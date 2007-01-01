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    Газизов: «Если другие клубы смотрят на игроков «Уфы», то почему «Спартак» не может?»

    Генеральный директор «Спартак» Шамиль Газизов высказался по поводу слухов об интересе московского клуба к футболистам «Уфы».

    «Сейчас может быть много таких разговоров, поскольку я перешел из «Уфы», качества игроков которой я знаю досконально. Понятно, что такие слухи будут муссироваться. Одним из основных направлений работы «Уфы» является выращивание игроков для их дальнейшей перепродажи, что позволяет клубу жить на вырученные деньги.

    Если другие клубы смотрят на этих игроков, то почему «Спартак» не может наблюдать за ними? Говорю о скаутском и спортивном отделах», – сказал Газизов.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии13
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      Рейтинг: +40215

      portero 1 час назад

      помочь надо, родному клубу...

      0
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      Рейтинг: +4958

      ivany4 1 час назад

      У других нет такой такой системы подготовки молодых как в Спартаке.
      Поскреби по сусекам в закромах Спартака, там найти проще. Развивать таланты сложнее. Так может в Академии что-нибудь подправить???

      0
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      Рейтинг: +1664

      Ден 781 1 час назад

      Так надо все Уфу перетащить в Спартак, делов то

      0
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      Рейтинг: +6363

      paracetamol 1 час назад

      Другие клубы - это Танбов и Оренбург?

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      Рейтинг: +4174

      Борат 1 час назад

      очень стыдно за пищевик !
      гыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2783

      "supermax" > Борат 1 час назад

      д.о.л.б.о.*б....д.о.л.б.о.*б.и.н.а....передаю эстафету кому-нить еще...назови бората д.о.л.б.о.*б.о.м чтоб не забывал

      0
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      Рейтинг: +4174

      Борат > "supermax" 1 час назад

      привет, куколд !
      тебя тамбов и сочи на бутылку посадили !
      гыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2783

      "supermax" > Борат 1 час назад

      фу, д.о.л.б.о.*б

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4174

      Борат > "supermax" 1 час назад

      расслабься и получай удовольствие !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +247

      Мост > Борат 1 час назад

      А Дзюба Азмуна куда посадил?!!

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      Рейтинг: +2783

      "supermax" > Борат 54 минуты назад

      гомик - д.о.л.б.о.*б....ну и гибрид

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      Рейтинг: +22811

      oyabun 1 час назад

      Это всё для чего брали Газизова? Перетянуть в Спартак несколько игроков Уфы? Стоило того огород городить..

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      Рейтинг: +156

      Aleksey! 2 часа назад

      Ты главное Евсеева перетяни.

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