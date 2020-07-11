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  • Мостовой – о дисквалификации Тедеско: «Человеку звезда упала с неба, поэтому он так себя и ведет»

Мостовой – о дисквалификации Тедеско: «Человеку звезда упала с неба, поэтому он так себя и ведет»

11 июля 2020, 11:23
11

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал трехматчевую дисквалификацию главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

– Тедеско заплатит штраф 500 тысяч рублей и пропустит три заключительных тура РПЛ-2019/20 за удаление в дерби с «Локомотивом». Жесткое наказание?

– Можно было две игры дать максимум. Но, видимо, уже накипело. Мы же не знаем, какие слова там прозвучали. Думаю, учитывалось и то, что Тедеско – рецидивист, получил карточек, наверное, больше, чем футболисты. Вот в КДК и подумали: да сколько можно? Приехал человек в Россию и ведет себя, будто он чуть ли не лучший тренер мира.

– Зачем Тедеско провоцирует судей, если знает, что к нему так относятся? Он что, не может держать себя в руках?

– А зачем он так вел себя с самого начала, когда только приехал? Когда «Спартак» выигрывал, все кричали: «Смотрите, как он отдается игре, как переживает за команду!». А когда пошли поражения, все кричат уже по-другому. Человеку звезда упала с неба, поэтому он так себя и ведет.

– Допускаете, что Тедеско мог спровоцировать свое удаление, понимая, что после увольнения генерального директора Томаса Цорна и у него нет будущего в «Спартаке»?

– Трудно сказать. Надо быть внутри команды, чтобы разобраться.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Мостовой Александр
Комментарии (11)
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acor94
1594457699
Значит у Спартака теперь три звезды?)
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ilichkadr
1594458894
Прав Мостовой. Надо Тедеско вручить авоську свиных сосисок и дать пинка под зад.
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NewLife
1594459916
Не суди, Александр, не судим будешь. Тед должен, наконец, понять, что пока в РФС бомжатская власть, Спартак будут давить, поэтому надо не эмоциями, а игрой доказывать силу команды и ее превосходство.
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oyabun
1594462417
У Мостового давно прослеживается скрытая зависть к людям тренирующим Спартак. Потому что сам он невостребован.
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