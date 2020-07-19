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Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
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Спартак - Ахмат

15.07.2020, Среда, 18:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 29 тур Спартак - Ахмат
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
5 тур
11 августа, воскресенье 21:30 Ахмат 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
30 марта, суббота 16:30 Ахмат 1:3 Спартак
7 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Спартак 1:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
23 апреля, понедельник 19:30 Спартак 1:3 Ахмат
13 тур
13 октября, пятница 19:30 Ахмат 1:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
17 мая, среда 19:30 Спартак 3:0 Ахмат
15 тур
26 ноября, суббота 18:00 Ахмат 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник 19:30 Спартак 3:0 Ахмат
15 тур
7 ноября, суббота 19:30 Ахмат 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
11 мая, понедельник 13:30 Ахмат 4:2 Спартак
8 тур
20 сентября, суббота 20:00 Спартак 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
8 марта, суббота 19:00 Ахмат 1:0 Спартак
12 тур
6 октября, воскресенье 13:30 Спартак 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
10 марта, воскресенье 13:30 Спартак 3:1 Ахмат
6 тур
25 августа, суббота 18:30 Ахмат 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
7 августа, воскресенье 19:15 Ахмат 2:4 Спартак
4 тур
10 апреля, воскресенье 20:45 Спартак 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
28 августа, суббота 16:00 Ахмат 2:0 Спартак
5 тур
10 апреля, суббота 16:15 Спартак 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 21:00 Ахмат 2:3 Спартак
5 тур
18 апреля, суббота 17:30 Спартак 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
25 октября, суббота 16:00 Спартак 3:1 Ахмат
12 тур
6 июля, воскресенье 14:00 Ахмат 3:1 Спартак
Россия. Кубок (2007/2008)
1/16 финала
27 июня, среда 18:00 Ахмат 1:1
(4:3)п		 Спартак
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
11 сентября, воскресенье 00:00 Ахмат 1:2 Спартак
7 тур
1 мая, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 15 июля 2020, 19:55

    третий!!!!! гол!!!!!

    3
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    Рейтинг: +4077

    морозз 15 июля 2020, 19:45

    Спартаку не привыкать играть с соперниками и с судьями, которые за пазухой держат бомжовский ВАР!

    6
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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 15 июля 2020, 19:43

    второй! голлл!!!!!

    3
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 15 июля 2020, 19:16

    А могло бы быть 2-0. Думаю судьи мстят Спартаку поэтому и 1 гол не засчитали

    2
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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 15 июля 2020, 19:14

    гол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    красава!!! рома, респект

    3
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    Рейтинг: +10656

    ivany4 15 июля 2020, 19:09

    Вероятно Спартаку дадут пенальти, когда игрок соперника, в штрафной, в прыжке поймает мяч двумя руками, и пролежит с ним пару минут. А судья в это время будет смотреть ВАР.

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    Рейтинг: +432

    --Сергей-- > ivany4 15 июля 2020, 19:11

    У него будут мяч отнимать, а он его неотдаст.

    2
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    Рейтинг: +432

    --Сергей-- 15 июля 2020, 19:05

    На месте Федуна я бы скомандовал не выходить во втором тайме, да и на следующую игру тоже. Пускай технари лепят. Нам уже не страшно))))

    1
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    Рейтинг: +10656

    ivany4 > --Сергей-- 15 июля 2020, 19:11

    Предлагал это сделать еще в прошлом туре.
    Или играть молодежкой.
    Почему-то все обиделись.)))

    1
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    Рейтинг: +6244

    rash1959 15 июля 2020, 18:40

    ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК!!!!
    Я вообще удивляюсь, как после такого ребята могут играть.
    СУДЕЙСКАЯ КЛОУНАДА.

    8
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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 15 июля 2020, 18:36

    спасибо вар))) левые пендали не нужны.
    гол!!! отменен)))
    б***, это реально смешно)))

    3
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    Рейтинг: +374

    ninja1945 > Fancyfall 15 июля 2020, 18:35

    не факт

    0
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 15 июля 2020, 13:26

    Тедеско нужно выпускать молодежь, чтобы основные игроки отдохнули
    перед матчем с Зенитом на КР. Это единственный шанс попасть в ЕЛ.

    2
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > vladimir-7 15 июля 2020, 16:00

    Похоже, что будет ротация состава и Спартак сегодня проиграет.

    0
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ilichkadr 15 июля 2020, 16:59

    Возможно, в чемпионате ловить нечего, а вот кубок,
    даёт возможность участия в ЛЕ.

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > vladimir-7 15 июля 2020, 17:11

    До кубка ещё надо дойти. Пока лишь полуфинал. У Зенита в плане сделать дубль.

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 > vladimir-7 15 июля 2020, 18:09

    надолго задержится если кубок не возьмет

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