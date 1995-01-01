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    «Он – не «Локомотив». Рэпер Леван призвал Кикнадзе уйти в отставку

    Рэпер Леван Горозия, известный по псевдониму L'One, призвал генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе уйти в отставку.

    «Фото не настоящее, но Василий Кикнадзе публично признал факт, что он показал болельщикам фак. Это так себя должен вести президент? Это такой способ привлечения болельщиков? Это кому? Всему Югу? Семейному сектору? Партнерам? Футбольной общественности? Или всей истории нашего клуба? Олег Валентинович Белозеров, я уверен, что те репутационные потери, которые несет футбольный клуб «Локомотив» и госкомпания РЖД, напрямую связаны с действиями господина Кикнадзе.

    Я прекрасно осознаю, что я человек публичный. И что это сообщение увидят сотни тысяч людей. Я был с «Локомотивом» в тяжелые времена, был с командой, когда мы были на вершине, я останусь с ней навсегда, но ассоциировать себя с этим человеком невозможно. Он – не «Локомотив». Кикнадзе должен уйти. В свою очередь, готов приложить все свои возможности и усилия для нашего клуба. Спасибо за внимание. «Локомотив», вперед», — написал Горозия в инстаграме.

    «СЭ»: Кикнадзе показал средний палец фанатам «Локомотива»

    text

    Публикация от text (@l_one_mars) 14 Июл 2020 в 2:58 PDT

    Источник: инстаграм Левана Горозии

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6136

      Сильвербой 1 час назад

      Кто это??? Понимаю если призывает Семин, и удивляюсь что каждая зал..па считает, что может кого-то к чему-то призывать!

      -2
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      Рейтинг: +4360

      Alekxei Z. 1 час назад

      А что призвала бабушка Глаша из нашего двора ?
      Бомбардир вы ДНИЩЕ проплаченное .
      Оставьте в покое Локомотив.

      -2
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      Рейтинг: +2088

      кошмарик 2 часа назад

      он не то что не человек Локо, кикнадза вообще не спортивный человек.. гнать в шею ссаными тряпками .. подальше от спорта..

      3
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      Рейтинг: +15643

      bset 2 часа назад

      Настоящий болельщик

      3
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      Рейтинг: +27

      isakkobelini 2 часа назад

      Как же низко упадет авторитет РПЛ если его оставят заниматся футбольной деятельностью, Мер3кий человек.

      3
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      Рейтинг: +2345

      absent32 2 часа назад

      ой что то грядет, ой грядет))))))

      3
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      Рейтинг: +1476

      VGreen 2 часа назад

      Красава L'One

      5
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      Рейтинг: +749

      PAREVG. 3 часа назад

      Согласен!!!!!!!!!!!!

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