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  • РПЛ. «Спартак» всухую разгромил «Ахмат» и прервал пятиматчевую серию без побед

РПЛ. «Спартак» всухую разгромил «Ахмат» и прервал пятиматчевую серию без побед

15 июля 2020, 19:57
83

«Спартак» оказался сильнее «Ахмата». Решающим оказался гол полузащитника Романа Зобнина, он пробил из-за пределов штрафной.

Москвичи поднялись на восьмое место в таблице, а «Ахмат» обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Зобнин, 51; 2:0 – Соболев, 82; 3:0 – Тиль, 90+4.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов (Рассказов, 71). Жиго, Гапонов, Айртон (Мирзов, 58), Зобнин, Бакаев (Тиль, 71), Крал (Бакалюк, 89), Понсе, Ларссон (Соболев, 46).

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич (Мбенг, 82), Богосавац, Иванов (Визеу, 61), Глушаков, Ильин (Роши, 57), Бериша (Харин, 58), Швец, Силва.

Предупреждения: Тиль, 90 – Ненахов, 26; Нижич, 40.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (83)
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Fancyfall
1594832304
КБ, с победой! наконец-то научились реализовывать моменты так, чтобы ни судья, ни вар не смогли их отменить)))
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VVM1964
1594832481
Всех с долгожданной и более чем убедительной победой ( счет должен был быть 5 - 0 ) , не взирая ни на судей ни на ВАР . Молодцы !!!
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NewLife
1594832488
Браво регбист Жиго ! Браво характеру Зобнина ! Браво мастерству Соболева ! Молодцы ребята, вопреки всем гнусностям, достойный ответ.
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oyabun
1594832624
Спартак - Судьи 3:0 ! Почему так? Да потому что во втором круге Спартак сражался не с номинальным соперником на поле, а с судейским беспределом. То что вытворяли судьи в первом тайме иначе и не назовешь. Игроки молодцы! Сражались сегодня сомозабвенно. Ну и отдельное Спасибо! Жиго с Соболевым, соорудившим красивый гол на двоих.
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Sviro
1594832802
Ну, наконец-то Спартак сдвинулся с мёртвой точки. Вот и дальше надо забивать такие голы, с которыми "не справится" судья и соперник!!! Поздравляю!!
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ilichkadr
1594832806
Спартак с победой. Все голы по делу. Ахмат сегодня никакущий, видимо пора ему в пердив.
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oyabun
1594833550
По факту 4:0 как минимум, потому что не засчитать чистый гол Понсе могут только незрячие люди... ну и наши судьи. Я вообще удивлен, как они посмели засчитать следующие 3 гола?! А где пассивные оффсайды, где игра рукой, где отталкивания соперника? Ох, попадет судьям, что не отменили все голы ))
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Мага 13
1594835590
судья позорный чистый гол не засчитал
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zigbert
1594839774
Всех КБ с победой!!! Радует то что сегодня команда проявила характер.
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JTherry
1594840165
сыграли отлично назло судейскому беспределу!! всех КБ с победой!!!
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