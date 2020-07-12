Сетьен: «Барселона» делает все возможное. Не знаю, достаточно ли этого, ведь соперник выигрывает все»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен после матча 36-го тура Примеры против «Вальядолида» (1:0) поговорил о чемпионской гонке. Он обратил внимание, что соперник по таблице выигрывает все встречи.

«Барселона» делает все возможное. Не знаю, достаточно ли этого, ведь соперник выигрывает все.

Лионелю Месси нужен отдых. В матче с «Вальядолидом» мы были уставшими», – считает Сетьен.