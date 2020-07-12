Газинский, Фернандеш, Вандерсон – в старте у «Краснодара» на матч с «Уралом», у гостей сыграют Бикфалви, Эль-Кабир и Погребняк

Стали известны стартовые составы игры 28-го тура между «Краснодаром» и «Уралом».

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Кайо, Рамирес, Петров, Олссон, Газинский, Фернандеш, Уткин, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Фьолусон, Жигулeв, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.

«Урал»: Полетаев, Герасимов, Кулаков, Вилюш, Бавин, Бикфалви, Калинин, Августиняк, Кухарчик, Эль-Кабир, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Маин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Емельянов, Ефремов, Магомадов, Егорычев, Панюков.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 20:30 по московскому времени.