РПЛ. «Спартак» всухую разгромил «Ахмат» и прервал пятиматчевую серию без побед

«Спартак» оказался сильнее «Ахмата». Решающим оказался гол полузащитника Романа Зобнина, он пробил из-за пределов штрафной.

Москвичи поднялись на восьмое место в таблице, а «Ахмат» обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Зобнин, 51; 2:0 – Соболев, 82; 3:0 – Тиль, 90+4.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов (Рассказов, 71). Жиго, Гапонов, Айртон (Мирзов, 58), Зобнин, Бакаев (Тиль, 71), Крал (Бакалюк, 89), Понсе, Ларссон (Соболев, 46).

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич (Мбенг, 82), Богосавац, Иванов (Визеу, 61), Глушаков, Ильин (Роши, 57), Бериша (Харин, 58), Швец, Силва.

Предупреждения: Тиль, 90 – Ненахов, 26; Нижич, 40.

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