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    Сетьен: «Барселона» делает все возможное. Не знаю, достаточно ли этого, ведь соперник выигрывает все»

    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен после матча 36-го тура Примеры против «Вальядолида» (1:0) поговорил о чемпионской гонке. Он обратил внимание, что соперник по таблице выигрывает все встречи.

    «Барселона» делает все возможное. Не знаю, достаточно ли этого, ведь соперник выигрывает все.

    Лионелю Месси нужен отдых. В матче с «Вальядолидом» мы были уставшими», – считает Сетьен.

    • «Барселона» на очко отстает от лидирующего «Реала».
    • Сетьен возглавил команду зимой.
    • Каталонцы и «Реал» продолжают борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: Marca

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