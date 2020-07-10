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  • Глава КДК РФС Григорьянц: «Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу»

Глава КДК РФС Григорьянц: «Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу»

10 июля 2020, 20:44
54

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Санкция применялась не за две жeлтые карточки. В рапорте матча было написано, что, уходя с поля, Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот унизительный жест в отношении официального лица матча он и был дисквалифицирован. Мы получили рапорт от резервного судьи, где он об этом написал.

Мы разбирали случай с точки зрения физического воздействия, но здесь не было хулиганских побуждений, но был оскорбительный жест в адрес судьи. Причeм при присутствии большого числа болельщиков. Применили три матча, а не четыре, потому что Тедеско позвонил резервному судье и извинился», – рассказал Григорьянц.

Без Тедеско «Спартак» сыграет с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля). Кроме того, немец будет обязан выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

  • Тедеско удалили в первом тайме матча «Спартак» – «Локомотив» (1:1).
  • «Спартак» занимает в РПЛ восьмое место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Тедеско Доменико
Комментарии (54)
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GermanVo
1594403617
А резервного судью за клевету они не хотят привлечь? Он его два раза еле-еле по плечу хлопнул, а эта крыса написала, что по лицу. Ещё бы написал, что Тедеско ему боковой и апперкот провёл, а после этого ещё и обоссал.
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NewLife
1594406801
Если это оставить без внимания, то в следующий раз он может бумажный стаканчик в судью кинуть.
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морозз
1594407012
Наконец то хоть кто то дал леща арбитру из грядки бомжей! Короче надо эту грядку отправлять на больничный...два раза щёлкнуть а потом извиниться!
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СвинкаСправедливости
1594407130
Считаю, что за Клевету со стороны арбитра нужно наказывать весь КДК. Потому что это уже не смешно ни хрена. Рапорты он пишет. На видео всё наглядно показано - хлопал он по плечу. Это доказательство.
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То ли ещё будет
1594412699
Бедный Тедеско, сочувствую ему. Даже представить трудно его состояние после такого скотства в отношении Спартака. Я даже не знаю сам как бы повёл себя на его месте, не то что хлопки, а отмутузить бы их как следует надо было.
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mp7700
1594418322
BLJAD, PIDA RASY заимитесь уже самим футболом! У нас в лиге 2 фармклуба сенита, договорняк на договорняке... Судьи неучи, а у нас DOE BA LIS до Тедеско и Фанатов Спартака.
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O-Z
1594419261
Тедеско не профессионально подходит к своей работе, его нужно убирать пока не поздно. Если не ошибаюсь у него уже до этого было 2 удаления в этом сезоне.
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Томик
1594420948
А ещё он называл его земляным червяком.
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piligrim1986
1594442959
а надо было всечь по щам хорошенько
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paracetamol
1594455500
В Германию его пинком! Посмотрел бы я, что с ним там сделали, если бы он немецкого судью по роже хлопнул... И почему свини таких свиней приглашают?
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