Газинский, Фернандеш, Вандерсон – в старте у «Краснодара» на матч с «Уралом», у гостей сыграют Бикфалви, Эль-Кабир и Погребняк

Стали известны стартовые составы игры 28-го тура между «Краснодаром» и «Уралом».
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Кайо, Рамирес, Петров, Олссон, Газинский, Фернандеш, Уткин, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Фьолусон, Жигулeв, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.
«Урал»: Полетаев, Герасимов, Кулаков, Вилюш, Бавин, Бикфалви, Калинин, Августиняк, Кухарчик, Эль-Кабир, Погребняк.
Запасные: Годзюр, Маин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Емельянов, Ефремов, Магомадов, Егорычев, Панюков.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 20:30 по московскому времени.
Источник: Сайт РПЛ