Глава КДК РФС Григорьянц: «Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Санкция применялась не за две жeлтые карточки. В рапорте матча было написано, что, уходя с поля, Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот унизительный жест в отношении официального лица матча он и был дисквалифицирован. Мы получили рапорт от резервного судьи, где он об этом написал.

Мы разбирали случай с точки зрения физического воздействия, но здесь не было хулиганских побуждений, но был оскорбительный жест в адрес судьи. Причeм при присутствии большого числа болельщиков. Применили три матча, а не четыре, потому что Тедеско позвонил резервному судье и извинился», – рассказал Григорьянц.

Без Тедеско «Спартак» сыграет с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля). Кроме того, немец будет обязан выплатить штраф в 500 тысяч рублей.