. Лучше немного подождать, раз уж затратили на обучение, чем кого-то покупать и вписывать в команду.
      Сейчас у нас очень много молодежи. Если потерпеть, перетерпеть неудачи, то можно сколотить приличную команду на длительное время. Думаю к этому стремиться Тедаско. Да и Федун об этом много говорил. Может поэтому они так лояльно воспринимают сегодняшнее положение вещей.

      1
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      Рейтинг: +3028

      Томик > ivany4 6 минут назад

      Да невозможно его научить - он тупой.

      0
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      Рейтинг: +2118

      afw13 1 час назад

      судья позорный чистый гол не засчитал

      9
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      Рейтинг: +1943

      все_будет_AUDI 1 час назад

      Жаль

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4155

      Рубинище 1 час назад

      Спартак с победой, а судейское шоу продолжается, они уже в открытую радуются, что гол отменили, о чем тут говорить. уже не стесняются. Пока на них бешеные штрафы за их решения не введут так и будет. Спартак заслужено побелил, правда уже всё равно с турнирной точки зрения. ждем кубок

      8
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      Рейтинг: +2757

      алдан2014 1 час назад

      А диктор на стадионе- красава!!!Мяч Спартака ,на этот раз точно защитан.Даже комментаторы ржали

      9
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      Рейтинг: +832

      Alex Flash > алдан2014 1 час назад

      Столько голов было трудно не засчитать

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