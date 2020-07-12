«СЭ»: Кикнадзе показал средний палец фанатам «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе резко отреагировал на критику в его адрес со стороны болельщиков клуба.

Как сообщает, «Спорт-Экспресс», на сегодняшнем матче москвичей против «Уфы» функционер показал средний палец одному из фанатов «Локомотива». Позже Кикнадзе рассказал, что его нецензурно оскорбили. На встрече с болельщиками гендиректор признал, что поступил неправильно.

«Локомотив» сыграл с «Уфой» вничью 1:1, уйдя от поражения в конце матча благодаря голу Джефферсона Фарфана.