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  • Арбитр Федотов – о дисквалификации Тедеско: «На шесть матчей закрыть должны были, а то и на все 12»

Арбитр Федотов – о дисквалификации Тедеско: «На шесть матчей закрыть должны были, а то и на все 12»

10 июля 2020, 21:45
19

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение РФС дисквалифицировать на три матча главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско за оскорбление резервного судьи.

«По словам Григорьянца, был физический контакт Тедеско и резервного арбитра – тренер «Спартака» похлопал резервного руками по лицу. Могу сказать, что вас обманывают.

Я судил матч «Зенита» и «Крыльев», где удалил Виллаш-Боаша за то, что толкнул резервного арбитра. Ему дали шесть матчей. А здесь Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое? За такое его на шесть матчей закрыть должны были, а то и на все 12. Это физический контакт. Три матча – это ни о чeм.

Получается, теперь резервного можно по щекам хлопать за три матча. Прикольно, теперь каждый так делать будет», – сказал Федотов.

Без Тедеско «Спартак» сыграет с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля). Кроме того, немец будет обязан выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

  • Тедеско удалили в первом тайме матча «Спартак» – «Локомотив» (1:1).
  • «Спартак» занимает в РПЛ восьмое место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Федотов Игорь
Комментарии (19)
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AHTUNGBOL
1594407124
Ну если Боаша на шесть дисквалифицировали, то тогда реально Тедеско легко отделался...
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serhio80
1594408893
Федотов, а тебя за что из судей дисквалифицировали пожизненно?)
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aaaaahhhh
1594412285
Дзюбу тебе в задницу, за такие мысли:))))
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То ли ещё будет
1594413446
А почему не пожизненно? А потом ещё 5 лет расстрела с конфискацией имущества. Я думаю Федотова это бы удовлетворило.
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NewLife
1594413882
Ты своей пургой уже наговорил на 6 плевков тебе в рожу.
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Томик
1594419028
В матче ЦСКА Спартак некто любитель чужих мамок толкнул в грудь арбитра, когда тот указал ему кратчайший путь для замены. И что? Да ничего, естественно. Ни о какой второй жёлтой или не дай бог дисквалификации. Теперь любому игроку можно вступать в физический контакт с судьёй? Может Тедеско ввели этим в заблуждение? Ну подсказали бы ему, что это касается только игроков ЦСКА, а тренер Спартака должен за это 12 матчей получить. Что с него возьмёшь - Итальянец.
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житель СПб
1594442728
А я совершенно согласен. Вообще - это уголовно наказуемое деяние. К тому же - публичное, что повышает его общественную опасность. В Германии за это... ого-го чтобы было! И теперь я вообще не хочу слышать жалобы Спартака на судейство. (После напоминания и сравнения Федотова с 6-матчевым удалением тренера Зенита В.Бояша за меньшее нарушение).
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rash1959
1594444759
вот это щёки у арбитра, аж на плечи свисают.
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Freyd
1594449655
A Федотову порa в рaздевaлку к Зеньке,в пaру к Дзюбинью и Aзмуньо!!!!
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paracetamol
1594455711
Надо было его как Коку на полтора года засадить за хулиганство.
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