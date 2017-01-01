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    Глава КДК РФС Григорьянц: «Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу»

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    «Санкция применялась не за две жeлтые карточки. В рапорте матча было написано, что, уходя с поля, Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот унизительный жест в отношении официального лица матча он и был дисквалифицирован. Мы получили рапорт от резервного судьи, где он об этом написал.

    Мы разбирали случай с точки зрения физического воздействия, но здесь не было хулиганских побуждений, но был оскорбительный жест в адрес судьи. Причeм при присутствии большого числа болельщиков. Применили три матча, а не четыре, потому что Тедеско позвонил резервному судье и извинился», – рассказал Григорьянц.

    Без Тедеско «Спартак» сыграет с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля). Кроме того, немец будет обязан выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

    • Тедеско удалили в первом тайме матча «Спартак» – «Локомотив» (1:1).
    • «Спартак» занимает в РПЛ восьмое место.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:44
    Комментарии14
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      Рейтинг: +104

      Фанат Рубина 21 минуту назад

      ой ой ой как же наверно даже если было больно.. А МОЖЕТ НАШИ СУДЬИ МОЗГИ СЕБЕ ВЫЛЕЧАТ???? НЕТ ОЧКИ КУПЯТ К ПРИМЕРУ С УВЕЛИЧЕНИЕМ В +20???? А ГРИГОРЬЯНЦ ГДЕ ДЕНЬГИ КЛУБОВ ЗА ВАР?? ПОЧЕМУ ОН НЕ РАБОТАЕТ?????

      2
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      Рейтинг: +2274

      aaaaahhhh 23 минуты назад

      жаль что у него пистолета не было:)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1092

      ziborock 27 минут назад

      Кто мне покажет где были хлопки по лицу от Тедеско?! На 1:45. https://www.youtube.com/watch?v=TxF1FBOiUpM&feature=emb_logo Дзюбы на резервного нет!)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3747

      alarm 34 минуты назад

      тарасофский цирк любят все)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1092

      ziborock > alarm 31 минуту назад

      А уж как ваши +18 из раздевалки доставляют!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1247

      GermanVo 44 минуты назад

      А резервного судью за клевету они не хотят привлечь? Он его два раза еле-еле по плечу хлопнул, а эта крыса написала, что по лицу. Ещё бы написал, что Тедеско ему боковой и апперкот провёл, а после этого ещё и обоссал.

      6
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      ...
      Рейтинг: +2311

      absent32 > GermanVo 26 минут назад

      вообще то судьи неприкосаемы, как главные так и все остальные задействованные в матче. и это везде, не только в России. это нужно знать и соблюдать субординацию, а не от эмоций размахивать руками, даже если это самое наинежнейшее прикосновение)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +1247

      GermanVo > absent32 17 минут назад

      Так я и не спорю, что официальных лиц нельзя трогать, и не оправдываю поведение Тедеско. Но зачем резервный так нагло врёт, вот в чём вопрос. Ведь если бы он написал о похлопывании по плечу, это одно, а когда комитет читает слова об унизительном похлопывании по лицу, это совсем другое.

      3
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      Рейтинг: +1092

      ziborock > absent32 7 минут назад

      Cемак назвал судеек "козлами" - одноматчевая дисквалификация!
      Ганчаренко попросил "сделать лицо попроще. б****! - - одноматчевая дисквалификация!
      Тедеско несильно похлопал по плечу (что прекрасно видно на видео) - 3 матча дисквы и "двойной пререлом челюсти?!)))
      P.S. Я Тедеско зауважал!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +5333

      JTherry > GermanVo 5 минут назад

      а почему нам не показал Матч-ТВ этих "унизительных хлопков резервного арбитра по лицу"? причем целых два раза!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2311

      absent32 > ziborock 4 минуты назад

      я повторю, неприкосаемы!!! я не помню чтобы за слова у нас сильно наказывали, а за то что судей пытаются трогать, или бить, то наказывают. я что то не припомню чтобы к примеру в ТОП-5 лигах тренеры позволяли себе такое. да там все боятся судей, только у нас сквернословят и пытаются дотронуться до них))) а в Германии Тедеско себе такое позволял, или ему тут дали понять что их можно пинать? я еще посмотрю как вы Тедеско будете уважать через полгода или через год)))

      0
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      Рейтинг: +1161

      Иван Петров 1986 48 минут назад

      Слава богу, что судья не единорос, а то бы в тюрьму за оскорбление власти.

      2
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      ...
      Рейтинг: +106

      cevin cigan > Иван Петров 1986 33 минуты назад

      Слава Богу,что судья не из бывших "братков",а то бы Тедеско вынесли вперёд ногами!

      -1
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      Рейтинг: +1161

      Иван Петров 1986 > cevin cigan 24 минуты назад

      Бывшие братки такими мелочами не занимаются, они в думах сейчас заседают.

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