Газизов: «Если другие клубы смотрят на игроков «Уфы», то почему «Спартак» не может?»

Генеральный директор «Спартак» Шамиль Газизов высказался по поводу слухов об интересе московского клуба к футболистам «Уфы».

«Сейчас может быть много таких разговоров, поскольку я перешел из «Уфы», качества игроков которой я знаю досконально. Понятно, что такие слухи будут муссироваться. Одним из основных направлений работы «Уфы» является выращивание игроков для их дальнейшей перепродажи, что позволяет клубу жить на вырученные деньги.

Если другие клубы смотрят на этих игроков, то почему «Спартак» не может наблюдать за ними? Говорю о скаутском и спортивном отделах», – сказал Газизов.