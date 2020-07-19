Спартак - Ахмат

третий!!!!! гол!!!!!
|5 тур
|11 августа, воскресенье
|21:30
|Ахмат
|1:3
|Спартак
|21 тур
|30 марта, суббота
|16:30
|Ахмат
|1:3
|Спартак
|7 тур
|16 сентября, воскресенье
|19:00
|Спартак
|1:2
|Ахмат
|27 тур
|23 апреля, понедельник
|19:30
|Спартак
|1:3
|Ахмат
|13 тур
|13 октября, пятница
|19:30
|Ахмат
|1:2
|Спартак
|27 тур
|11 мая, понедельник
|13:30
|Ахмат
|4:2
|Спартак
|8 тур
|20 сентября, суббота
|20:00
|Спартак
|1:1
|Ахмат
|20 тур
|8 марта, суббота
|19:00
|Ахмат
|1:0
|Спартак
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|0:0
|Ахмат
|20 тур
|10 марта, воскресенье
|13:30
|Спартак
|3:1
|Ахмат
|6 тур
|25 августа, суббота
|18:30
|Ахмат
|2:1
|Спартак
|19 тур
|7 августа, воскресенье
|19:15
|Ахмат
|2:4
|Спартак
|4 тур
|10 апреля, воскресенье
|20:45
|Спартак
|0:0
|Ахмат
|19 тур
|23 августа, воскресенье
|21:00
|Ахмат
|2:3
|Спартак
|5 тур
|18 апреля, суббота
|17:30
|Спартак
|2:0
|Ахмат
|26 тур
|25 октября, суббота
|16:00
|Спартак
|3:1
|Ахмат
|12 тур
|6 июля, воскресенье
|14:00
|Ахмат
|3:1
|Спартак
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Спартаку не привыкать играть с соперниками и с судьями, которые за пазухой держат бомжовский ВАР!
А могло бы быть 2-0. Думаю судьи мстят Спартаку поэтому и 1 гол не засчитали
Вероятно Спартаку дадут пенальти, когда игрок соперника, в штрафной, в прыжке поймает мяч двумя руками, и пролежит с ним пару минут. А судья в это время будет смотреть ВАР.
У него будут мяч отнимать, а он его неотдаст.
На месте Федуна я бы скомандовал не выходить во втором тайме, да и на следующую игру тоже. Пускай технари лепят. Нам уже не страшно))))
Предлагал это сделать еще в прошлом туре.
Или играть молодежкой.
Почему-то все обиделись.)))
Тедеско нужно выпускать молодежь, чтобы основные игроки отдохнули
перед матчем с Зенитом на КР. Это единственный шанс попасть в ЕЛ.
Похоже, что будет ротация состава и Спартак сегодня проиграет.
Возможно, в чемпионате ловить нечего, а вот кубок,
даёт возможность участия в ЛЕ.
До кубка ещё надо дойти. Пока лишь полуфинал. У Зенита в плане сделать дубль.
надолго задержится если кубок не возьмет