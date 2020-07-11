РПЛ. «Ахмат» в большинстве сыграл вничью с «Зенитом»

«Зенит» удержал ничью в Грозном, несмотря на удаление Эмилиано Ригони на 34-й минуте. Обе желтые карточки он получил за грубую игру.

«Ахмат» идет выше зоны вылета на четыре очка. «Зенит» на прошлой неделе взял второе чемпионство подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Иванов, 6; 1:1 – Дриусси, 22.

«Ахмат»: Городов, Семeнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков (Бериша, 59), Швец, Исмаэл Силва, Харин, Визеу (Ильин, 59).

«Зенит»: Лунeв (Кержаков, 86), Караваев, Прохин, Сантос (Шамкин, 90+6), Осорио, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 46), Кузяев (Шатов, 66), Мусаев, Дриусси (Малком, 66), Ригони.

Предупреждения: Исмаэл, 87 – Ригони, 9.

Удаления: нет – Ригони, 34 (вторая ж.к.).

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