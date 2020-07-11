Аршавин – о трехматчевой дисквалификации Тедеско: «Если человек извинился, можно было скостить на меньшее число игр»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Немец пропустит три оставшихся матча текущего розыгрыша РПЛ.

Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей.

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, Тедеско во время дерби с «Локомотивом» дважды хлопнул резервного арбитра по лицу.

«Главная новость для «Спартака» – что дисквалификация не распространяется на кубковый матч с «Зенитом». Думаю, это самая реальная возможность попасть в еврокубки. Для «Спартака» это самый важный матч на этом отрезке.

Все мы люди, все мы делаем какие-то ошибки. Если человек позвонил и извинился, можно было бы скостить и на меньшее число игр. Я вообще не сторонник того, чтобы тренеров удаляли», – заявил Аршавин.

Арбитр Федотов – о дисквалификации Тедеско: «На шесть матчей закрыть должны были, а то и на все 12»