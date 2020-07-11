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  • Аршавин – о трехматчевой дисквалификации Тедеско: «Если человек извинился, можно было скостить на меньшее число игр»

Аршавин – о трехматчевой дисквалификации Тедеско: «Если человек извинился, можно было скостить на меньшее число игр»

11 июля 2020, 09:19
24

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

  • Немец пропустит три оставшихся матча текущего розыгрыша РПЛ.
  • Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей.
  • По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, Тедеско во время дерби с «Локомотивом» дважды хлопнул резервного арбитра по лицу.

«Главная новость для «Спартака» – что дисквалификация не распространяется на кубковый матч с «Зенитом». Думаю, это самая реальная возможность попасть в еврокубки. Для «Спартака» это самый важный матч на этом отрезке.

Все мы люди, все мы делаем какие-то ошибки. Если человек позвонил и извинился, можно было бы скостить и на меньшее число игр. Я вообще не сторонник того, чтобы тренеров удаляли», – заявил Аршавин.

Арбитр Федотов – о дисквалификации Тедеско: «На шесть матчей закрыть должны были, а то и на все 12»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Зенит Аршавин Андрей Тедеско Доменико
Комментарии (24)
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житель СПб
1594451172
Я тоже не сторонник, чтобы удаляли. Я сторонник одинаковой ко всем ответственности в стране. А это, сделанное Тедеско - преступление. И наказание должно быть серьезным - таким же публичным: показ заседания суда, вынесение штрафа (это было бы очень мягкое по статье наказание), и т.п. И не Андрюше, который у лондонских баров драки устраивал, об этом судить. Кстати, и извиняться, также надо публично: как публично нагадил, так и извиняйся.
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piligrim1986
1594454417
Даже аршавин это понимает
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paracetamol
1594455060
Мало дали. Судьи неприкосновенны, и не немецкой морде эти правила нарушать. В Германии он бы хлопнул...
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