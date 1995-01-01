Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    «СЭ»: Кикнадзе показал средний палец фанатам «Локомотива»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе резко отреагировал на критику в его адрес со стороны болельщиков клуба.

    Как сообщает, «Спорт-Экспресс», на сегодняшнем матче москвичей против «Уфы» функционер показал средний палец одному из фанатов «Локомотива». Позже Кикнадзе рассказал, что его нецензурно оскорбили. На встрече с болельщиками гендиректор признал, что поступил неправильно.

    «Локомотив» сыграл с «Уфой» вничью 1:1, уйдя от поражения в конце матча благодаря голу Джефферсона Фарфана.

    • Кикнадзе находится на посту гендиректора «Локомотива» с 2018 года.
    • Москвичи идут в РПЛ на втором месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:47
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17545

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Высоко сидел сучёнок, бутылкой не докинуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +707

      PAREVG. 19 минут назад

      Пускай теперь засунет его себе в зад, и подаст заявление об отставке.
      Гендиректор клуба, на публике, не имеет права себе такого позволить, даже если его оскорбляют. А оскорблений будет еще много, и про него и про хохла Мещерякова...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      Retiremen_VMF 20 минут назад

      Я не понял. Генеральный директор клуба послал напуй болельщиков? И я так понимаю владельцы клуба его поддержали? Вам не кажется, что это похоже больше на дурдом чем на футбол? Это уровень развития высшего менеджмента команды, как он собирается руководить???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +707

      PAREVG. > Retiremen_VMF 18 минут назад

      Он их послал, когда уволил шПалыча, теперь пожинает плоды своей работы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3329

      морозз 46 минут назад

      Всё это бьёт по имиджу клуба и не способствует хорошей партнёрской обстановке в команде! Болельщики важная часть клуба и это не обсуждается, Кикнадзе дурак если этого не понимает!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3959

      alarm 1 час назад

      за неимением хряков на трибунах - и свои сойдут)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4947

      ivany4 1 час назад

      После показательного выступления дзюры и АССмуна, и отсутствие реакции со стороны различных комитетов РФС на это, действие Кикнадзе просто детский лепет.
      То ли еще будет?!?!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2943

      knikos > ivany4 52 минуты назад

      ... просто детский минет ...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4947

      ivany4 > knikos 34 минуты назад

      Ну это твои извращенные мечты.
      Ты еще и детей приплетаешь к порнухе.
      Одно слово, кто болеет за зенит(голубого льва), того видно за версту.
      Бездействие руководства РФС и стремление руководства клуба перевести все в шутку, приведет к еще большим проблемам. Это специально для таких как ты пояснение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2907

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Вышвырнуть его за шкирку и вернуть Палыча!!!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1762

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Я с надеждой жду, что этот малый еще не пробил дно. При этом болельщики по-прежнему отчасти спонсоры его контракта

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2027

      afw13 1 час назад

      это он показал каким пальцем у себя в ж0пе ковыряется))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +941

      Semenycch 1 час назад

      Этот придурок с грузинской фамилией не только самовлюбленный дурак, да к тому же еще и несдержанный самовлюбленный дурак!

      8
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77768
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru