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  • «Он – не «Локомотив». Рэпер Леван призвал Кикнадзе уйти в отставку

«Он – не «Локомотив». Рэпер Леван призвал Кикнадзе уйти в отставку

14 июля 2020, 15:40
9

Рэпер Леван Горозия, известный по псевдониму L'One, призвал генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе уйти в отставку.

«Фото не настоящее, но Василий Кикнадзе публично признал факт, что он показал болельщикам фак. Это так себя должен вести президент? Это такой способ привлечения болельщиков? Это кому? Всему Югу? Семейному сектору? Партнерам? Футбольной общественности? Или всей истории нашего клуба? Олег Валентинович Белозеров, я уверен, что те репутационные потери, которые несет футбольный клуб «Локомотив» и госкомпания РЖД, напрямую связаны с действиями господина Кикнадзе.

Я прекрасно осознаю, что я человек публичный. И что это сообщение увидят сотни тысяч людей. Я был с «Локомотивом» в тяжелые времена, был с командой, когда мы были на вершине, я останусь с ней навсегда, но ассоциировать себя с этим человеком невозможно. Он – не «Локомотив». Кикнадзе должен уйти. В свою очередь, готов приложить все свои возможности и усилия для нашего клуба. Спасибо за внимание. «Локомотив», вперед», — написал Горозия в инстаграме.

«СЭ»: Кикнадзе показал средний палец фанатам «Локомотива»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Левана Горозии
Россия. Премьер-лига Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (9)
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PAREVG.
1594730814
Согласен!!!!!!!!!!!!
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VGreen
1594731373
Красава L'One
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absent32
1594732000
ой что то грядет, ой грядет))))))
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isakkobelini
1594732368
Как же низко упадет авторитет РПЛ если его оставят заниматся футбольной деятельностью, Мер3кий человек.
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кошмарик
1594733024
он не то что не человек Локо, кикнадза вообще не спортивный человек.. гнать в шею ссаными тряпками .. подальше от спорта..
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Сильвербой
1594737092
Кто это??? Понимаю если призывает Семин, и удивляюсь что каждая зал..па считает, что может кого-то к чему-то призывать!
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dinar7777dinar
1594749743
впервые слышу ! щас полно всякого шлака !
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Hektor 84
1594753088
Грузин гнобит грузина? Такого не бывает
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flusiteanelvew
1594753644
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