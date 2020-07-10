Арбитр Федотов – о дисквалификации Тедеско: «На шесть матчей закрыть должны были, а то и на все 12»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение РФС дисквалифицировать на три матча главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско за оскорбление резервного судьи.

«По словам Григорьянца, был физический контакт Тедеско и резервного арбитра – тренер «Спартака» похлопал резервного руками по лицу. Могу сказать, что вас обманывают.

Я судил матч «Зенита» и «Крыльев», где удалил Виллаш-Боаша за то, что толкнул резервного арбитра. Ему дали шесть матчей. А здесь Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое? За такое его на шесть матчей закрыть должны были, а то и на все 12. Это физический контакт. Три матча – это ни о чeм.

Получается, теперь резервного можно по щекам хлопать за три матча. Прикольно, теперь каждый так делать будет», – сказал Федотов.

Без Тедеско «Спартак» сыграет с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля). Кроме того, немец будет обязан выплатить штраф в 500 тысяч рублей.