Мостовой – о дисквалификации Тедеско: «Человеку звезда упала с неба, поэтому он так себя и ведет»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал трехматчевую дисквалификацию главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

– Тедеско заплатит штраф 500 тысяч рублей и пропустит три заключительных тура РПЛ-2019/20 за удаление в дерби с «Локомотивом». Жесткое наказание?

– Можно было две игры дать максимум. Но, видимо, уже накипело. Мы же не знаем, какие слова там прозвучали. Думаю, учитывалось и то, что Тедеско – рецидивист, получил карточек, наверное, больше, чем футболисты. Вот в КДК и подумали: да сколько можно? Приехал человек в Россию и ведет себя, будто он чуть ли не лучший тренер мира.

– Зачем Тедеско провоцирует судей, если знает, что к нему так относятся? Он что, не может держать себя в руках?

– А зачем он так вел себя с самого начала, когда только приехал? Когда «Спартак» выигрывал, все кричали: «Смотрите, как он отдается игре, как переживает за команду!». А когда пошли поражения, все кричат уже по-другому. Человеку звезда упала с неба, поэтому он так себя и ведет.

– Допускаете, что Тедеско мог спровоцировать свое удаление, понимая, что после увольнения генерального директора Томаса Цорна и у него нет будущего в «Спартаке»?

– Трудно сказать. Надо быть внутри команды, чтобы разобраться.

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