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    Аршавин – о трехматчевой дисквалификации Тедеско: «Если человек извинился, можно было скостить на меньшее число игр»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    • Немец пропустит три оставшихся матча текущего розыгрыша РПЛ.
    • Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей.
    • По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, Тедеско во время дерби с «Локомотивом» дважды хлопнул резервного арбитра по лицу.

    «Главная новость для «Спартака» – что дисквалификация не распространяется на кубковый матч с «Зенитом». Думаю, это самая реальная возможность попасть в еврокубки. Для «Спартака» это самый важный матч на этом отрезке.

    Все мы люди, все мы делаем какие-то ошибки. Если человек позвонил и извинился, можно было бы скостить и на меньшее число игр. Я вообще не сторонник того, чтобы тренеров удаляли», – заявил Аршавин.

    Арбитр Федотов – о дисквалификации Тедеско: «На шесть матчей закрыть должны были, а то и на все 12»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6297

      paracetamol 27 минут назад

      Мало дали. Судьи неприкосновенны, и не немецкой морде эти правила нарушать. В Германии он бы хлопнул...

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      Рейтинг: +6867

      piligrim1986 38 минут назад

      Даже аршавин это понимает

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      Рейтинг: +2465

      житель СПб 1 час назад

      Я тоже не сторонник, чтобы удаляли. Я сторонник одинаковой ко всем ответственности в стране. А это, сделанное Тедеско - преступление. И наказание должно быть серьезным - таким же публичным: показ заседания суда, вынесение штрафа (это было бы очень мягкое по статье наказание), и т.п. И не Андрюше, который у лондонских баров драки устраивал, об этом судить.
      Кстати, и извиняться, также надо публично: как публично нагадил, так и извиняйся.

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      Рейтинг: +6297

      paracetamol > житель СПб 26 минут назад

      В Лондонии не бары, а пабы!

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