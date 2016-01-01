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    РПЛ. «Ахмат» в большинстве сыграл вничью с «Зенитом»

    «Зенит» удержал ничью в Грозном, несмотря на удаление Эмилиано Ригони на 34-й минуте. Обе желтые карточки он получил за грубую игру.

    «Ахмат» идет выше зоны вылета на четыре очка. «Зенит» на прошлой неделе взял второе чемпионство подряд.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Иванов, 6; 1:1 – Дриусси, 22.

    «Ахмат»: Городов, Семeнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков (Бериша, 59), Швец, Исмаэл Силва, Харин, Визеу (Ильин, 59).

    «Зенит»: Лунeв (Кержаков, 86), Караваев, Прохин, Сантос (Шамкин, 90+6), Осорио, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 46), Кузяев (Шатов, 66), Мусаев, Дриусси (Малком, 66), Ригони.

    Предупреждения: Исмаэл, 87 – Ригони, 9.

    Удаления: нет – Ригони, 34 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:29
    Комментарии74
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      Рейтинг: +3795

      BarStep 9 минут назад

      Ерохин, Кузяев, Смольников ни как не могут после травм набрать своих прежних кондиций.. и похоже уже не наберут - нужно думаю сказать им спасибо за предыдущие сезоны и расставаться с ними.. С Шатовым это нужно было сделать еще в прошлом сезоне. Но есть позитив, у нас не плохая молодежь подросла, вот в таких матчах, без оглядки на результат и нужно их закалять.. Ну в прочем, это мое субъективное мнение..

      1
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      Рейтинг: +4049

      Борат 10 минут назад

      Позор рылам! Назначили своего холуя на игру Зенита, но Ахмет не смог выиграть играя 12 на 10 ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +40172

      portero 21 минуту назад

      совсем игра дно, и где молодежь в Зените, сколько можно ставить шлангов которые играть не хотят...

      1
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      Рейтинг: +234

      Йост 28 минут назад

      Нормально играли, похоже, что не было договорняка в игре, уже рад за Зенит.

      0
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      Рейтинг: +6392

      Литейный4 31 минуту назад

      Как не старался Вилков засудить Зенит не получилось. Не зря ведь харчуется у Федуна. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +2488

      житель СПб 31 минуту назад

      Да, самое главное! Луневу здоровья, прежде всего, но после 5й минуты мне ясно стало - Зениту надо срочно искать, покупать элитного качественного вратаря. Мы опять без него, увы. В ЛЧ - так не прокатит. Они-то это понимают?!

      6
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      Рейтинг: +2488

      житель СПб 41 минуту назад

      Тут уже друзья-спартаковцы все высказали, что могли(Хотя, как пишет наш Алексей, чего Вы комментируете чужие матчи?, но я так не считаю, и рад любым искренним и корректным комментариям) , я даже не хочу стимулировать их к очередному всплеску эмоций. У меня хватает комментариев по этому матчу. Я бы в любом случае не стал удалять Ригони (независимо от команды) - почему? Потому что оба нарушения (о втором сейчас поговорим) были неумышленные, и неоднозначные, а потому - стоит ли ломать игру? А потом, поняв, что перегнул, стал судить уже с оглядкой, и с "перевешиванием" в другую сторону, потом в первую опять... И вообще матч странный - у меня сложилось впечатление, что на ничью "договорились". Но вот у меня вопрос к хорошим знатокам правил (только без эмоциональных всплесков, по существу!): два игрока бегут к мячу, находящемуся в стороне от обоих. Один подбегает раньше и бьет по мячу, отбивает его.. Чуть позже подбегает второй и у них происходит контакт., столкновение. Кто здесь неправ? Я полагал, что тот, кто опоздал. Если неправ - то объясните мне, пожалуйста. Но если прав - то желтую надо было давать Глушакову, а не Ригони. (Или никому не давать - что сначала Вилков и собирался сделать, но "мучающийся" Глушаков "выпросил"). Вот такой вопрос.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7552

      ilichkadr > житель СПб 35 минут назад

      Ригони был с мячом и первым коснулся его, поэтому квалифицировать накладку не профессионально. Глушаков подставился. Нарушения не было.

      4
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      Рейтинг: +1262

      волчарик > житель СПб 31 минуту назад

      Первая карта один в один.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1262

      волчарик 51 минуту назад

      Хотелось бы услышать провидцев,о сливе Сочи и Ахмату.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4166

      порт 1 час назад

      Что там Федун говорил про Вилкова и "Зенит"? После этой игры, Федун как честный человек, должен женится на Вилкове.

      9
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      Рейтинг: +893

      Semenycch > порт 1 час назад

      Я желаю,чтобы Вилкова Камаз переехал!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2488

      житель СПб > Semenycch 53 минуты назад

      Ну что Вы пишете!? Думайте над словами, даже если Вам лет 15, а если старше... тем более! Ужасные слова. Они возвращаются.

      3
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      Рейтинг: +2488

      житель СПб > порт 53 минуты назад

      Очень красиво сказано!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +893

      Semenycch > житель СПб 47 минут назад

      Ты видимо безэмоциональный, вялый диванный житель, для которого сильные эмоции недоступны? Ты Видел как Вилков позволял калечить игроков Зенита?

      1
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      Рейтинг: +2488

      житель СПб > Semenycch 34 минуты назад

      Если бы Вы знали, кто я , Вы бы долго хохотали вместе со мной над своими словами! Честно... Насколько здесь все переиначивается, в этих интернетных сайтах.
      А теперь по существу: Вы чего на меня взъелись?! Я - болельщик Зенита, что, разве это не понятно?
      Да с 3 минуты, когда после удара по ногам сзади игроку Ахмата карточку не показали - все стало понятно. Я же написал - что у меня масса эмоций по матчу, просто не хочу все это обсуждать с болельщиками других команд. Вы что, чужые комментарии читаете кусками, не целиком?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1262

      волчарик > Semenycch 34 минуты назад

      Cеменыч не ровняйтесь на дураков,нельзя желать зла.

      2
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      Рейтинг: +893

      Semenycch > житель СПб 32 минуты назад

      Последнее предложение к себе примени.

      0
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      ...
      Рейтинг: +893

      Semenycch > волчарик 30 минут назад

      Да это я на эмоциях. Я против травм игроков любых команд! Игра - игрой, а вот травмы это другое! А этот скот Вилков просто позволял калечить игроков Зенита! Конечно я не желаю Вилкову ничего негативного, за исключением отлучения от футбола!

      1
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      Рейтинг: +911

      vsespartak01 1 час назад

      мне стыдно за такойсспартак

      1
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      Рейтинг: +911

      vsespartak01 > vsespartak01 1 час назад

      я не смотрю это убожество

      0
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      Рейтинг: +1262

      волчарик > vsespartak01 56 минут назад

      Искренне сочувствую,но не провоцируй наших великих.

      2
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