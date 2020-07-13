Капитан «Аталанты» Гомес – лучший игрок июня в Серии А

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес был признан лучшим игроком Серии А в июне.
В прошлом месяце капитан клуба сделал четыре ассиста в трех матчах чемпионата. В этом сезоне на его счету 16 голевых передач и шесть голов в 31 матче Серии А.
«Аталанта» занимает третье место, набрав 67 очков.
Capitano e condottiero dell'@Atalanta_BC.— Lega Serie A (@SerieA) July 13, 2020
Ha trascinato i suoi con giocate sopraffine e assist pazzeschi.
Alejandro Gomez #SerieATIM – June 2020 MVP https://t.co/XQk1IaKThw#WeAreCalcio pic.twitter.com/lINUP42FJg
Источник: Твиттер Серии А