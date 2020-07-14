«Он – не «Локомотив». Рэпер Леван призвал Кикнадзе уйти в отставку

Рэпер Леван Горозия, известный по псевдониму L'One, призвал генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе уйти в отставку.
«Фото не настоящее, но Василий Кикнадзе публично признал факт, что он показал болельщикам фак. Это так себя должен вести президент? Это такой способ привлечения болельщиков? Это кому? Всему Югу? Семейному сектору? Партнерам? Футбольной общественности? Или всей истории нашего клуба? Олег Валентинович Белозеров, я уверен, что те репутационные потери, которые несет футбольный клуб «Локомотив» и госкомпания РЖД, напрямую связаны с действиями господина Кикнадзе.
Я прекрасно осознаю, что я человек публичный. И что это сообщение увидят сотни тысяч людей. Я был с «Локомотивом» в тяжелые времена, был с командой, когда мы были на вершине, я останусь с ней навсегда, но ассоциировать себя с этим человеком невозможно. Он – не «Локомотив». Кикнадзе должен уйти. В свою очередь, готов приложить все свои возможности и усилия для нашего клуба. Спасибо за внимание. «Локомотив», вперед», — написал Горозия в инстаграме.
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