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«СЭ»: Кикнадзе показал средний палец фанатам «Локомотива»

12 июля 2020, 21:47
25

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе резко отреагировал на критику в его адрес со стороны болельщиков клуба.

Как сообщает, «Спорт-Экспресс», на сегодняшнем матче москвичей против «Уфы» функционер показал средний палец одному из фанатов «Локомотива». Позже Кикнадзе рассказал, что его нецензурно оскорбили. На встрече с болельщиками гендиректор признал, что поступил неправильно.

«Локомотив» сыграл с «Уфой» вничью 1:1, уйдя от поражения в конце матча благодаря голу Джефферсона Фарфана.

  • Кикнадзе находится на посту гендиректора «Локомотива» с 2018 года.
  • Москвичи идут в РПЛ на втором месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Кикнадзе Василий
Комментарии (25)
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Мага 13
1594580342
это он показал каким пальцем у себя в ж0пе ковыряется))
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Черкизовский Кот
1594580880
Вышвырнуть его за шкирку и вернуть Палыча!!!
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ivany4
1594580926
После показательного выступления дзюры и АССмуна, и отсутствие реакции со стороны различных комитетов РФС на это, действие Кикнадзе просто детский лепет. То ли еще будет?!?!
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морозз
1594582554
Всё это бьёт по имиджу клуба и не способствует хорошей партнёрской обстановке в команде! Болельщики важная часть клуба и это не обсуждается, Кикнадзе дурак если этого не понимает!
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Retiremen_VMF
1594584091
Я не понял. Генеральный директор клуба послал напуй болельщиков? И я так понимаю владельцы клуба его поддержали? Вам не кажется, что это похоже больше на дурдом чем на футбол? Это уровень развития высшего менеджмента команды, как он собирается руководить???
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PAREVG.
1594584135
Пускай теперь засунет его себе в зад, и подаст заявление об отставке. Гендиректор клуба, на публике, не имеет права себе такого позволить, даже если его оскорбляют. А оскорблений будет еще много, и про него и про хохла Мещерякова...
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DOCTOR PENALTY
1594584852
Высоко сидел сучёнок, бутылкой не докинуть.
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житель СПб
1594591571
Еще нужны какие-то оценки этого субъекта?
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Дядя Серёжа
1594602592
Оттяпать ему энтот палец... Опять же при такой системе у нас полстраны, а то и поболе без среднего пальца ходить будут., а то и вообще без пальцев
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Mister_Tomsk
1594607725
Грузин уже большую яму себе вырыл. Вопрос теперь, кто его туда спихнет.
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