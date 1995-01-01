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    Газинский, Фернандеш, Вандерсон – в старте у «Краснодара» на матч с «Уралом», у гостей сыграют Бикфалви, Эль-Кабир и Погребняк

    Стали известны стартовые составы игры 28-го тура между «Краснодаром» и «Уралом».

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Кайо, Рамирес, Петров, Олссон, Газинский, Фернандеш, Уткин, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Фьолусон, Жигулeв, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.

    «Урал»: Полетаев, Герасимов, Кулаков, Вилюш, Бавин, Бикфалви, Калинин, Августиняк, Кухарчик, Эль-Кабир, Погребняк.

    Запасные: Годзюр, Маин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Емельянов, Ефремов, Магомадов, Егорычев, Панюков.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Сайт РПЛ

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