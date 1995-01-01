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    Арбитр Федотов – о дисквалификации Тедеско: «На шесть матчей закрыть должны были, а то и на все 12»

    Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение РФС дисквалифицировать на три матча главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско за оскорбление резервного судьи.

    «По словам Григорьянца, был физический контакт Тедеско и резервного арбитра – тренер «Спартака» похлопал резервного руками по лицу. Могу сказать, что вас обманывают.

    Я судил матч «Зенита» и «Крыльев», где удалил Виллаш-Боаша за то, что толкнул резервного арбитра. Ему дали шесть матчей. А здесь Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое? За такое его на шесть матчей закрыть должны были, а то и на все 12. Это физический контакт. Три матча – это ни о чeм.

    Получается, теперь резервного можно по щекам хлопать за три матча. Прикольно, теперь каждый так делать будет», – сказал Федотов.

    Без Тедеско «Спартак» сыграет с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля). Кроме того, немец будет обязан выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

    • Тедеско удалили в первом тайме матча «Спартак» – «Локомотив» (1:1).
    • «Спартак» занимает в РПЛ восьмое место.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии11
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      Рейтинг: +947

      NewLife 13 минут назад

      Ты своей пургой уже наговорил на 6 плевков тебе в рожу.

      0
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      Рейтинг: +28

      То ли ещё будет 20 минут назад

      А почему не пожизненно? А потом ещё 5 лет расстрела с конфискацией имущества. Я думаю Федотова это бы удовлетворило.

      1
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      Рейтинг: +2276

      aaaaahhhh 39 минут назад

      Дзюбу тебе в задницу, за такие мысли:))))

      1
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      Рейтинг: +3745

      alarm 1 час назад

      чемоданы федуна удивительным образом сокращают срок наказания.
      пс: стыдно за спартак и позор федотову.

      0
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      Рейтинг: +113

      Фанат Рубина 1 час назад

      Думаю покинет наш чемпионат Тедеско, а потом расскажет все это иностранным медиа, вот слава будет рфс.. Еще раз в говне окажемся, хотя рфс не привыкать они в нем живут

      0
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      Рейтинг: +2456

      KPCCSPB 1 час назад

      Там где спорток, вечно проблемы... Гнали на Луческо, что он ноет, а вот только второй тренер свинов в каждом матче про судей говорит, и игроки это тоже подхватывают, при нулевой игре, смех...

      0
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      Рейтинг: +2176

      serhio80 1 час назад

      Федотов, а тебя за что из судей дисквалифицировали пожизненно?)

      1
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      Рейтинг: +1458

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Конечно на фоне 2 матчей Семака за козлов- 3 матча для Тедеско - это мало. Но я всё-таки за то, чтобы Федотова приняли в дурку. Судья он полное г***о. Его мнение не должно иметь никакого сколь - либо значимого веса. Как можно выгнать Тедеско?) Он заваристого такого леща дал судье и технично пару раз пробил по монитору. Как лампово, кхм, всего-то)))

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      Рейтинг: +1038

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Кстати говоря, у нас арбитры для чего на поле нужны? Чтобы люди не убивали друг друга, чтобы избегать скандалов, а они их только разжигают.

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      Рейтинг: +1038

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Щенникова вообще никто не наказывал за то что он в матче со Спартаком арбитра толкал в грудь и кричал на него. Он даже требование арбитра не выполнил. Да ему там не то что вторую жёлтую надо показывать было, а прямую красную, но он спокойно заменился.

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