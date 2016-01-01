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    Мостовой – о дисквалификации Тедеско: «Человеку звезда упала с неба, поэтому он так себя и ведет»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал трехматчевую дисквалификацию главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

    – Тедеско заплатит штраф 500 тысяч рублей и пропустит три заключительных тура РПЛ-2019/20 за удаление в дерби с «Локомотивом». Жесткое наказание?

    – Можно было две игры дать максимум. Но, видимо, уже накипело. Мы же не знаем, какие слова там прозвучали. Думаю, учитывалось и то, что Тедеско – рецидивист, получил карточек, наверное, больше, чем футболисты. Вот в КДК и подумали: да сколько можно? Приехал человек в Россию и ведет себя, будто он чуть ли не лучший тренер мира.

    – Зачем Тедеско провоцирует судей, если знает, что к нему так относятся? Он что, не может держать себя в руках?

    – А зачем он так вел себя с самого начала, когда только приехал? Когда «Спартак» выигрывал, все кричали: «Смотрите, как он отдается игре, как переживает за команду!». А когда пошли поражения, все кричат уже по-другому. Человеку звезда упала с неба, поэтому он так себя и ведет.

    – Допускаете, что Тедеско мог спровоцировать свое удаление, понимая, что после увольнения генерального директора Томаса Цорна и у него нет будущего в «Спартаке»?

    – Трудно сказать. Надо быть внутри команды, чтобы разобраться.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +22746

      oyabun 2 часа назад

      У Мостового давно прослеживается скрытая зависть к людям тренирующим Спартак. Потому что сам он невостребован.

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      Рейтинг: +7528

      ilichkadr > oyabun 1 час назад

      Мостовой был хорошим футболистом, но никогда не рвался в тренеры. Не его это дело, и он сам это понимает.

      0
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      Рейтинг: +960

      NewLife > oyabun 11 минут назад

      Совпадает с моими наблюдениями.

      0
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      Рейтинг: +960

      NewLife 3 часа назад

      Не суди, Александр, не судим будешь. Тед должен, наконец, понять, что пока в РФС бомжатская власть, Спартак будут давить, поэтому надо не эмоциями, а игрой доказывать силу команды и ее превосходство.

      3
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      Рейтинг: +7528

      ilichkadr > NewLife 2 часа назад

      Ну, и где же ты в КДК РФС нашёл бомжей?

      1
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      Рейтинг: +960

      NewLife > ilichkadr 12 минут назад

      Я думаю, ты не такой наивный, чтобы не понимать, как в РФС все устроено. Зачем тогда прикалываться и ссылаться на подневольных людей. То, что по делу наказали Теда, это одно, а главное в том, что любому тренеру трудно терпеть такое судейство и провокации.

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      Рейтинг: +7528

      ilichkadr 3 часа назад

      Прав Мостовой. Надо Тедеско вручить авоську свиных сосисок и дать пинка под зад.

      -1
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      Рейтинг: +1287

      acor94 3 часа назад

      Значит у Спартака теперь три звезды?)

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