Арбитр Федотов – о дисквалификации Тедеско: «На шесть матчей закрыть должны были, а то и на все 12»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение РФС дисквалифицировать на три матча главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско за оскорбление резервного судьи.
«По словам Григорьянца, был физический контакт Тедеско и резервного арбитра – тренер «Спартака» похлопал резервного руками по лицу. Могу сказать, что вас обманывают.
Я судил матч «Зенита» и «Крыльев», где удалил Виллаш-Боаша за то, что толкнул резервного арбитра. Ему дали шесть матчей. А здесь Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое? За такое его на шесть матчей закрыть должны были, а то и на все 12. Это физический контакт. Три матча – это ни о чeм.
Получается, теперь резервного можно по щекам хлопать за три матча. Прикольно, теперь каждый так делать будет», – сказал Федотов.
Без Тедеско «Спартак» сыграет с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля). Кроме того, немец будет обязан выплатить штраф в 500 тысяч рублей.
- Тедеско удалили в первом тайме матча «Спартак» – «Локомотив» (1:1).
- «Спартак» занимает в РПЛ восьмое место.