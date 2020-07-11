Аршавин – о трехматчевой дисквалификации Тедеско: «Если человек извинился, можно было скостить на меньшее число игр»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
- Немец пропустит три оставшихся матча текущего розыгрыша РПЛ.
- Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей.
- По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, Тедеско во время дерби с «Локомотивом» дважды хлопнул резервного арбитра по лицу.
«Главная новость для «Спартака» – что дисквалификация не распространяется на кубковый матч с «Зенитом». Думаю, это самая реальная возможность попасть в еврокубки. Для «Спартака» это самый важный матч на этом отрезке.
Все мы люди, все мы делаем какие-то ошибки. Если человек позвонил и извинился, можно было бы скостить и на меньшее число игр. Я вообще не сторонник того, чтобы тренеров удаляли», – заявил Аршавин.
Арбитр Федотов – о дисквалификации Тедеско: «На шесть матчей закрыть должны были, а то и на все 12»
Источник: «Матч ТВ»