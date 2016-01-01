РПЛ. «Ахмат» в большинстве сыграл вничью с «Зенитом»

Ерохин, Кузяев, Смольников ни как не могут после травм набрать своих прежних кондиций.. и похоже уже не наберут - нужно думаю сказать им спасибо за предыдущие сезоны и расставаться с ними.. С Шатовым это нужно было сделать еще в прошлом сезоне. Но есть позитив, у нас не плохая молодежь подросла, вот в таких матчах, без оглядки на результат и нужно их закалять.. Ну в прочем, это мое субъективное мнение..
«Зенит» удержал ничью в Грозном, несмотря на удаление Эмилиано Ригони на 34-й минуте. Обе желтые карточки он получил за грубую игру.
«Ахмат» идет выше зоны вылета на четыре очка. «Зенит» на прошлой неделе взял второе чемпионство подряд.
Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур
Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Иванов, 6; 1:1 – Дриусси, 22.
«Ахмат»: Городов, Семeнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков (Бериша, 59), Швец, Исмаэл Силва, Харин, Визеу (Ильин, 59).
«Зенит»: Лунeв (Кержаков, 86), Караваев, Прохин, Сантос (Шамкин, 90+6), Осорио, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 46), Кузяев (Шатов, 66), Мусаев, Дриусси (Малком, 66), Ригони.
Предупреждения: Исмаэл, 87 – Ригони, 9.
Удаления: нет – Ригони, 34 (вторая ж.к.).