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  • Газизов: «Если другие клубы смотрят на игроков «Уфы», то почему «Спартак» не может?»

Газизов: «Если другие клубы смотрят на игроков «Уфы», то почему «Спартак» не может?»

13 июля 2020, 11:23
16

Генеральный директор «Спартак» Шамиль Газизов высказался по поводу слухов об интересе московского клуба к футболистам «Уфы».

«Сейчас может быть много таких разговоров, поскольку я перешел из «Уфы», качества игроков которой я знаю досконально. Понятно, что такие слухи будут муссироваться. Одним из основных направлений работы «Уфы» является выращивание игроков для их дальнейшей перепродажи, что позволяет клубу жить на вырученные деньги.

Если другие клубы смотрят на этих игроков, то почему «Спартак» не может наблюдать за ними? Говорю о скаутском и спортивном отделах», – сказал Газизов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (16)
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Aleksey!
1594631736
Ты главное Евсеева перетяни.
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oyabun
1594633663
Это всё для чего брали Газизова? Перетянуть в Спартак несколько игроков Уфы? Стоило того огород городить..
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paracetamol
1594636281
Другие клубы - это Танбов и Оренбург?
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Ден 781
1594636516
Так надо все Уфу перетащить в Спартак, делов то
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ivany4
1594636804
У других нет такой такой системы подготовки молодых как в Спартаке. Поскреби по сусекам в закромах Спартака, там найти проще. Развивать таланты сложнее. Так может в Академии что-нибудь подправить???
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portero
1594636871
помочь надо, родному клубу...
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Йост
1594642374
Все Уфа - это фарм-клуб Спартака.
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Kurt Angel
1594647552
и кто после Уфы действительно где-т заиграл? Посредственный уровень Облякова и Игбуна заметен. Зинченко ротации игрок и привозит голы иногда ( и то спасибо агенту за то что втюхал шейхам этого "таланта"). Шамиля всё видит на свой лад...странный тип.
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Вальдемар IV
1594656769
он же клялся верности уфе, а теперь растащит игроков, сделая фармом, а ведь уфа все пару раз проигрывала спартака за всю историю противостояний.
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zigbert
1594662255
Главное не забывать о своих воспитанниках.
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