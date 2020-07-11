Calciomercato: «Ювентус» будет платить Дибале 12 миллионов в год после продления контракта

Нападающий Пауло Дибала близок к продлению контракта с «Ювентусом», сообщает Calciomercato.

По информации источника, стороны уже согласовали размер зарплаты футболиста по новому соглашению.

Оклад аргентинца вырастет до 12 миллионов евро в год. Также в договоре будут прописаны различные бонусы.