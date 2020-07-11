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РПЛ. «Ахмат» в большинстве сыграл вничью с «Зенитом»

11 июля 2020, 20:29
66

«Зенит» удержал ничью в Грозном, несмотря на удаление Эмилиано Ригони на 34-й минуте. Обе желтые карточки он получил за грубую игру.

«Ахмат» идет выше зоны вылета на четыре очка. «Зенит» на прошлой неделе взял второе чемпионство подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Иванов, 6; 1:1 – Дриусси, 22.

«Ахмат»: Городов, Семeнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков (Бериша, 59), Швец, Исмаэл Силва, Харин, Визеу (Ильин, 59).

«Зенит»: Лунeв (Кержаков, 86), Караваев, Прохин, Сантос (Шамкин, 90+6), Осорио, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 46), Кузяев (Шатов, 66), Мусаев, Дриусси (Малком, 66), Ригони.

Предупреждения: Исмаэл, 87 – Ригони, 9.

Удаления: нет – Ригони, 34 (вторая ж.к.).

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
Комментарии (66)
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Давид59
1594488759
Вилкова постоянно обвиняют в помощи Зениту. Я к вам (тем, кто обвиняет) обращаюсь: что там на Оздоеве было? Жёлтая???
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Кронштадт65
1594488996
Надеюсь после этой игры вякалки закроют те кто гонит что ЗЕНИТ тянут
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_Marqella_
1594489106
как сыграли так сыграли.....мы чемпионы !!!!
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Кузьмич на трибуне
1594489119
Вполне полезный матч для Семака. Он посмотрел игроков замены, в самых непростых условиях. Для Зенита матч ничего не решал, а Ахмат ещё одним набранным очком отдалился от зоны вылета.
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волчарик
1594489133
Зенит не хотел,Ахмат не смог.Хоть и пытались помочь.Из Прохина может вырасти не плохой защитник.
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Просто-333
1594490035
мотивации-0 вот и ничья
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порт
1594490104
Что там Федун говорил про Вилкова и "Зенит"? После этой игры, Федун как честный человек, должен женится на Вилкове.
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житель СПб
1594491578
Тут уже друзья-спартаковцы все высказали, что могли(Хотя, как пишет наш Алексей, чего Вы комментируете чужие матчи?, но я так не считаю, и рад любым искренним и корректным комментариям) , я даже не хочу стимулировать их к очередному всплеску эмоций. У меня хватает комментариев по этому матчу. Я бы в любом случае не стал удалять Ригони (независимо от команды) - почему? Потому что оба нарушения (о втором сейчас поговорим) были неумышленные, и неоднозначные, а потому - стоит ли ломать игру? А потом, поняв, что перегнул, стал судить уже с оглядкой, и с "перевешиванием" в другую сторону, потом в первую опять... И вообще матч странный - у меня сложилось впечатление, что на ничью "договорились". Но вот у меня вопрос к хорошим знатокам правил (только без эмоциональных всплесков, по существу!): два игрока бегут к мячу, находящемуся в стороне от обоих. Один подбегает раньше и бьет по мячу, отбивает его.. Чуть позже подбегает второй и у них происходит контакт., столкновение. Кто здесь неправ? Я полагал, что тот, кто опоздал. Если неправ - то объясните мне, пожалуйста. Но если прав - то желтую надо было давать Глушакову, а не Ригони. (Или никому не давать - что сначала Вилков и собирался сделать, но "мучающийся" Глушаков "выпросил"). Вот такой вопрос.
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житель СПб
1594492168
Да, самое главное! Луневу здоровья, прежде всего, но после 5й минуты мне ясно стало - Зениту надо срочно искать, покупать элитного качественного вратаря. Мы опять без него, увы. В ЛЧ - так не прокатит. Они-то это понимают?!
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portero
1594492785
совсем игра дно, и где молодежь в Зените, сколько можно ставить шлангов которые играть не хотят...
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