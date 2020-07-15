РПЛ. «Спартак» всухую разгромил «Ахмат» и прервал пятиматчевую серию без побед

«Спартак» оказался сильнее «Ахмата». Решающим оказался гол полузащитника Романа Зобнина, он пробил из-за пределов штрафной.
Москвичи поднялись на восьмое место в таблице, а «Ахмат» обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон.
Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур
Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Зобнин, 51; 2:0 – Соболев, 82; 3:0 – Тиль, 90+4.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов (Рассказов, 71). Жиго, Гапонов, Айртон (Мирзов, 58), Зобнин, Бакаев (Тиль, 71), Крал (Бакалюк, 89), Понсе, Ларссон (Соболев, 46).
«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич (Мбенг, 82), Богосавац, Иванов (Визеу, 61), Глушаков, Ильин (Роши, 57), Бериша (Харин, 58), Швец, Силва.
Предупреждения: Тиль, 90 – Ненахов, 26; Нижич, 40.
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Источник: Бомбардир.ру